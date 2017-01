Her er Eirik Jensens rørlegger

OSLO TINGHUS (VG) Denne 52-åringen var en av Gjermund Cappelens mest betrodde menn i hasjligaen. I 2005 ble han brukt som rørlegger på Eirik Jensens nye bad.

– Jeg har aldri møtt denne rørleggeren. Jeg kjente ham ikke, jeg visste ikke hva han het engang, forklarte Eirik Jensen (59) i Oslo tingrett i går.

Den tidligere politilederen og hans daværende samboer kjøpte et småbruk i Nes kommune i Akershus i 2005.

Kort tid etter overtagelsen satte de i gang med et omfattende restaureringsprosjekt, noe som inkluderte et helt nytt bad i andre etasje.

Spesialenheten for politisaker mener narkokriminelle Gjermund Cappelen (50) betalte for materialer og håndverkere – blant dem en rørlegger. I går ble det kjent at rørleggeren som ble brukt, var en 52 år gammel mann fra Oslo.

SMÅBRUKET: Eirik Jensen og hans daværende samboer kjøpte dette småbruket i Nes kommune i 2005. Badet ligger i annen etasje av hovedbygningen. Foto: FREDRIK SOLSTAD Foto: Fredrik Solstad , VG

Dette er ikke bestridt av Eirik Jensen og hans forsvarere.

52-åringen er en barndomsvenn av Cappelen, og de to har fulgt hverandre tett siden. I tenårene begynte de å røyke hasj sammen, ifølge en dom fra Asker og Bærum tingrett.

Hadde 109 kilo hasj i garasjen

Da politiet rullet opp hasjligaen til Cappelen i desember 2013, var 52-åringen en av dem som ble pågrepet. Spaning og telefonavlytting hadde avslørt at rørleggeren var en av de mest sentrale løpeguttene i hasjligaen.

I 52-åringens garasje på Røa i Oslo hadde politiet avdekket et lager med 109 kilo hasj. Natt til 18. desember 2013 gjorde spanere «innbrudd» i lageret og tok all hasjen.

Dette for å fremprovosere møter og kommunikasjon mellom personene i hasjligaen. Det første rørleggeren gjorde da han oppdaget at hasjen var borte – var å ringe til Cappelen. Telefonsamtalen ble avlyttet:

Rørleggeren: – Dem har tatt alt ... Faen!

Cappelen: Neeei.

Rørleggeren: Jo.

HASJLAGER: I desember 2013 fant politiet 109 kilo hasj i garasjen til rørleggeren. Hasjen tilhørte Gjermund Cappelen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Sammen med resten av hasjligaen, ble rørleggeren i november 2015 dømt til fengsel. 52-åringen ble dømt etter den såkalte «mafiaparagrafen», for å ha vært en del av en organisert kriminell gruppe.

Asker og Bærum tingrett, som dømte rørleggeren til fengsel i 13 år, beskriver ham som en av «Cappelens mest sentrale medarbeidere»:

– Hans rolle synes å ha vært transport og oppbevaring av hasj. Han har møtt kureren, plassert og hentet på lager og levert til kjøper, står det i dommen.

Rørleggeren har anket dommen, og saken kommer opp for Borgarting lagmannsrett i slutten av januar.

Cappelen signerte med falskt navn

I Oslo tingrett i går ble Eirik Jensen bedt om å forklare seg om bilder og kvitteringer knyttet til oppussingen av badet på småbruket i 2005. Det var Cappelen som hadde anbefalt håndverkeren som ble brukt, ifølge Jensen.

– Han kjente en mann som drev et enmannsfirma. Han skulle være jævla flink.

– Jeg vet bare at det var håndverkeren som styrte. Jeg spurte aldri hvor rørleggeren kom fra, forklarte Jensen.

NYTT BAD: Det flislagte baderommet med boblebad, dusjhjørne og to vasker sto ferdig en gang på vårparten i 2006. Foto: PRIVAT Foto: , IKKE VG-BILDE

Spesialenheten grillet Jensen særlig om et spesifikt dokument, som er håndskrevet og signert «Frank Olsen»:

«Vedlagte fakturaer inneholder deler av hva som er blitt levert og montert. For dette er det mottatt kroner 32 500.»

– Jeg tror det er totalen for rørleggerarbeidet. Jeg har aldri møtt denne rørleggeren, forklarte Jensen.

Før Spesialenheten tok beslag i dokumentet, forklarte Cappelen at det var hans håndskrift og at «Frank Olsen» var en oppdiktet person. Skrifteksperter har senere konkludert med at sannsynligvis er Cappelens sin håndskrift.

– Vi noterer at det er en mulighet, sier advokat Arild Holden, som er en av forsvarerne til Jensen.

Cappelen: – Jensen visste hvem rørleggeren var

Spesialenheten har også funnet flere kvitteringer knyttet til kjøp av rør hos en forhandler. På noen av disse er den 52-årige rørleggerens fingeravtrykk funnet.

Før kvitteringene ble funnet, forklarte Cappelen at disse var avrevet i toppen. Da Spesialenheten fant disse, så de at Cappelens forklaring stemte – øverste del av flere av kvitteringene var revet av.

Bakgrunnen for dette skal ha vært at det var viktig for Jensen at rørleggerens navn ikke fremgikk. Dette fordi han visste at rørleggeren var en del av hasjligaen, ifølge Cappelen.

I Oslo tingrett hadde Jensen ingen formening om hvorfor kvitteringene var avrevet eller hvor de kom fra.

Spesialenheten har taksert verdien av materialbruk og arbeidet med badet til nesten 300 000 kroner. De mener badet er blant de økonomiske fordelene som Cappelen har gitt Jensen i som godtgjørelse for politiinformasjon.