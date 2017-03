Den tidligere samboeren til korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen (59) reagerte aldri på noe spesielt ved hans oppførsel.

Hun har selv en lang karriere bak seg i politiet og har hatt flere sjefsstillinger. Da hun ble innkalt som vitne i rettssaken onsdag nektet hun å forklare seg. Hun har heller ikke signert avhøret som Spesialenheten for politisaker gjennomførte med henne.

Ingen av partene hadde imidlertid innsigelser mot at aktoratet spilte av lydopptak av avhøret som ble gjort 12. mars 2014 – drøyt to uker at Eirik Jensen ble pågrepet.

– Jeg har bodd med denne personen i mange år, og vi har diskutert mye jobb, siden vi begge var i politiet. Og aldri, i løpet av ti år, har jeg mistenkt at han har gjort noe annet enn å bekjempe kriminalitet. Jeg kan ikke se at disse beskyldningene stemmer, forteller ekssamboeren på opptaket.

Da hun ble avhørt var hun tydelig på at hun ikke tror Eirik Jensen har fått betalt for og bidratt til narkotikasmugling. I retten ville hun imidlertid ikke svare på om noe har endret seg, siden hun nå ikke vil avgi forklaring.

– Jeg har 110 prosent tillit til hans etikk som politimann, så dette får jeg ikke til å stemme. Og jeg har tenkt mye på dette, fordi det var et sjokk. Jeg har tenkt tilbake for å se om det var noe mistenkelig ...

– Jeg regner med du har nærmest støvsugd hodet ditt, sier avhøreren.

– Ja, og jeg har ikke klart å finne noe, svarer hun.

Det var tydelig tungt for Eirik Jensen å følge avspillingen og se ekssamboeren i vitneboksen. Da hun i avhøret forteller at hun fortsatt er glad i ham, så må den tidligere politispaneren ta av seg brillene og tørke tårer i øyekroken.

– Ikke høyt pengeforbruk

I samtalen med etterforskeren forteller ekssamboeren at de ikke hadde mye penger da de bodde sammen. De måtte spare for å reise på ferie og oppussingen på Århus gård på Fenstad ble gjort så billig som mulig. Blant annet ble spikerne tatt ut da de rev gamle vegger, slik at de kunne gjenbrukes.

– Jeg har aldri opplevd at han har hatt et høyt pengeforbruk. Jeg har hatt full tillit til ham på den måten at jeg har betalt mer enn ham en stund, så betaler han mer en annen gang. Så jeg har aldri stusset over at han skal ha hatt noe penger, forteller hun i avhøret.

– Når jeg hører påstander om at han skal ha hatt millioner, så ... For noe av det som var tungt med å bo på gården var at vi hadde så dårlig råd. Fordi vi puttet alle pengene våre inn i gården, så vi hadde ikke råd til ferie eller noen ting, fortsetter ekssamboeren.

Gjermund Cappelen har forklart at det var han som betalte håndverkerne som pusset opp badet gården. Ekssamboeren forteller at det var Eirik Jensen som skaffet håndverkerne og at hun ikke husker hvordan betalingen ble gjennomført.

– Jeg er rimelig sikker på at vi fikk en faktura, sier hun i avhøret.

Møtte håndverkeren i begravelse

Under ransaking etter avhøret fant Spesialenheten for politisaker flere kvitteringer. En av dem var også signert med det falske navnet «Frank Olsen». Gjermund Cappelen har forklart at det var han som signerte.

Kripos har også undersøkt den falske underskriften og konkludert med at det sannsynligvis er Cappelens håndskrift. Kvitteringene var også avrevet i toppen, noe Cappelen forklarte i avhør før han var konfrontert med opplysningene.

Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av arbeidet til 292.250 kroner.

BADET TIL JENSEN: Slik ble badet på Århus gård på Fenstad hvor Eirik Jensen bodde sammen med ekssamboeren som vitnet onsdag. Foto: PRIVAT

Ifølge Eirik Jensens forklaring i retten, så ble ikke badet betalt fordi han ikke fikk tak i den danske håndverkeren etter at jobben var fullført. Angivelig fordi han skulle være forbannet etter at Jensen og samboeren klaget på flisleggingen.

Cappelen: Ingen kan bekrefte at jeg betalte Jensens bad

I avhøret med Spesialenheten forteller ekssamboeren at hun møtte den danske håndverkeren i en begravelse sammen med Eirik Jensen.

– Etterlyste han da betaling for jobben som ble gjort på badet, spurte aktor Kristine Schilling i retten.

Ekssamboeren satt helt taus i vitneboksen og besvarte ikke spørsmålet.