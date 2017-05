Forsvaret: Derfor skal Eirik Jensen frikjennes

Eirik Jensens forsvarere mener retten ikke må legge Gjermund Cappelens forklaring til grunn for domfellelse. – Den er uriktig, sier de.

Etter 68 rettsdager og 122 vitner var det i dag John Christian Eldens tur til å reise seg i salen. Dette er siste dag av maraton-rettssaken mot Eirik Jensen (59) og Gjermund Cappelen (50).

Jensen-forsvaret, ved Elden og Arild Holden, mener bevisene ikke holder for å dømme eks-politileder Jensen for medvirkning til Cappelens hasjinnførsler over 10 år og heller ikke for grov korrupsjon.

Elden starter med å si at Cappelens fremstilling av saken er et eventyr, og at Cappelens forklaring burde ha startet med «det var en gang, slik eventyr gjør».

Vil oppnå strafferabatt

Forsvaret mener at Spesialenhetens kronvitne, Cappelen selv, er en kynisk kriminell og profitør, som gjør alt han kan for å få strafferabatt og som ikke lar seg stoppe av noe for å oppnå det han ønsker.

Spesialenheten og statsadvokat Alfheim viser derimot til at Cappelens forklaring i den såkalte oppbevaringssaken, har vist seg å stemme med annen etterforskning, og Spesialenheten mener at den også har gjort det i saken mot Jensen.

Elden svarte med å vise til helerisaken mot Cappelens sønn, hvor tingretten falt ned på at Cappelens forklaring har liten bevisverdi. Cappelen-forsvaret sier det er umulig for klienten å fortelle historien om sin hasjvirksomhet, uten å fortelle om Jensen.

Forsvaret mener at Cappelens forklaring om at Jensen lekket politiinformasjon til Cappelen, som var nyttig for hans hasjinnførselsvirksomhet, ikke er troverdig.

Beviskrav

Elden la frem flere rettskilder for å vise retten hvordan de skal forstå kravet om at «enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode», og om hvordan man skal behandle tvil om bevis.

For å eksemplifisere dette, viste han til sakene mot Fritz Moen, som ble dømt for to drap, i stor grad på bakgrunn av egen tilståelse. På 2000-tallet ble Moen frikjent for drapene.

– Problemet var at han hadde tilstått to drap, og at han ble dømt for dette. Det skulle han aldri ha blitt. Ikke bare retten sviktet, men også påtalemyndigheten, sier Elden, som var advokaten som fikk Moen frikjent for begge drapene.

– Et utvalg konkluderte med at det ikke skulle ha blitt tatt ut tiltale, selv om det forelå en tilståelse, fordi det forelå begrunnet tvil om skyld, sier Elden, som hevder Cappelen har endret forklaring om det angivelige straffbare samarbeidet med Jensen flere ganger.

– Uriktig forklaring



Elden hevder at påstanden om at Eirik Jensen var Gjermund Cappelens sikkerhetsnett ikke har hold i virkeligheten, særlig fordi Cappelen først forklarte at Jensen kunne styre ressursene på grenseoverganger, for å så gå tilbake på denne påstanden.

Forsvarer Arild Holden påstår også at Cappelen har skjønt hele tiden at Jensen ikke kunne passe på hasjvirksomheten i Bærum, ettersom Jensen jobbet i Oslo politidistrikt, ikke i Asker og Bærum politidistrikt.

– Da holder det ikke å skrive i en tekstmelding at «kontoret er tynt bemannet». Cappelen har forklart seg uriktig om Jensen, påstår Holden.

Holden påpeker at Cappelen har tolket seg frem til når hasjinnførslene har skjedd basert på tekstmeldingene og annet materiale han er blitt forelagt av etterforskerne.



– Er det betryggende, spør Holden og svarer selv.



– Neppe, neppe.