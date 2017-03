Jensen får taletid på krimfestival: – Det er ikke greit

Forsvareren til hasjsmugler Gjermund Cappelen (50) er kritisk til at den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) får taletid under Krimfestivalen i Oslo.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Torsdag kveld skal den tidligere politilederen og forfatter Torgrim Eggen snakke om den pågående rettssaken under programposten «Festkveld med kryssforhør og krimteatersport».

I tillegg skal Jensen snakke om de to bøkene han har gitt ut etter pågripelsen i februar 2014.

– Det er helt greit at han stiller opp på Krimfestivalen, men jeg synes ikke at det er helt greit at han bruker festivalen til å prosedere sin egen sak. At han er der fordi han skriver krim, det er greit. Han kan snakke om bøker, men om denne saken bør han ikke få spørsmål eller svare på noe som helst, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, til VG.

TILTALT: Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59). Foto: Tore Kristiansen

– Vet ikke hva vi skal snakke om



Forfatter Torgrim Eggen har vært til stede under hovedforhandlingene i Oslo tingrett fordi han skriver en dokumentar om Jensen-saken.

– Vi vet ikke hundre prosent hva vi skal snakke om fordi det er Anne Grosvold som stiller spørsmål. Hun må få spørre om hva hun vil. Jeg tror at vi på hvert vårt vis vil fortelle om hvordan det er å sitte der og om hvordan saken forløper seg fra dag til dag, sier Eggen til VG.

Krimforfatter Jørn Lier Horst har tidligere gitt uttrykk for at han ikke er særlig begeistret for at Jensen inviteres til et arrangement som omtales som en «festkveld» – hovedsakelig fordi rettssaken mot den tidligere politilederen pågår i domstolen.

– Han er ikke dømt



– Eirik Jensen er krimforfatter og kommer også for å snakke om bøkene sine. Eirik er bevisst på at han ikke skal prosedere saken sin, men det er mye annet å fortelle om enn skyldspørsmålet og om hvordan han mener påtalemyndigheten er på jordet. Hvordan er det for en politimann, etterforsker og vitne i mange saker – å befinne seg på den andre siden av bordet, sier Eggen, og stiller selv spørsmålet om det er uheldig.

– Han er ikke dømt for noe. Han nyter rettighetene i samfunnet om å få uttale seg. Han er ikke politimann lenger heller.

Taus



I midten av februar skrev Klassekampen om krimfestivalen og Jensens deltakelse.

– Eirik og jeg har vekslet noen ord siden det ble litt oppstuss rundt det. Jeg tror ikke han har vært i tvil. Hvis han hadde hatt en følelse av at han ikke følte seg velkommen, så hadde han ikke stilt, sier Eggen.

Hverken Jensen eller Spesialenheten ønsker å kommentere saken overfor VG.