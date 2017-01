Gjermund Cappelen: Slik ble jeg storsmugler

OSLO TINGRETT (VG) Da Gjermund Cappelen (50) fra Bærum ble tenåring begynte han sitt liv med hasj og kriminalitet – et liv som til slutt endte i rettssal 250 i Oslo tingrett.

— Ganske tidlig skeiet jeg ut. Foreldrene mine skilte seg da jeg var fem år, og jeg fikk en ny familiesituasjon hvor jeg hadde tilpasningsproblemer.

Slik innledet Gjermund Cappelen sin frie forklaring i Oslo tingrett, hvor han står tiltalt for innførsel av store mengder hasj til Norge i over 20 år og grov korrupsjon. Cappelen erkjenner straffskyld for alt.

Les også: Cappelen: Samarbeidet med Jensen startet i 1993

Hasjbaronen tok tirsdag morgen plass i vitneboksen i Oslo tingrett for å starte på sin frie forklaring om hasjbutikken og forholdet til den tidligere politilederen Eirik Jensen. Iført blå jeans, hvit skjorte og mørkeblå genser tok han ordet med en klar og tydelig stemme.

Vært kriminell siden 1970-tallet



Innledningsvis beskrev Cappelen en vanskelig oppvekst hvor han gjorde det dårlig på skolen og røyking av sigaretter fra han var 9-10 år gammel. Han dro ofte på besøk til faren sin på Lysaker, spesielt i helger og ferier.

— Da jeg var 12-13 år begynte jeg å henge med en nabogutt, den omtalte rørleggeren (som pusset opp badet til Jensen i 2005-2006). Vi røyket hasj sammen, kjørte motorsykler og mopeder og gjorde innbrudd. Der startet veien som endte her, forklarte Cappelen.

Les også: Cappelens ville luksusliv

Hasjbaronen forklarte videre at han knapt fullførte ungdomsskolen, og at han heller jobbet på en bensinstasjon to ganger i uken istedenfor å sitte på skolebenken.

LYTTER: Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) er ferdig med sin forklaring for retten. Han sitter bak sine forsvarere og hører på Cappeles vitnemål. Foto: Tore Kristiansen

— Jeg stjal penger fra kassa, røyket sigaretter og hasj. Jeg fikk knapt vitnemål på videregående, forklarte Cappelen.

Etter grunnskolen flyttet Cappelen til faren sin på Lysaker og bodde hos ham permanent. Kriminaliteten preget livet hans mer og mer, og han startet med kjøp og salg av hasj.

– Ett gram. Ti gram. Små ting, for å livnære meg på det – til min families store fortvilelse over at jeg ikke innordnet meg samfunnet og tok vare på familien isteden, forklarte hasjbaronen.

Den første pågripelsen



På denne tiden, på 1980-tallet, var Cappelen en del av en vennegjeng som solgte hasj i større og større skala, over kilosklassen, ifølge ham selv. Parallelt med denne virksomheten ble det fortsatt begått innbrudd, mens hasjen tok etter hvert over store deler av livet.

I 1987 ble Cappelen pågrepet i forbindelse med et innbrudd hvor han og vennegjengen stjal dunjakker. Cappelen satt for første gang i varetekt, mens samboeren var høygravid. Året etter ble han pappa for første gang.

– Jeg lærte ikke noe av tiden i varetekt og fortsatte med hasjsalget. I oktober 1988 ble jeg siktet og tiltalt for 15 kilo hasj. Jeg satt da fengslet frem til våren 1991, forklarte Cappelen.

(Artikkelen forsetter under VGTV-klippet...)

I fengselet knyttet Cappelen nye kontakter med personer som drev med hasj og annen kriminalitet. Da Bærums-mannen ble løslatt, fortsatte han også videre med hasjbutikken.

– Det var ikke noen brems hos meg den gangen, og jeg viklet meg inn i en ny sak med en gang. Jeg ble tiltalt for innførsel av 100 kilo hasj og satt i varetekt i to måneder i 1992, forklarte Cappelen.

Rusproblemene



Sommeren 1992: Cappelen hevder at han fikk en knekk i disse månedene. Han havnet i miljøer hvor det ikke bare ble røyket hasj, mens også sterkere stoffer. Det ble eksperimentert med kokain og heroin, ifølge ham selv.

– Det tok overtaket på meg etter en stund. Heroin blir man avhengig av ganske raskt, og det ble jeg, forklarte Cappelen.

I januar 1993 ble Cappelen pågrepet på nytt ved Oslo Plaza sammen med to andre profilerte kriminelle. Politiet mistenkte ham for å drive med hasj i stor skala, uten å finne noe ved ransaking.

Isteden tok politiet beslag i amfetamin og våpen, som ble knyttet til de to andre mennene som ble tatt i den samme saken. Cappelen ble imidlertid avhørt, og det var i et av disse avhørene han møtte Jensen for første gang.