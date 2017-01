Grillet om Cappelens dobbeltliv

OSLO TINGRETT (VG) Den pensjonerte politilederen Eirik Jensen (59) er krystallklar på at han aldri har kjent til Gjermund Cappelens (50) hasjimperium. Det utløste mange spørsmål fra dommeren.

Onsdag fortsatte den 59 år gamle eks-politimannen sin frie forklaring i Oslo tingrett, hovedsakelig rundt hans forhold til hasjbaronen fra Bærum gjennom over 20 år.

Jensen er gjennomgående tydelig på at han aldri har vært klar over at Cappelen var en av landets største importører av hasj til Norge, noe som fikk dommer Kim Heger til å ta ordet.

– Hvorfor lurte du ikke mer på hvordan Cappelen kunne ha så mye informasjon dersom han drev med import av klokker? spurte Heger.

– Det er en utfordring. Jeg tror det vil komme flere vitner som kan underbygge det jeg sier. Det er en balansegang. Vi har et ordtak i politiet som sier at «de verste er ofte de beste», svarte Jensen.

Minutt for minutt: Følg rettssaken her

STYRER RETTEN: Dommer Kim Heger. Foto: NTB/SCANPIX

– Bidro stekt til oppklaring av grove narkotikasaker



Den tidligere politilederen ramset opp flere saker hvor Cappelen bidro sterkt med opplysninger for å oppklare grove narkotikasaker, deriblant om leverandører og smuglerruter, både i Norge, Danmark, Spania og Nederland.

– Stilte du spørsmål til Cappelen om hvor informasjonen stammet fra? ville Heger vite.

– Jeg spurte hvor han hadde fått denne informasjonen fra. Han opplyste at han i en periode hadde bodd i Nederland, og fått mange kontakter der. Å jobbe med informanter er en kynisk virksomhet der informasjonen er det viktigste. Man er alltid oppmerksom på om opplysningene er av en slik art at de kan skade noen. Man er ikke ukritisk når man tar imot informasjonen, men man er ganske kynisk når man tar imot informasjonen, svarte Jensen.

Les mer: 12 spørsmål og svar om Jensen-rettssaken

Dommeren ville også ha svar på spørsmål om han på 1990-tallet visste hva Cappelen drev med i hverdagen. Ifølge tiltalen, var Bærums-mannen på denne tiden helt i startfasen på sin karriere som hasjbaron og innførte titalls tonn med hasj i de neste 20 årene.

– Det er et godt spørsmål. Det var ikke mye som tydet på et stort forbruk den gangen. Han bodde i en hybel hos faren. Jeg oppfattet det slik at faren forsørget ham, svarte Jensen.

Se VGTV-intervju med Jensen-forsvarer:

Null fokus på Cappelens inntekter



Den tidligere politilederen beskrev også store utfordringer med Cappelen som informant siden han hadde problemer med rus og paranoia. I denne perioden på 1990-tallet hevder Jensen at han også var i mye kontakt med faren hans, som var bekymret for sønnens helse.

– Men han hadde jo rusproblem. Lurte du ikke på hvor han fikk penger fra det? spurte dommeren.

– Jeg hadde nok ikke fokus på det i 1995. Det var rusproblemet som fikk fokuset, svarte Jensen.

Den tidligere politilederen opplyste også for retten at han i lange perioder forsøkte å hjelpe Cappelen med rusproblemer, blant annet ved å følge ham til en klinikk i Spania. Turen varte i en uke og var klarert med internt i Oslo-politiet, ifølge Jensen.

Etter denne oppfølgingen bestemte Jensen og flere kolleger at informantkontakten med Cappelen måtte oppføre, men Jensen opprettholdt sporadisk kontakt med hasjbaronen.

– Hva gjorde Cappelen på denne tiden? spurte Heger.

– Jeg vet ikke. Det var ingenting som signaliserte stort pengeforbruk på denne tiden, svarte Jensen.

– Du sa i går at du antok at han drev med noe kriminelt? opplyste dommeren.

– Rus er kriminelt det også. Det var ikke et tema på dette tidspunktet i det hele tatt, svarte den tidligere politilederen.

– Spurte du ikke hvor han fikk stoff fra? spurte dommeren.

– Jo, jeg fikk en adresse på Bislett hvor han hadde en fast leverandør. Vi plukket ham opp der flere ganger da vi trodde at han hadde sprukket og forsøkte å kutte forbindelsen med mannen som leverte heroin, svarte Jensen.

TAR AVSTAND: Hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) nekter for å ha vært Eirik Jensen informant. Foto: Tore Kristiansen

– Cappelen var en person med unik innsikt



Den pensjonerte politilederen er tydelig på at han i årene da han brukte Cappelen som kilde, forsto tidlig at han var en person med unik innsikt.

– Særlig i lukkede miljøer, også utenfor landet. Muligens er han den beste kilden vi noensinne har hatt. Det er vår oppgave å redusere risiko, svarte Jensen og fortsatte:

– Det har vært krevende for Cappelen, fordi han har hatt svingende psyke og har en rushistorikk. Han har også hatt en utstrakt reisevirksomhet. Vi har pratet mye om dette med kriminalitet og at han må stå for det selv. Men det er ikke forenelig med det å være kilde og drive dobbeltarbeid, selv om det ikke er ukjent i vår virksomhet at informanter og kilder driver kriminalitet.

Jensen er tydelig på at hasjbaronen aldri snakket seg inn i kriminelle forhold.

– Vi har heller ikke presset ham på kriminelle virksomheter, der han måtte komme i konflikt med, og inkriminere seg selv. Vi burde ha forstått at han kunne være involvert i kriminalitet. Det ligger litt i sakens natur, sa eks-politimannen.

Og:

– Han har jo kriminell kompetanse, men i den perioden vi har hatt kontakt har vi ikke opplevd at han har vært mistenkt for straffbare forhold. Ikke annet enn det som er referert i retten. Jeg har aldri gjort undersøkinger på Cappelen i politiets systemer, med unntak av et par søk i straffesaksregisteret.