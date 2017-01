Gjermund Cappelen: – Kalte ham for «Nils» for å skjule at han var politimann

OSLO TINGHUS (VG) Håndverkeren som pusset opp badet til Eirik Jensen, skal ikke ha visst at han var politimann. Men så fant han noen politiskjorter som hang til tørk.

Badet på småbruket i Nes kommune i Akershus, sto ferdig på vårparten i 2006. Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) og hans daværende samboer bodde da på småbruket.

Da narkokriminelle Gjermund Cappelen (50) startet sin frie forklaring i Oslo tingrett tirsdag, kom han så vidt innom hva som skjedde da badet ble pusset opp.

– Eirik Jensen flyttet inn der, og spør om han kan hjelpe meg med dette her. Jeg sa «ikke noe problem». Det var en bonusbetaling han fikk. Han hadde vært en viktig støttespiller for meg, både for businessen min og i forbindelse med rusproblemene mine, forklarte Cappelen fra tiltaleboksen.

«Businessen» er den omfattende hasjvirksomheten til Cappelen.

FORKLARER SEG: Gjermund Cappelen startet på sin forklaring tirsdag. Den skal etter planen vare i to uker. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Jeg betalte

Oppussingen av badet står sentralt i korrupsjonsdelen av tiltalen mot Eirik Jensen. Spesialenheten for politisaker mener det var den narkokriminelle 50-åringen som betalte for arbeidet og materialene, som senere er taksert til 300.000 kroner.

– Jeg satte Eirik Jensen i kontakt med håndverkeren, han som på en måte var hovedentreprenøren for hele badet. Han hadde jobbet for meg tidligere. Håndverkeren reiste dit og jobbet der, forklarte Cappelen.

– Hvem betalte håndverkeren, spurte dommer Kim Heger.

– Det gjorde jeg, svarte Cappelen.

Den narkokriminelle 50-åringen skal ikke ha fortalt håndverkeren at eieren av småbruket var en politimann.

«Nils»

– Jeg prøvde å skjule at Eirik Jensen jobbet i politiet. Så han ble kalt noe annet. Han ble kalt for «Nils», forklarte Cappelen.

Spesialenheten har beslaglagt en dokumentmappe hos Eirik Jensens tidligere samboer. I denne er det funnet en rekke bilag – kvitteringer knyttet til oppussingen av badet. Flere av disse er håndskrevne og inneholder fingeravtrykk fra Cappelen.

I retten er det vist frem en kvittering som håndverkeren har skrevet. På toppen av denne står det «Nils» og fornavnet på Eirik Jensens tidligere samboer.

– Kalte håndverkeren deg for «Nils», spurte aktor da Eirik Jensen satt i tiltaleboksen for to uker siden.

– Jeg tror ikke det, var svaret fra den tidligere politilederen.

Cappelen forteller at håndverkeren til slutt fant ut at Eirik Jensen var politimann.

– Han fant noen politiskjorter som hang til tørk, forklarte Cappelen i tiltaleboksen.

Håndverkeren, som var dansk statsborger, døde i 2012.

Rørleggeren fra hasjligaen

Den narkokriminelle 50-åringen fra Bærum hevder at han selv var på småbruket flere ganger. Tidligere har Eirik Jensen benektet dette.

Også rørleggeren (52) – en av de mest sentrale og betrodde mennene i Cappelen sin hasjliga – jobbet på baderommet til Eirik Jensen.

– Han skulle ta rørarbeidet, han ville trå til. Men han dro bare opp dit og jobbet da Eirik Jensen ikke var der. For de skulle ikke møte hverandre, Eirik Jensen er jo politimann.

– De har aldri truffet hverandre, forklarte Cappelen.