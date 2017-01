Jensen delte opp kontantinnskudd i Norge, men ikke i Sverige

OSLO TINGRETT (VG) Aktor mistenker at den tidligere polititoppen Eirik Jensen (59) begynte å dele opp kontantinnskudd fordi han var feilinformert om varslingsplikten.

I retten tirsdag opplyste aktor Kristine Schilling at valutaregisterforskriften slår fast at beløp over 5000 kroner skal varsles til myndighetene. Varslingsgrensen for innskudd i bank i butikk, som Jensen brukte, er imidlertid høyere.

– Har du misforstått regelverket, spør Schilling.

– Jeg tror ikke jeg har tenkt på noe sånt, sier Jensen, og etterlyser poenget til aktor.

Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen har fått penger fra hasjsmugleren Gjermund Cappelen for informasjon om politiets aktiviteter og bemanningssituasjon.

DIREKTE: Få siste oppdatering fra retten her.

Under den pågående rettssaken har de dokumentert en rekke kontantinnskudd gjennom flere år. Jensen kan ikke forklare nøyaktig hvor pengene kommer fra.

Beregninger som Spesialenheten har gjort viser at Jensen fra mars 2012 til mai samme år hadde tilgang til 55.000 kroner i kontanter.

– Det er de pengene jeg har spart. Og jeg har solgt motorsykler og bikkjer, sier Jensen.

– Så du husker ikke noe konkret rundt innskuddene, spør Schilling.

– Nei, svarer Jensen.

Delte opp innskuddene

15. desember 2011 klokken 17.29 satte Jensen inn 4500 kroner på Råholt på Øvre Romerike. 42 minutter senere satte han inn 4500 kroner på Eidsvoll.

Aktor Kristine Schilling synes det er mistenkelig at Eirik Jensen deler opp kontantbunken.



– Det er bare noen hundre meter mellom de to stedene, sier Jensen.



– Ja, det gjør jo spørsmålet enda mer aktuelt, svarer aktor.

Eirik Jensens innskuddsmønster, hvor han deler opp i flere mindre summer, har også tidligere vært tema i retten. Den tidligere politioverbetjenten har forklart dette med at han har levd et uvanlig liv med trusler fra kriminelle og at han i den forbindelse har lagt til seg en del spesielle vaner.

Jensen har selv omtalt rutinene som «tvangstanker».

Annet mønster i Sverige

I retten onsdag ramset Kristine Schilling opp en rekke kontantinnskudd gjennom flere måneder i 2012 som ingen er over 5000 kroner, med unntak av de Jensen har gjort i Sverige. De er alle over 5000 kroner.

– Jeg har solgt ting, jeg har solgt biler, og bikkjer, mange ting. Jeg snakker om ritualene. Det er slik jeg har gjort det, gjentar Jensen.

– Men du har ikke alltid gjort det slik. I oktober 2011 begynner du å gå under 5000 i Norge, sier Schilling.

– Jeg trenger kanskje ikke mer penger, svarer Jensen.

– Men du deler det jo opp og setter inn mer penger, påpeker Schilling.

– Jojo, svarer Jensen.

– Men er det slik at tvangstankene ikke slår ut i Sverige, spør dommer Kim Heger.



– Nei, sier Jensen, og utdyper senere:



– Det er mulig jeg føler meg tryggere når jeg er der nede. Det er ingen link til meg i Sverige, sier Jensen.