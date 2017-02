«Jeg tror du vet hva vi er ute etter...»

OSLO TINGHUS (VG) Tre uker etter at han ble pågrepet, fikk narkokriminelle Gjermund Cappelen (50) besøk av to politifolk i Ila fengsel.

I Oslo tingrett spilles det av lydopptak fra samtalen.

– Vi er ikke etterforskere, vi jobber med å snakke med folk. Vi er profesjonelle og gjør det på en ordentlig måte, åpner den ene politimannen samtalen med.

Samtalen med de to politifolkene fant sted på besøksrommet i Ila fengsel 8. januar i 2014, tre uker etter at den narkokriminelle 50-åringen fra Bærum ble tatt.

I dagene som fulgte var det flere samtaler med politifolkene. Også er det gjort opptak av og skal spilles av i Oslo tingrett.

I forkant av det første møtet skal Gjermund Cappelen ha kontaktet Asker og Bærum politidistrikt – som etterforsket narkosaken mot ham – og bedt om å få prate med noen. Det var derfor de to politifolkene møtte ham i fengselet.

– Jeg har vært politiets kilde i mange år. Jeg har løst mange store saker, blant annet Flydropp-saken. Jeg har vært med på å løse saker i Danmark, Nederland og Spania. Det er enorme saker, sier Cappelen på lydopptaket.

Videre ber han de to politifolkene om å kontakte Oslo politidistrikt:

– Dere kan ringe min kildefører. Han kommer til å si at jeg er den beste politikilden noensinne. Han har full tillit til meg.

Politifolkene avbryter ham og sier:

– Vi er ute etter... Jeg tror du vet hva det er... Vi har vært ute etter deg i flere år, men du er ikke blitt tatt. Og vi lurer på: Hvorfor ikke?

Cappelen tenker seg om i noen sekunder.

– Hvis jeg skal inn på det temaet der, så skal jeg ut. Det kommer til å bli en bombe, sa Cappelen.

– Hvis vi snakker om det samme så må det være konkret og kontrollerbart, ikke rykter, for det forholder vi oss ikke til, svarer den ene politimannen.

– Utsatt for utpressing

I samtalen kommer Cappelen med flere krav dersom han skal si noe mer, blant annet krever han full amnesti. Han får raskt svar om at det er lite aktuelt.

– Hvis du tror at du kommer til å oppnå full straffefrihet, så er det urealistisk, forteller politifolkene til ham.

HØY SIKKERHET: Noen av Norges farligste fanger sitter i Ila fengsel i Bærum. Gjermund Cappelen har sittet varetektsfengslet her i over tre år. Foto: Kyrre Lien , VG

– Kanskje jeg kan få strafferabatt. Dette er en vanskelig situasjon. Men jeg har et ønske om å bli ferdig med dette her, sier Cappelen.

Politifolkene sier at de ikke ønsker å gå inn i detaljer på hva Cappelen vet, men ber ham om å være generell. De spør om det blir snakk om ord mot ord, eller om den narkokriminelle 50-åringen har noe konkret.

– Det handler om økonomi. Det finnes vitner, håndverkere, forteller Cappelen.

Videre ber han politifolkene om å sjekke iPhonen hans.

– Der ser dere meldinger. Jeg er nærmest blitt utsatt for utpressing: «Hva skjer?», «Hva skjer?», «Hva skjer?»

– Skal ha ordentlig betalt

– Og på mobilsvareren min hører dere stemmen hans. Dere skjønner hvem det er. Og på den måten trenger jeg knapt å si noe. Men jeg kan ikke gjøre dette her uten å få noe igjen for det, sier Cappelen.

Politifolkene forteller at de ikke er i posisjon til å ta avgjørelser om hva som skjer videre, men må ta med det Cappelen kommer med tilbake til de som bestemmer.

– Dette skal jeg ha ordentlig betalt for, dersom jeg skal utsette meg for dette, sier Cappelen.

– Vi kan ikke love deg gull og grønne skoger. Jeg vil ikke ha den i retur at jeg har lovet deg noe og ikke klarte å skaffe en dritt, sier politimannen som fører mesteparten av samtalen.

Cappelen sier at de får ta det tilbake og skaffe seg fullmakter.



– Jo bedre fullmakter dere har, jo mer får dere av meg, sier Cappelen.

Politifolkene gjentar igjen at de må ha konkrete ting.

– Vi kan ikke komme i situasjon hvor det er ord mot ord. Det må være håndfast, sier en av politifolkene.

– Ta knekken på meg

Cappelen forteller at det er foretatt oppussingsarbeid som han har betalt for – at han har betalt håndverkerne. Under hele samtalen er Cappelen tydelig på at han frykter for konsekvensene dersom han begynner å snakke.

– Han kommer til å si alt mulig om meg. Han kommer til å prøve å ta knekken på meg. Han kommer til å drepe meg. Helt sikkert, sier Cappelen.

Samtalen med de to politifolkene varer i en snau halvtime. Ikke en eneste gang blir navnet på den korrupsjon- og narkotiltalte politilederen Eirik Jensen (59) nevnt.

– Hva tenker dere? Hva tror dere? spør Cappelen.

Politifolkene sier at dersom det blir etterforskning, kommer Spesialenheten for politisaker til å ha ansvaret for den.

– For å si det sånn: Jeg er glad for at du kom på banen. Hvis du bare hadde holdt deg til det første, så hadde vi ikke hatt så mye å snakke om, svarer den ene politimannen.



– Som uforstående vil vi se på hvordan samspillet er. Hvem har tak på hvem, fortsetter politimannen.

– Det vil dere se ut fra meldingene på telefonen, sier Cappelen.

Den narkokriminelle 50-åringen forteller om «tjas og mas» hele tiden. Han sier at han forstår at politiet vet mer enn han trodde.

– Det er masse annet også, skal vi ta det neste gang? spør Cappelen.

– Ja, da er det andre omstendigheter og mer tid, sier politiet.

Lydopptaket avsluttes med at politifolkene spør Cappelen om han får trent noe i fengselet.

Frem til lunsj onsdag blir resten av samtalene Cappelen hadde med politifolkene spilt av i Oslo tingrett.