Ekskollega om Jensens «blomsterspråk»: – Synes han tar voldsomt i

Eirik Jensen (59) hevder alle de mystiske ordene og uttrykkene i SMS-kommunikasjonen med Gjermund Cappelen er politiarbeid.

I Oslo tingrett har den tidligere politilederen gjentatte ganger omtalt innholdet i SMS-ene som «blomsterspråk». Dette var et kodet språk som ble brukt i tilfelle uvedkommende fikk lese meldingene.

– Meldingene er suspekte, det skjønner jeg. Men det er slik kriminelle snakker med hverandre, forklarte Eirik Jensen i tiltaleboksen i går.

Tanken skal ha vært at ingen skulle forstå at narkokriminelle Gjermund Cappelen (50) hadde kontakt med en politimann, dersom de fikk tilgang til mobiltelefonen hans.

Ifølge Jensen er «blomsterspråk» en anerkjent metode blant politifolk, som brukes i kommunikasjon med informanter, kilder og agenter som jobber undercover i felt.

Viggo Trosdahl (63) er tidligere spaner og kollega av Eirik Jensen. De jobbet sammen i Oslo politidistrikt på midten av 1990-tallet. Han har tidligere beskrevet Jensen som guru på kildebehandling, og at han selv var læregutt.

– Jeg hørte hans forklaring på blomsterspråket i retten, og synes nok at han tar voldsomt i. Selv var jeg alltid rett på sak, og direkte med kildene mine. Det var meldinger som gikk på oppmøtested og tidspunkter. Klart, kort og tydelig, sier Trosdahl.

– I den grad jeg brukte koder, så måtte det være interne betegnelser for diverse narkotiske stoffer som man måtte kunne i dialogen med de kriminelle. Det er betegnelser som «minus», «pepper» og «joggesko», forteller den pensjonerte spaneren.

Johnny Brenna (52) er tidligere spaner og hadde Eirik Jensen som sjef i to perioder på slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

– Selv hadde jeg ikke noe veldig avansert kodespråk, men det var ikke uvanlig at man hadde koder på steder hvor man skulle møtes, sier Brenna.

Han sier det var viktig for spanere å sørge for at informanten ikke dukket opp på noen avlytting, eller at uvedkommende kunne få tak i informasjonen.

– Dersom vi skulle snakke sak, så gjorde vi heller det ansikt til ansikt. Da kunne gjerne oppmøtestedet ha en kode som var avtalt med informanten, sier Brenna.

– Kan du minnes om Eirik Jensen snakket med dere om å bruke «blomsterspråk»?

– Nei, det var nok opp til den enkelte informantbehandler hvordan man skulle ha dialogen med kilden, sier Brenna.

Spesialenheten mener SMS-ene om været kan knyttes til Cappelens omfattende hasjsmugling - at Jensen har varslet ham om politiets ressurssituasjon eller om noen av hasjtransportene er blitt stoppet på vei over grensen.

I retten har den tidligere politilederen derimot forklart at Cappelen gjennom en årrekke var en viktig informant/kilde for politiet. Og at opplysninger, blant annet fra ham, har ført til tilslag og aksjoner mot tunge kriminelle nettverk.

Cappelens forsvarer, advokat Benedict de Vibe, ønsker ikke å kommentere påstandene om at klienten hans har vært en informant for politiet gjennom en årrekke.

Jensens ordliste:

Været:

«Fint vær» - positivt

«Stille» - positivt

«Sol» - positivt

Eirik Jensen: – Det betyr at man kan tilnærme seg personen. Eller at jeg er tilgjengelig.

«Det regnet i går» - negativt

Eksempler fra SMS-kommunikasjonen:

«Solskinn», «Stille og sol», «Det er meldt regnvær»

Tallkoder:

«90/100»

Eirik Jensen: Hvis man trekker fra den siste nullen, betyr meldingene niende i tiende (9. oktober), forklarer Jensen.

«180/300»

Eirik Jensen: – Det blir da 18.30.

Eksempler fra SMS-kommunikasjonen:

«Hei. Sjekket listen, av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte.», «Hei. Av 100 møtte kun 90»

Annet:

«Min søster har abortert»

Eirik Jensen: – Da må man trekke seg ut av situasjonen.

«Vaktmesterkompaniet har folk på jobb / ikke folk på jobb»

Erik Jensen: – Det betyr at jeg kan fysisk møte opp. Men hvis det står «ikke», så betyr det at jeg ikke kan møte.

«Det kommer håndverkere»

Eirik Jensen: – Det betyr at det kommer folk som er interessante.

Ikke forklart:

Eirik Jensen har så langt kun forklart seg kort om hva ordene i «blomsterspråket» betyr. I løpet av rettssaken er det ventet at han må forklare seg inngående de kodede ordene og uttrykkene.

Her er eksempler på SMS-kommunikasjon han ikke har forklart seg om ennå:

«Ikke noe solodrikking alene nå»

«En mann i grøfta, skal se på skadene på bilen»

«Kontoret er tynt bemannet»

«Feriemodus over hele linjen»

«Kunne ikke du få sjekket hans vare- og deleutvalg via en som har hatt motorras. Du vet jo om det er originaldeler når du ser dem.»