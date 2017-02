«Enten måtte jeg finne hasjen selv, eller få Eirik til å aksjonere»

OSLO TINGRETT (VG) Politioverbetjent Eirik Jensen er den andre personen Gjermund Cappelen kontakter etter at 109 kilo hasj er borte fra narkotikalageret.

Ved å spane på Gjermund Cappelen og hans medhjelpere i hasjligaen avdekket politiet ett av narkotikalagrene på Oslos vestkant. Natt til 18. desember 2013 fjernet politispanerne 109 kilo hasj fra garasjen for å utløse kommunikasjon.

Cappelen tror det er en navngitt person som har stjålet hasj fra ham og har ikke mistanke om at politiet kan stå bak innbruddet. Han kontakter Eirik Jensen og de møtes senere samme dag.

– Jeg fortalte ham at det hadde blitt borte rundt 100 kilo. Jeg lurte på om han hadde hørt noe og hva han tenkte om det. Jeg fortalte at det kunne være en kar jeg hadde vært litt på kanten med som hadde gjort innbrudd, forteller Gjermund Cappelen i retten.

– Hvordan responderte Jensen, spør Alfheim.

– Han skulle sjekke litt selv om noen hadde hørt noe. Vi ble enige om å forsøke å finne ut av det og sjekke litt rundt. Det viktigste var at det ikke var politiet, sier Cappelen.

Når Erik Jensen forklarte seg om møtet i retten, opplyste han at Gjermund Cappelen sa at det var en kamerat som hadde opplevd hasjtyveriet.

Ville be Jensen pågripe hasjtyven

Klokken 14:55 dagen etter møtet sender hasjsmugleren tekstmelding til Eirik Jensen:

««Er du i byen imorgen? Bla a My,, burde feire jul et visst sted.. Nok er nok»

My,, er personen som Cappelen mistenkte for å stjålet hasjen.

Tre minutter senere får han svar fra Jensen:

«Ok.. nye ting.?»

Klokken 15:11 sender Jensen en ny melding:

«Er d viktig,.. i morgen...»

Ett minutt senere svarer Cappelen:

«ikke annet enn AT du må sørge for at svinet blir bort i julrn»

FORKLARER SEG I RETTEN: Hasjsmugleren Gjermund Cappelen er inne i sin andre uke med forklaringer i tingretten. Foto: Tore Kristiansen , VG



Ifølge Gjermund Cappelen mistenkte han fortsatt den navngitte personen for å stå bak innbruddet.

– Enten fikk jeg finne hasjen selv, eller få Eirik til å aksjonere, forklarer Cappelen i retten.

– Han fikk finne fyren og putte ham i fengsel. Det mest fordelaktige ville være å finne hasjen. Det syntes Erik også, sier Cappelen videre.

Jensen svarer på tekstmeldingen fra Cappelen to minutter senere:

«Ok, er d mobil i morra,. er oppe i høgda»

Klokken 21:54 skriver Jensen til Cappelen:

«ikke noe solo drikking aleine nå..»

Cappelen svarer:

«he he»

Halvannet time senere ble Gjermund Cappelen pågrepet av politiet for oppbevaring av 476 kilo hasj.

Jensen får ikke svar

Jensen fortsetter imidlertid å sende tekstmeldinger dagen etter uten å få svar.

«Er p vei... Sk handle julegaver...»

«Noe nytt..,»

«Drar hjem... intet nytt, antar jeg..?»

«Kunne d ikke f sjekket hans vare og dele utvalg via en som har hatt motorras..? Du vet jo om d er orginaldeler når du ser dem...»

«?!»

Og så syv dager senere:

«Hei.. er d liv.?»