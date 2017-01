Jensen ble varslet av Tollvesenet

OSLO TINGRETT (VG) Eirik Jensen (59) var blant dem som gjerne ble varslet da Tollvesenet ønsket bistand fra politiet etter narkotikabeslag.

Spesialenheten for politisaker la torsdag frem en rekke politirapporter som Eirik Jensen har skrevet selv i forbindelse med hendelser hvor Tollvesenet stanser narkotikatransporter og kureren er villig til å samarbeide.

Aktor Kristine Schilling viste blant annet til en rapport fra mars 2000 hvor en eldre mann hadde blitt stanset av Tollvesenet på vei ut fra Kiel-fergen. Kureren ble tatt med til Grand Hotell, hvor Jensen møtte ham for å overta saken.

– Det er mest sannsynlig en førstebetjent på PTO-kontoret som kontaktet meg. PTO (Politi Toll Oslo) er en ordning som ble innført på 2000-tallet. Tollvesenet fikk en representant på Politihuset. PTO er vår operasjonssentral hvor all informasjon koordineres i det daglige, forklarer Jensen.

Schilling spør om det var vanlig at PTO-kontoret ringte Jensen da Tollvesenet tok en narkotikakurer.

– Det er ikke sånn. Du er tilgjengelig. Det er derfor vi har tjenestetelefon. Jeg vet ikke hvorfor PTO-kontoret velger meg. Det er artig å kunne bidra - som en gammel mann - og så får du overtid også, sier Eirik Jensen.

– Kan vi trekke ut av dette at du har hatt mye opplysninger som kunne ha vært relevant for Cappelen å vite om dersom han drev med innførsel av narkotika? spør Schilling.

– Det er å dra det veldig langt. Dette er ikke noe jeg har visst om. Det er noe jeg har blitt varslet om. Det er informasjon du får der og da. Det dreier seg om akutthendelser, hvor jeg kanskje har blitt foretrukket, forteller Jensen.

Schilling understreker at hun spør generelt – om han hadde informasjon som det kunne være nyttig for Cappelen å vite om. Hun viser blant til at Eirik Jensen hadde høyeste tilgang til politiet etterretningssystem Indicia.

– Det at jeg hadde høyeste brukerinngang på Indicia, betyr bare at jeg kan legge inn på høyeste nivå. Sensitiv informasjon legges i egne prosjekter, sier Jensen, og viser til at de har stevnet et vitne som skal forklare seg om hvordan Indicia fungerer.

