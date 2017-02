Gjermund Cappelen: Reagerte på sen Eirik Jensen-varsling

OSLO TINGHUS (VG) Gjermund Cappelen synes det var «underlig» at Eirik Jensen brukte så lang tid på å varsle ham om at 177 kilo hasj var gått tapt.

Ifølge den narkokriminelle 50-åringen var det leverandøren i Nederland som først varslet ham om at hasjlasten var tatt.

– Det gikk noen dager før Eirik Jensen fortalte meg om det, jeg husker ikke helt hvordan han ga meg beskjed. Det synes jeg var underlig. Jeg begynte å lure på om han virkelig var så på ballen som han burde, sier Gjermund Cappelen i Oslo tingrett.

Tollerne på Svinesund fikk kloa i den aktuell hasjlasten 6. juni 2012. I et hemmelig rom ble det funnet 177 kilo hasj – hasj som Cappelen hevder skulle til ham.

Etterforskningen har avdekket omfattende SMS-kontakt mellom Cappelen og personer i hasjligaen hans rundt den aktuelle datoen:

«Jeg venter på svar selv. Kommer tilbake.», sendte Cappelen til en av mennene da hasjlasten ikke dukket opp.

Det er også avdekket at Cappelen reiste frem og tilbake til Nederland både kort tid før og like etter at hasjtransporten ble tatt.

KRITISKE KIM: Tingrettsdommer Kim Heger hadde flere spørsmål om Eirik Jensens eventuelle rolle da de 177 kiloene ble tatt. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Mange spørsmål fra dommeren

Men det er ikke avdekket SMS-kommunikasjon med Eirik Jensen (59) i denne perioden – noe tingrettsdommer Kim Heger bet seg merke i.

– Det har vært mer kommunikasjon enn det som kommer frem her, forklarer Cappelen.

– Hvordan kunne dette beslaget skje, hvorfor ble det ikke hindret, spurte Heger.

– Det skjedde. Det er nesten umulig å forsikre seg mot noe sånt, svarer Cappelen.

– Kunne Eirik Jensen ha bidratt?

– Ikke annet enn at han forsøkte holde oversikt, men det gikk ikke.

SKJULT I GULVET: Her ligger noe av hasjen som Gjermund Cappelen hevder var på vei til ham. I lastebilen ble det funnet hasj med mange forskjellige navn. Foto:

– Spurte du ham om hva som hadde skjedd?



– Ja.



– Så her har han ikke bidratt med noe?



– Nei.

– Hadde ikke gjort jobben sin

– Var du sur på ham da, fortsatte Heger å bore.

– Han hadde ikke gjort jobben sin her. Jeg synes det var mistenkelig at han ikke var så på bale som han burde.

– Sa du til Eirik Jensen at du var sur på ham?

NEKTER: Eirik Jensen stiller seg uforstående til anklagende om at han har bidratt til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet. Han har forklart at den narkokriminelle Bærum-mannen var en politikilde. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Ja, jeg uttrykte misnøye.



– Hvordan?

– Jeg sa at jeg var misfornøyd. Han sa det måtte være en lukket etterforsking.



– Når og hvor sa du dette?



– Det var kort tid etterpå.



– Var det et møte da?



– Ja.



– Et som ikke står her. Hvordan ble det avtalt?

– På SMS. Jeg husker vi hadde flere møter. Både i Konows gate og ved Kiwi på Grønland, svarer Cappelen.

Cappelen: Kun tre hasjtransporter er tatt

I Oslo tingrett forklarte den narkokriminelle 50-åringen fra Bærum seg detaljert om de 177 kiloene med hasj som ble funnet i lastebilen. Det var mange forskjellige typer hasj, med mange forskjellige navn.

– «Cream» er ganske myk. Den er ekstra god, noe som folkene mine røyker selv, forklarer Cappelen.

«Isolator» var det bare 100 gram av.

– Den er ekstra dyr, den koster opp mot 100.000 kroner per kilo, forklarer Cappelen.

Ifølge Cappelen har han bare opplevd at tre hasjtransporter er blitt tatt:

**Hotel Bastion-saken fra 1. april 1998.

**177 kilo hasj på Svinesund 6. juni 2012.

**186 kilo som ble tatt i Sverige 24. mai 2013.

– Når sånt skjer, så er det viktigste at ingen i nettverket blir tatt. Kureren vet ikke hvor han skal før han har passert over grensen. I denne saken fortalte Eirik Jensen til meg at kureren ikke ønsket å samarbeide med politiet etter at han ble tatt, forklarer Cappelen.