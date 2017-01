Fem spørsmål og svar etter første uke av Jensen-rettssaken

Her får du oversikt over det som skjedde i første uke av rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I dag er det besluttet lukkede dører på starten av rettsdagen. Det skyldes at Eirik Jensen vil forklare seg om konkrete saker hvor Gjermund Cappelen skal ha bidratt med informasjon til politiet.

Ved lunsjtider vil det bli tatt en vurdering på hvorvidt dørene kan åpnes igjen på slutten av rettsdagen. Når retten er åpen, får du fortløpende oppdateringer her.

Hva er Spesialenhetens bevis for at Jensen har mottatt penger fra Cappelen?

Spesialenheten for politisaker mener Gjermund Cappelen har gitt Eirik Jensen verdier for minst 2,1 millioner kroner. De sier det også kan være mer, men at dette er summen de kan bevise.

De mener gjennomgangen av økonomien til Jensen har vist at han har en ukjent kilde til kontanter. Spesialenheten mener pengene kommer fra Cappelen.

Eksperter fra Økokrim har utarbeidet en rapport som viser at Eirik Jensen i løpet av ti år har satt inn over én million kroner i kontanter på sine bankkontoer. Et av årene er det satt inn 233.000 kroner. Noen dager er det gjort flere mindre innskudd i forskjellige filialer.

Spesialenheten har også utarbeidet en rapport som viser Jensens kontantkjøp i perioden. Det dreier seg om over én million kroner. I tillegg mener Spesialenheten at Cappelen betalte for baderommet i Jensens bolig i 2005 – verdsatt til 292.250 kroner.

Politiet beslagla også en sum kontanter hjemme hos Jensen i 2014 som er lagt til regnestykket.

Eirik Jensen sier han har hatt en jobb og en livsstil hvor det har vært nødvendig å oppbevare mye kontanter hjemme. Han har vist til trusler fra kriminelle og et hemmelig nasjonalt prosjekt han har arbeidet med i politiet.

Jensen anslår selv at han på det meste hadde mellom 300.000 og 400.000 kroner i kontanter – hjemme eller på hytta.

På spørsmål om hvor pengene kommer fra, svarer Jensen at det dreier seg om oppsparte midler, arv, samt kjøp og salg av biler og motorsykler. Han forklarte at han allerede i ungdommen solgte røkt ål privat. Han har også tatt dykkeroppdrag som har gitt ham ekstra inntekter.

Jensen har selv forklart at han kunne reise til Rema 1000 på Eidsvoll for å sette inn en sum kontanter, for deretter å reise til Joker på Fenstad for å sette inn mer penger. Han avviser imidlertid at dette ble gjort for å skjule et større kontantinnskudd og sier det er en del av sikkerhetsforanstaltningene han har lagt til seg.

Hva er det hemmelige prosjektet?

Eirik Jensen har flere ganger i forklaringen kommet inn på et hemmelig prosjekt som han har jobbet med i politiet fra 1989 til 2011.

– Det førte til at jeg reiste mye, hadde hemmelige telefoner, benyttet kodespråk og hadde hemmelige møteplasser. Jeg var også redd for kontraspaning, sa Jensen i retten i tirsdag.

Ifølge Eirik Jensen var prosjektet forankret hos riksadvokat Tor-Aksel Busch og det skal kun ha vært de øverste lederne i politiet som kjente til hva som foregikk.

Spesialenheten for politisaker har gradert opplysningene som hemmelige av hensyn til rikets sikkerhet. De er ordknappe når prosjektet er tema i retten, men bekreftet på direkte spørsmål fra dommer Kim Heger at det fantes et slikt prosjekt.

Hva prosjektet gikk ut på er foreløpig ukjent.

Hvordan mener Spesialenheten at Jensen har medvirket til hasjsmugling?

Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen har gitt Gjermund Cappelen opplysninger som har vært viktige for ham som hasjsmugler. Blant annet om politiets aktivitet, ressurssituasjon og hvorvidt narkotikatransporter er stoppet av Tollvesenet på grensen.

Et konkret eksempel har allerede blitt nevnt i retten: 1. april 1998 ble en bil med 82 kilo hasj stanset på Svinesund. Kureren – føreren av bilen med hasjlasten – ble overtalt til å kjøre til det avtalte møtestedet, Hotel Bastion i Oslo. Politispanerne ventet i flere timer på at bakmannen skulle dukke opp, men ved midnatt ble aksjonen avblåst.

Jensen var på jobb i politihuset denne kvelden og Gjermund Cappelen har forklart at han ble varslet av Jensen om at transporten var avslørt. Jensen er imidlertid ikke tiltalt for medvirkning til innførsel av dette hasjpartiet.

Eirik Jensen har forklart at han var på jobb for å skrive en søknad for kona på datamaskinen. Han avviser at han kjente til politiaksjonen.

Han benekter også for å ha gitt informasjon til Cappelen om politiets aktivitet og sier at informasjonen gikk motsatt vei: til ham fra Cappelen.

Jensen avviser også at han hadde kjennskap til hvorvidt Tollvesenet stanset narkotikatransporter på grensen. Spesialenheten har i retten vist til rapporter hvor det fremgår at Jensen ved flere anledninger har fått i oppdrag å følge opp kureren for å avsløre bakmennene.

– Det er informasjon du får der og da. Det dreier seg om akutthendelser, hvor jeg kanskje har blitt foretrukket, forklarte Jensen i retten.

Hvordan forklarer Eirik Jensen SMS-meldingene?

Spesialenheten for politisaker mener meldinger som «kontroll her», «stille», «solskinn», «stille og sol», «feriemodus over hele linja», «kontoret er tynt bemannet», «det er meldt knallvær», «en mann i grøfta, skal se på skadene på bilen» viser at Jensen har gitt Cappelen politiinformasjon i koder.

De vil legge frem bevis som viser Jensens arbeidsplan og aktivitet i politiets systemer på samme tidspunkt. Siden mange av meldingene dreier seg om været, har de også hentet inn værmeldingen for de aktuelle dagene.

Eirik Jensen har forklart at dette er «blomsterspråk». Ifølge ham er det en anerkjent metode blant politifolk, som brukes i kommunikasjon med informanter, kilder og agenter som jobber undercover i felt.

Ifølge Jensen ble «blomsterspråket» brukt fordi ingen skulle forstå at narkokriminelle Gjermund Cappelen hadde kontakt med en politimann, dersom de fikk tilgang til mobiltelefonen hans.

Hvorfor visste ikke Eirik Jensen at Gjermund Cappelen var kriminell?

Spesialenheten for politisaker har allerede flere gang stilt spørsmål rundt hvorfor ikke Eirik Jensen forsto at Cappelen tjente pengene sine på kriminalitet. Han kjørte rundt i en BMW 760 til 2,3 millioner kroner, reiste på luksusferier og gikk med Rolex-klokke til 650.000 kroner.

I store deler av perioden skal politiet i Asker og Bærum hatt mistanke om at Cappelen var en storsmugler av hasj. De iverksatte også flere politioperasjoner for å ta ham, men måtte avblåse etter mistanke om at Cappelen hadde blitt varslet.

Eirik Jensen har vært tydelig på at han ikke visste at Cappelen smuglet hasj. Dette har medført spørsmål fra dommer Kim Heger.

– Hvorfor lurte du ikke mer på hvordan Cappelen kunne ha så mye informasjon dersom han drev med import av klokker? spurte Heger i retten onsdag.

– Det er en utfordring. Jeg tror det vil komme flere vitner som kan underbygge det jeg sier. Det er en balansegang. Vi har et ordtak i politiet som sier at «de verste er ofte de beste», svarte Jensen.

Ifølge Eirik Jensen var det ingen i politiet som varslet ham om at Cappelen drev med kriminalitet. Han spurte heller aldri selv.



Rettsdag 1: Innledningsforedrag, aktor Lars Erik Alfheim

VG Direkte | Rettsreferat | VGTVs oppsummering

Rettsdag 2: Innledningsforedrag, aktor Guro Glærum Kleppe. Eirik Jensens forklaring.

VG Direkte | Rettsreferat | VGTVs oppsummering

Rettsdag 3: Eirik Jensens forklaring.

VG Direkte | Rettsreferat | VGTVs oppsummering

Rettsdag 4: Eirik Jensens forklaring.

VG Direkte | Rettsreferat | VGTVs oppsummering