OSLO TINGRETT (VG) Ifølge Eirik Jensen var Gjermund Cappelens rolle i flydropp-saken så viktig at han fikk en rekordutbetaling fra politiet.

I henhold til informantinstruksen kan de som gir veldig viktig informasjon til politiet «få dekket sine utgifter». Ifølge regelverket er det ikke nødvendig å dokumentere utgiftene med kvitteringer.

– Etter flydropp-saken ble det bestemt at Cappelen skulle få dekket sine utgifter. Han fikk utbetalt cirka 70.000 kroner. Det er – så vidt jeg vet – fortsatt den største summen som er utbetalt til en informant, forteller Eirik Jensen.

Flydropp-saken er en av norgeshistoriens største narkotikasaker. 13 kilo amfetamin ble flydd inn fra Nederland med småfly. Da stoffet ble droppet over Olstadtjernet ved Lillesand, sto Eirik Jensen og politikollegaen klare til å pågripe de involverte.

Den pensjonerte politioverbetjenten startet dagen med å forklare at han helst skulle ha sluppet å forklare seg om arbeidet som Cappelen har gjort for politiet.

– Dette er uhyre tungt for meg. Det bryter med de grunnleggende reglene for informantbehandling. Det er den tyngste avgjørelsen jeg har tatt noensinne, sier Jensen.

Via sin forsvarer, Benedict de Vibe, har Cappelen hele veien nektet for at han er politi-informant.

I forkant av rettssaken begjærte Spesialenheten for politisaker lukkede dører med begrunnelse om at det ikke måtte bli kjent at Cappelen var informant. Opplysningen om at Cappelen sto oppført i politiets informantregister har imidlertid vært kjent gjennom media siden pågripelsen av Eirik Jensen.

– For at jeg ikke skal slite altfor mye med saken, så må jeg gjøre det, men jeg legger også litt ansvar over på andre siden her i retten – til Spesialenheten. Dette gjelder hans liv og leven etter denne forklaringen, advarer Jensen.

Cappelens ansikt ligger i alvorlige folder, mens Jensen forklarer seg om hans rolle overfor politiet. Han veksler mellom å se ned eller rett frem og å se direkte på Jensen.

Ifølge Eirik Jensen startet kildeforholdet med den såkalte flydropp-saken i 1993.

– Cappelen ble oppsøkt av en kriminell person. Vedkommende var en del av et hardt kriminelt miljø, som vi kalte Nordlandsmafiaen. De drev med utstrakt omsetning av amfetamin. De ble vurdert som utilregnelige og farlige, opplyser Jensen, og fortsetter:

Domfelt i «Flydroppsaken»: Hevder Cappelen lokket dem i enfelle

– På et vis hadde de snappet opp at Gjermund Cappelen hadde god kontakt med en narkotikaleverandør i Nederland. Denne gjengen ønsket ville forsøke å innføre 100 kg amfetamin, noe Cappelen overhodet ikke interessert i å bidra til. Det medførte at han ble utsatt for enormt alvorlige trusler.

Ifølge Jensen tok Cappelen kontakt med politiet for å få hjelp til å håndtere truslene. Den kommende politioperasjonen ble klarert på statsadvokatnivå.

– Det ble bestemt at vi skulle bistå Cappelen, få slutt på truslene og sette en stopper for Nordlandsmafiaen. Om mulig, ta ut hele organisasjonen, forteller Jensen.

De domfelte i flydropp-saken mener Cappelen ble brukt av politiet for å sette opp en felle for dem, og at de ble utsatt for såkalt «politiprovokasjon». De har flere ganger kjempet for å få saken gjenopptatt, foreløpig uten å lykkes.