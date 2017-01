Jensen fikk luksusklokke av hasjbaronen

OSLO TINGRETT (VG) I 2009 fikk den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) en eksklusiv klokke i gave fra kilden han hevder har produsert mest saker for Oslo politidistrikt – hasjbaronen Gjermund Cappelen (50).

Opplysningene som kom frem i sal 250 i Oslo tingrett torsdag formiddag var helt ny for Spesialenheten for politisaker, som i flere avhør har boret i Jensens forhold til klokker.

Aktor Kristine Schilling ba kjapt om en utdypelse fra den tidligere politilederen.

– Jeg fikk gaven i 2009 eller 2010. Jeg ble tatt litt på sengen og hadde den i noen dager før jeg leverte den tilbake. Jeg fikk også en kvittering som viste at klokken sto i mitt navn, forklarte Jensen.

Aktor viste til et beslag av en faktura for den aktuelle klokken som ble funnet hjemme hos eks-politilederen i Hedmark. Fakturaen har vært tema i flere avhør, uten at Jensen har vedkjent seg kunnskap om den.

Fakturaen viste et kontantkjøp av en Tag Heuer-klokke til en verdi av 22.490 kroner hos Urmaker Bjerke i Oslo fra mars 2009. Klokken ble kjøpt for 17.000 kroner etter rabatt.

– Jeg har aldri sett fakturaen eller hatt klokken, og hadde jeg ikke kjent dere bedre, så hadde jeg tenkt at dette var plantet, har Jensen forklart i avhør.

– I avhør nektet du befatning med fakturaen. Hvorfor forklarte du ikke dette da? spurte aktor.

– Temperaturen i avhørene har vært høy til tider. Nå har jeg gått gjennom dokumentene på nytt da hodet har vært på plass. Jeg var ukonsentrert og hadde glemt det. Jeg var i forsvarsposisjon og stresset. Nå retter jeg opp i det i retten, svarte Jensen.

Aktor stilte flere spørsmål rundt kvitteringen som sto i eks-politilederens navn og som kjøper.

– Jeg vet ikke hvorfor. Jeg har ikke kjøpt den, forklarte Jensen.

– Hvorfor fikk du klokken? spurte Schilling.

– Det kan hende at det var et signal på alt jeg har gjort for ham opp gjennom årene. Jeg ble litt perpleks, men det kan ha hatt med at jeg reddet livet hans da han slet med rus, svarte Jensen.

– Hvorfor ga du den tilbake?

– Det er akkurat som med konjakkflasken jeg fikk. Jeg kan ikke ta imot en gave fra en kriminell, svarte Jensen.