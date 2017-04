Her er Cappelens medhjelpere

Borgarting lagmannsrett tror på Gjermund Cappelens forklaring om hasjligaens virksomhet. Det kan ramme eks-politilederen Eirik Jensen (59).

Dommen fra lagmannsretten i den såkalte «oppbevaringssaken» vil bli brukt av påtalemyndigheten i prosedyren før retten trekker seg tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen skal dømmes etter tiltalen eller frifinnes.

I likhet med Jensens forsvarere, så hevdet advokatene til Cappelens medhjelpere at retten ikke kunne legge hasjsmuglerens forklaring til grunn, fordi den var motivert av ønsket om strafferabatt. Dette avvises i dommen:

«Lagmannsretten har i sin vurdering av straffespørsmålet lagt vekt på Cappelens forklaring i den grad den stemmer med andre bevis – noe forklaringen i stor grad gjør ...», står det i dommen.

«Strenge beviskrav»



Likevel har retten vært forsiktig med å legge Cappelens forklaring til grunn alene, når det ikke finnes andre støttebevis.

«Denne tilnærmingen skyldes ikke en vurdering om at Cappelens forklaring er lite troverdig, men er en konsekvens av det strenge beviskravet som gjelder i straffesaker, ikke minst i saker av en slik alvorlighetsgrad som denne», står det videre i dommen.

Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsker ikke å kommentere lagmannsrettens vurdering av hasjsmuglerens troverdighet før han selv har prosedert i Jensen-saken i Oslo tingrett.

– Men dommen vil være viktig for aktoratet. Det tør jeg påstå, sier de Vibe til VG.

Politiets aksjon mot hasjnettverket er delt opp i to rettssaker for å gjøre rettsprosessen mer håndterlig. I del en ble Cappelen og hans medhjelpere tiltalt for oppbevaring av 1389 kilo hasj i en sak som ble behandlet av Asker og Bærum tingrett i 2015. Dommen i ankesaken i lagmannsretten ble klar onsdag.

Del to - saken om innførsel av minst 13,9 tonn hasj - går hele denne våren i Oslo tingrett, med Cappelen og Eirik Jensen på tiltalebenken.

Da Gjermund Cappelen vitnet i Borgarting lagmannsrett i oppbevaringssaken, sa han mer om rollene til de andre i nettverket enn tidligere.

DØMT: Johan Garbin, sammen med forsvarer Erling O. Lyngtveit (t.h.), etter at førstnevnte vitnet i Jensen-saken. Foto: TORE KRISTIANSEN

Johan Garbin (65)

Den tidligere brusutsalgseieren var blant dem som mislikte Cappelens nye forklaring.

– Han har et «Münchausen-syndrom». Han er ikke til å stole på, sa Johan Garbin da han senere vitnet i Jensen-saken.

Han benekter hardnakket befatning med Cappelens hasjvirksomhet – en forklaring lagmannsretten betegner som «lite troverdig».

Fra 2010 til 2013 er det funnet 630 tekstmeldinger til Johan Garbin på Cappelens telefoner. I november 2013 fikk Garbin beskjed om å ta med en «fotball cd med messi og co.», og deretter «en hel boks med fotball dvd» fordi «gutten har dilla på Barcelona og ville gjerne ha hele».

«Messi» er identifisert som en hasjtype på lageret i Bærum, står det i dommen.

Garbin ble dømt til 14 år og seks måneder i fengsel for befatning med 1062 kilo hasj og grovt heleri av to millioner kroner.

DØMT: John Anders Bråthen på vei ut etter å ha vitnet i Jensen-rettsaken, bak følger advokat Magnus Thoresen Nylander. Foto: Tore Kristiansen

John Anders Bråthen (63)

Bærum-mannen har i en årrekke jobbet deltid ved diverse helseinstitusjoner. Lagmannsretten mener hans oppgave var å overlevere hasj til kunder. Han har selv erkjent at han siden 2009 har overlevert om lag 300 kilo hasj og at Cappelen betalte ham 4000 kroner pr. kilo for jobben.

Etter at Bråthen fikk et illebefinnende på et hotellrom i Trondheim dagen før nyttårsaften i fjor fant politiet 1.591.000 kroner. Etter tips fant de ytterligere 300.000 kroner nedgravd i skogen.

Bråthen ble dømt for befatning med rundt 760 kilo hasj, i tillegg til grovt heleri. Straffen: 11 og seks måneder i fengsel.

Rørleggeren (53)

53-åringen, som ofte omtales som «rørleggeren» eller bare «legg», bodde på Oslos vestkant med familie og barn. Samtidig levde han et dobbeltliv, hvor han skjulte ett av Cappelens narkotikalagre i familieboligens garasje.

Han er ikke straffedømt tidligere og etter pågripelsen har 53-åringen slitt med psykiske plager. Han har ikke forklart i seg saken – hverken for politiet, tingretten eller lagmannsretten.

Rørleggeren fikk 11 års fengsel. Straffen ble redusert noe, fordi varetektsoppholdet, kombinert med hans psykiske tilstand, var «en uvanlig stor belastning», ifølge dommen.

Det var i rørleggerens garasje at politiets spanere fjernet 109 hasj og sikret seg avslørende kommunikasjon da resten av nettverket ble varslet om innbruddet.

De andre dømte



De to andre tiltalte, som anket tingrettsdommen, den såkalte «Hedmark-mannen» og «Karatelæreren» fikk henholdsvis 7,5 års fengsel og 4,5 års fengsel.

– Umiddelbart så virker straffene litt lave, men jeg må se nærmere på faktum som legges til grunn før jeg skriver en innstilling til Riksadvokaten, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til VG.

Også en norsk-pakistaner som var tiltalt for kjøp av 113 kilo hasj og salg av 70 kilo hasj, ble dømt i tingretten. Han anket imidlertid ikke.

Den siste som var tiltalt i tingretten, en eks-soldat (39), har vært på rømmen og saken hans er ikke blitt behandlet av domstolen ennå.