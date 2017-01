Husker ikke bankinnskudd på 59.000 kroner på fire minutter

OSLO TINGRETT (VG) En tidlig høstmorgen i 2007 foretok den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) to kontantinnskudd i en bank på totalt 59.000 kroner – men han husker ikke hvor pengene kom fra.

Ifølge Spesialenheten for politisaker ble begge innskuddene foretatt ved en DNB-filial på Grønland i Oslo sentrum, like ved politihuset hvor den tidligere politilederen jobbet.

— Jeg husker ikke. Det kan være noe med bilkjøp, men jeg klarer ikke å lese noe ut av det, svarte Jensen i Oslo tingrett da straffesaken mot ham fortsatte torsdag.

I løpet av 2007 satte Jensen totalt inn 83.000 kroner i kontanter på sin bankkonto. Aktor Kristine Schilling stilte en rekke spørsmål knyttet til pengenes opphav, rutiner for bankinnskudd og stedene innskuddene ble gjort.

Den tidligere politilederen opplyste i retten at han aldri har hatt noen rutiner for innskudd, men at de ble gjort på den måten som var praktisk for ham.

— Jeg har ikke noe annet svar, forklarte han.

– Alt jeg gjør er ikke like rasjonelt



Aktor ville vite om Jensen kunne ha fått 59.000 kroner den aktuelle høstmorgenen, gått i banken på Grønland, satt inn pengene og dratt på jobb.

Grønland var et av stedene Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen har hatt som møtested ved flere anledninger de siste årene, ifølge Spesialenheten.

— Jeg tviler på at jeg fikk pengene den samme morgenen. Jeg står opp tidlig, og dette er sikkert penger jeg hadde hjemme. Jeg har min måte å gjøre det på, og det er ikke alt som er like rasjonelt, forklarte Jensen.

— Men jeg prøver å forstå rutinene dine? sa aktor.

— Det varierer, svarte Jensen.

— Har du solgt biler og motorsykler og satt inn penger med en gang?

— Nei, det husker jeg ikke, svarte den tidligere politilederen.

— Ikke de senere år heller?

— Nei, svarte han.

Jensen mener noen av kontantinnskuddene skyldes gaver fra foreldrene og forklarte videre at han på det meste hadde fått 60.000 kroner om man regner sjekk som kontanter.

Mener bankinnskudd ikke er mistenkelig



Spesialenheten har ikke funnet betydelig kommunikasjon som med sikkerhet kan knyttes til hasjbaronen Gjermund Cappelen i 2007, året etter at baderommet på småbruket på Romerike sto ferdig.

Jensen forklarte at årene 2007 og 2008 var svært hektiske år på jobb, blant annet på grunn av gjengprosjektet «Operasjon Nemesis» som han var en sentral del av.

— Jeg hadde helt sikkert kontakt med Cappelen, men jeg prioriterte ham når det var nødvendig. Jeg tok imot det jeg fikk, men prosjektet var viktigere, forklarte Jensen.

Aktor forsto ikke at Jensen ikke overlot Cappelen og hans påståtte strøm av informasjon til en kollega, siden informanter og kilders opplysninger først og fremst tilfalt Oslo politidistrikt.

— Han var ikke informant, og prosjektet hadde høyere prioritet. Jeg vurderte kildekontakten dit hen at det ikke var behov for annet enn å håndtere den på måten jeg gjorde, svarte den tidligere politilederen.

Jensen ble spurt flere ganger om en melding han sendte til Cappelen 12. juli 2008:

«Hei..! Måtte ta hånd om en i familie-sykdow. Møte søndag utsettes. Jeg kjører. Forbi deg... søndag eller seinere i uka. jeg sender melding-i-forkant- cola greia stemmer m bra..!»

– For meg er det helt åpenbart at dette er relatert til ett eller annet prosjekt, sier Jensen, som mener det handlet om en konkret person som skulle dukke opp.

Jensen sier «Cola» betyr at det er snakk om en kokain-sak.

– Kom det en last med kokain da, spør dommer Kim Heger.

– Det husker jeg ikke, sier Jensen, forteller at det er så mange operasjoner i politiet at det ikke er mulig å huske konkret.

Mener hasjpenger ikke ville havnet i banken



Året etter – i 2008 – foretok Jensen totalt 12 bankinnskudd på til sammen 146.048 kroner.

Den tidligere politilederen mener Spesialenhetens konklusjon om at han satt inn pengene fra Cappelen i banken er ulogisk.

– Det blir fullt synlig, sier Jensen.

– Men det blir vel ikke fullt synlig før noen faktisk sjekker bankkontoen? påpekte aktor.

– Hvis det hadde vært noe galt, så er det merkelig at det går den veien. Det er ikke vanlig å gjøre det, dersom man har penger som ikke tåler dagens lys, mener Eirik Jensen.