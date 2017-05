Jensen-forsvaret slakter SMS-beviset

Jensen-forsvarer Arild Holden fremholdt i sin prosedyre at Gjermund Cappelen ikke hadde grep om Eirik Jensen og at tekstmeldingene ikke beviser et straffbart samarbeid.

Under siste dag i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, holder Jensen-forsvaret sin prosedyre.

Advokat John Christian Elden startet prosedyren med å argumentere for at påtalemyndighetens bevis ikke holder for å domfelle Eirik Jensen for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler, ei heller for grov korrupsjon for å ha vært Cappelens «sikkerhetsnett» og mottatt betaling for dette.

Arild Holden gikk så over til å slakte Spesialenheten. Forsvaret mener de har slukt Cappelens forklaring rått, uten å stille viktige spørsmål.

Utenom Cappelen som kronvitne, er kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen over mange år, påtalemyndighetens kronbevis. Også dette beviset holder ikke, ifølge Holden. Det siste Elden gjorde før han skrudde av mikronen, var å legge ned en ventet påstand om frifinnelse for Jensen.

Stille og solskinn

Jensen er tiltalt for å ha varslet Cappelen om forhold som kunne ha betydning for hans hasjinnførslesvirksomhet, for. eks om han var politiets søkelys eller om transporter var stoppet av tollmyndighetene.

Dette for det meste i tekstmeldinger, med ordlyd som «stille», «kontroll her» og «solskinn». Cappelen hevder også at mange av meldingene handler om at Jensen maser om penger for sin angivelige innsats.

Jensen-forsvarer Holden tar opp meldingen om at «kontoret er tynt bemannet» som Jensen sendte til Cappelen.



– Jeg har også klaget over at kontoret er tynt bemannet. Hos oss betyr det at mange er i retten, sier Holden, og viser til Advokatfirmaet Elden hvor han er ansatt.



– Det er ikke noe mistenkelig ved denne meldingen, mener Holden om meldingen, som Spesialenheten mener viser at Jensen informerer Cappelen om ressurssituasjonen i politiet.

– Cappelen har ikke noe grep på Jensen

Holden viser til et avtalt mottak og møteplass 16. desember 2013. Dette var Cappelens siste planlagte innførsel før han ble pågrepet noen dager senere. Ingen kurer dukker opp.



– Da hadde jeg blitt urolig hvis jeg hadde vært Cappelen, men det er ikke et forsøk en gang på å ringe Eirik Jensen. Når det virkelig er grunn til å kontakte Eirik Jensen, så gjør han det ikke. Jeg tror at han ikke kunne, fordi Jensen driver ikke med slik. Han er ikke med, sier Holden.

Holden viser også til en annen hendelse, noen dager senere.



Natt til 18. desember 2013 fingerte politiet et innbrudd i et av Cappelens hasjlagre. Om morgenen denne dagen var Jensen en av de første hasjsmugleren tok kontakt med.





Cappelen ba om et møte, men fikk ikke svar fra Jensen før på ettermiddagen.



I en avlyttet telefonsamtale mellom Cappelen og kona, så ber kona om at «han (Eirik Jensen) må hjelpe deg», sier Holden. Cappelen svarer ifølge Holden at han ikke «regulerer Jensen».

– Hvis man har betalt en politimann 12–15 millioner, så har man grep om den politimannen. Spesialenheten sa det var Cappelen som kontrollerte Eirik Jensen. Cappelen og Spesialenheten er uenig. Det er ikke betalt noe penger, han har ikke noe grep på Eirik Jensen, sier Holden.

Holdens slakt

Holden går gjennom tekstmeldinger og knytter dem opp til tidspunktene for innførsler i tiltalen. Han hevder tekstmeldingene ikke viser at Jensen medvirker til noen av dem.

Holden finner frem tekstmeldingen «Av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte», som ble sendt åtte ganger fra Jensen til Cappelen før jul 2009.



Spesialenheten mener Jensen har telt opp penger han har fått fra hasjsmugleren og at han mangler 10.000 kroner av totalt 100.000 kroner.



– Tror man virkelig på den historien, at Eirik Jensen, sender purringen åtte ganger til Cappelen, veldig intensivt? Nei, det er ikke noe bevismessig grunnlag for å si at Jensen var sånn på krona. Det er bevismessig grunnlag for det motsatte, sier Holden.



– Jeg ber retten forkaste denne historien om 100 påmeldte, den stemmer ikke overrens, sier Holden, som går gjennom flere tekstmeldinger og argumenterer for at de ikke kan tolkes slik Cappelen har forklart.

– Det mangler bevis her så det holder, sier forsvareren.

Operasjon Lagereske

Holden blar om til neste side og tar opp «Operasjon Lagereske» på Lørenskog i februar i 2011.

I begynnelsen av denne vintermåneden tok politiet på Romerike beslag i 350 kilo hasj til en verdi av 50 millioner kroner som var gjemt i en trailer. Beslaget ble gjort på bakgrunn av informasjon som politiet hadde mottatt av tollvesenet.

Jensen sendte da følgende melding til Cappelen:



"EN MANN I GRØFTA,. SKAL se på skadene på BILEN!"



Spesialenheten mener at Eirik Jensen varslet Gjermund Cappelen fordi han fryktet det var hans hasj som var beslaglagt.

Holden derimot mener Jensen graver etter informasjon om beslaget. Holden viser til at Jensen senere sender en tekstmelding til Cappelen hvor han skriver at «de gir faen» hvis Cappelen har for mye å gjøre. Holden mener det ikke rimer med at kommunikasjonen dreier seg om at Jensen medvirker til Cappelens hasjsmugling.