Hasjbaronen i uformell politisamtale: «Jeg har vært en kilde for Oslo politidistrikt i 20 år.»

OSLO TINGRETT (VG) Under et uformelt politibesøk ved Ila fengsel i januar 2014 fortalte hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) om sitt forhold til Oslo politidistrikt: «Jeg har vært en kilde for Oslo politidistrikt i over 20 år.».

Torsdag ettermiddag tok forsvarerne til den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) over utspørringen av 59-åringen.

Advokat Arild Holden startet med å vise til et møte mellom hasjbaronen og politiet ved Ila fengsel 7. januar 2014. Møtet var uformelt, men det ble skrevet en politirapport i etterkant.

Ifølge rapporten, uttalte Cappelen at han forsto hvilken situasjon han nå var i og at han ikke ønsket at den skulle eskalere videre.

JENSEN-FORSVARER: Advokat Arild Holden. Foto: Tore Kristiansen

«Jeg kunne tenke meg å avslutte her. Jeg sitter på masse informasjon. Jeg har vært en kilde for Oslo politidistrikt i over 20 år.», skal hasjbaronen ha sagt.

– Forsto at politiet visste om Jensen



Det dette møtet som ble vendepunktet for Cappelen, blant annet fordi tjenestemennene som besøkte ham var tydelig på at de var interessert i informasjon om en offentlig tjenestemann.

– Cappelen hadde aldri greid å presentere denne historien uten å ta med Eirik Jensen. I dette møtet på Ila forsto han også at politiet hadde masse informasjon om Jensen allerede, har hasjbaronens forsvarer, Benedict de Vibe, uttalt til VG.

Ifølge politirapporten som refereres i retten, fortalte Cappelen også at han hadde løst mange saker og at han hadde jobbet i utlandet hvor han samarbeidet med politiet i Spania, Danmark og Nederland.

«Det er det jeg har å tilby.», skal han ha sagt til tjenestemennene under møtet.

– Er det riktig? spurte Holden.

– Ja, svarte Jensen.

– Hvordan har informasjonen kommet i hende?

– Møter med Cappelen, svarte eks-politilederen.

Over 100 møter på åtte år



Forsvareren ba deretter Jensen om å anslå antallet møter han har hatt med hasjbaronen siden begynnelsen av 1990-tallet.

ADVOKAT: Hasjbaronens forsvarer, Benedict de Vibe. Foto: Tore Kristiansen

– Fra 2005… Kanskje 100-120-130 møter, minst, forklarte eks-politilederen.

– Hvorfor ble informasjonen gitt i møter?

– SMS-kontaktene har blitt lest med et litt inkriminerende blikk. Vi har møttes face-to-face. Jeg har fått informasjon og notert stikkord på en blokk. Det kan også ha vært gitt oppfølgingsbestillinger for å undersøke nærmere, svarte Jensen.

Den tidligere politilederen forklarte videre at han ikke nødvendigvis registrerte informasjonen umiddelbart i politiets etterretningsregister, blant annet fordi opplysningene da kunne bli kjent for politifolk, med riktig sikkerhetsnivå, over hele landet.

– Det er kanskje ikke ønskelig av og til? spurte Holden.

– Nei, svarte Jensen.

– Det har kun vært mas om penger



En liten uke etter fengselsbesøket, satt Cappelen seg ned med Spesialenheten for politisaker for første gang. Der la Bærums-mannen alle kortene på bordet og brettet ut sitt liv som hasjbaron siden 1990-tallet – med en påstått medhjelper internt i politiet som bidro sterkt til at «bedriften» tjente titalls millioner kroner.

Jensen nekter straffskyld for de grove anklagene.

– Egentlig har Jensen sagt at absolutt alt har med informasjon å gjøre, men det er Cappelen dundrende uenig i. 98 eller 99 av 100 meldinger har ikke noe med kildeforholdet å gjøre. Det er mas etter penger, og det dreier seg om «når du får penger og når jeg får penger» og «nå er alt klart, nå har jeg gjort jobben min», har Cappelens forsvarer uttalt.