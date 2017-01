Hasjbaronen om første pengegave: Jensen fikk 10.000 kroner i 1993

OSLO TINGRETT (VG) Drøyt seks måneder etter at hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) og eks-politimannen Eirik Jensen (59) møttes for første gang, overførte Cappelen 10.000 kroner til Jensen.

Det forklarte den 50 år gamle hasjbaronen i Oslo tingrett da han tok fatt på sin frie forklaring tirsdag morgen.

Januar 1993: Cappelen ble frifunnet i en hasjsak og er på nytt på frifot. Under hele etterforskningen av denne saken har han kjøpt og solgt hasj, ifølge ham selv.

— Jeg viklet meg inn i et miljø som var mer enn det jeg var vant til, med mer kriminelle elementer. Jeg ble raskt pågrepet igjen, og der starter historien om meg og Eirik, forklarte Cappelen.

Hasjbaronen beskrev pågripelsen for retten hvor han og to andre ble tatt ved Oslo Plaza. Ifølge Cappelen mistenkte politiet ham for å selge hasj i stor skala, men lyktes ikke i jakten på narkotikaen.

– Jensen var hyggelig, men tøff



Isteden tok de beslag i amfetamin og våpen som ble knyttet til de to andre mennene som også var pågrepet.

TILTALT: Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59). Foto: Tore Kristiansen

— Jeg ble satt i varetekt, og Eirik var en av de som hadde etterforskningen. Det var runder med avhør, og jeg lå i fosterstilling på Ullersmo med kramper i forbindelse med heroinmisbruket mitt. Jeg var uskyldig i amfetaminsaken, men jeg ble likevel siktet, forklarte Cappelen, og fortsatte.

— «Hvordan løser jeg dette?», tenkte jeg. Eirik kom inn. Han var en hyggelig, men tøff type. Vi fikk en tilnærming til hverandre, og han forsto at jeg hadde det vanskelig og at han kunne hjelpe meg.

Ifølge Cappelen, ønsket Jensen «noe» tilbake fra ham – og det utviklet seg da til et forhold hvor Cappelen begynte å gi informasjon til den tidligere politilederen.

— Eirik forsto at jeg ikke var skyldig, men han ville hjelpe meg. Jeg var narkoman. Jeg må innrømme at jeg fortalte Eirik en del ting, og om sommeren 1993 var det litt kontakt frem og tilbake, forklarte 50-åringen.

Cappelen: Slik startet samarbeidet



Ifølge Cappelen, sluttet han ikke med kjøp og salg av hasj, til tross for den hemmelige kontakten med politiet.

— Jeg vet ikke om Eirik skjønte det der og da, men han forsto det etter hvert at jeg fortsatte. Jeg hadde så mye kontakt med kriminelle, og han fikk informasjon fra meg fra kriminelle miljøer.

Høsten 1993: I denne perioden hevder Cappelen at samarbeidet med Jensen gikk lenger enn normalt for å oppklare en sak, den etter hvert så kjente Flydropp-saken.

— Jeg gikk inn og var kriminell i den forbindelse for å skaffe informasjon til Eirik som han trengte. Jeg måtte da gjøre straffbare handlinger. Etter den saken så skjønte Eirik at han kunne gjøre politifaglig suksess ved at jeg gikk lenger enn vanlig og at han strakk seg som politimann. Jeg vet ikke om det var klarert internt i politiet, forklarte Cappelen, og opplyste at han tjente gode penger og et Jensen visste dette.

— Vi holdt kontakten etter denne saken. Jeg spurte Eirik om han trengte penger, siden han klaget over dårlig politilønn og andre problemer. Eirik sa først «nei», så ringte jeg – og da var det greit, forklarte Cappelen.

– Eirik var opptatt av suksess



Ifølge hasjbaronen dro han til en bank ved Lysaker og overførte 10.000 kroner til Jensen høsten 1993. Cappelen beklaget seg i retten for at han ikke har funnet bilaget som beviser pengeoverføringen.

— Det er for langt tilbake i tid, men der ligger skjæringspunktet ved at jeg ga informasjon, til at vi involverte oss i en felles virksomhet. Eirik var opptatt av faglig suksess og å sole seg i glansen, samtidig som jeg kunne begå kriminalitet, forklarte hasjbaronen.

Cappelen viste deretter til den første transporten som står i tiltalen, 100 kilo hasj fra Nederland.

Den tidligere politilederen nekter enhver befatning med Cappelens hasjbutikk og for grov korrupsjon.

Cappelen har derimot erkjent straffskyld for innførsel av omfattende mengder hasj til Norge fra 1993 til 2013 og for å ha hatt en politimann på lønningslisten.