Eirik Jensen: – Jeg ser frem til at vi kan begynne å kjøre vår sak

Samtidig som rettssaken mot ham pågår i Oslo tinghus snakket den korrupsjons- og narkotikatiltalte Eirik Jensen torsdag kveld om saken foran publikum på Krimfestivalen.

Der gjentok Jensen det han sa i starten av rettssaken; at han synes det er en enorm påkjenning å sitte sal 250 og høre på beskyldningene mot ham.

– Jeg er nødt til å ta dag for dag. Det er enda tre måneder igjen. Jeg ser frem til at vi kan begynne å kjøre vår sak. Det er beintøft å sitte med henda i fanget og lytte.

Det må Jensen likevel belage seg på å gjøre noen uker til. Fra mandag av er det Spesialenhetens vitner som skal føres. Det kommer ikke til å bli noe hyggeligere for Jensen enn hva det har vært så langt. Snarere tvert imot. Det er deres vitner som skal sørge for at de får ham dømt.

Cappelens advokat: – Ikke greit

– Positiv tro



Den tidligere politimannen gir likevel uttrykk for optimisme.

– Det ser veldig spesielt ut siden det nå er en part som har startet sin del av prosessen, men jeg har tillit til rettssystemet i Norge. Jeg har tiltro til at det er fair play. Vi har en positiv tro.

– Du regner med å gå fri? spurte intervjueren, tidligere progamleder i NRK, Anne Grosvold.

– Det er min ambisjon ja, svarte Jensen.

På spørsmål om han også vil ha tiltro til rettssytemet dersom han blir kjent skyldig, sa han at det er et godt spørsmål.

BLE INTERVJUET: Eirik Jensen fortalte publikum på Krimfestivalen at han ikke har fått noen indikasjoner på at noe i saken har blitt mindre viktig for påtalemyndigheten i de ukene som har gått. Foto: Tore Kristiansen , VG

Reaksjoner mot Jensen



Torsdag kveld inviterte litteraturfestivalen Krimfestivalen til «Festkveld med kryssforhør og krimteatersport» på Centralteatret, bokstavelig talt bare et vinklet steinkast fra tinghuset.

På programmet var intervju med kjente amerikanske krimforfattere, improvisasjonsteater med kjente norske skuespillere, samt programposten «Status i Jensen-saken: Eirik Jensen og Torgrim Eggen vil oppsummere sine inntrykk fra Jensen-rettssaken».

Flere har reagert i forkant på at Jensen snakker om saken sin på et slikt arrangement. Blant dem medsiktede Gjermund Cappelens advokat, Benedict de Vibe. Onsdag sa han følgende til VG:

– Det er helt greit at han stiller opp på Krimfestivalen, men jeg synes ikke at det er helt greit at han bruker festivalen til å prosedere sin egen sak. At han er der fordi han skriver krim, det er greit. Han kan snakke om bøker, men om denne saken bør han ikke få spørsmål eller svare på noe som helst.

Men det gjorde altså Jensen.

Utfordrende å huske

Han ga i samtalen med Grosvold og Eggen, som jobber med en dokumentarbok om saken, uttrykk for forståelse for at dette har blitt en rettssak. Han mener til og med at det er en god ting.

– Det er den beste arenaen å få en uhildet gjennomgang av fakta. På en måte hadde det vært verre om det hadde blitt henlagt. Da hadde alt blitt hengende.

I retten har Jensen gjentatte ganger svart at han er usikker på hva ulike tekstmeldinger betød, eller hva han og Cappelen snakket om i konkrete møter de hadde.

– Denne saken går mye på husk, men hva husker du? Det menneskelige sinn og hjernen er ikke noe datamaskin. Det er klart at alle vil nok – dersom de prøver å tenke tilbake 1-3 år – så blir det ganske diffust. Her er det krav at man skal huske veldig mye fra veldig lang tid tilbake. Man har jo drevet med andre ting også enn å bare være «kriminell», forklarte Jensen.

At folk synes de mange tekstmeldingene som er sentrale i saken virker rare har han derfor forståelse for. For ham er de ikke rare.

– Ikke når jeg har levd med slik kommunikasjon i mange år, men det er noe med å huske i kontekst. Alt som blir tatt ut av kontekst kan brukes til hva som helst. Det er utfordringen, å rekonstruere. Det har ikke vært så enkelt til nå.

Suger energi fra andre



I de tunge stundene, dagene han synes det er «beintøft å rusle ut av salen», forteller Jensen at han får «mental boost» både fra sitt forsvarerteam, som han ofte ringer og prater med, fra å skrive på ny krimbok i helgen og fra sin samboer.

– Jeg suger til meg positiv energi fra andre. Det har jeg ikke vært vant til. Det er jeg som kanskje har tilført energi.

Den tiltalte ekspolitimannen ga torsdag kveld også uttrykk for at han har et budskap om det han nå går gjennom. Hva dette var ønsker han derimot ikke å gå i detlajer om nå.

– Jeg mener jeg er berettiget til å ha noen meninger når dette er over. Og det kommer jeg til å ha.

En ting han ikke ga klart uttrykk for var om han kommer til å anke en eventuell fellende dom. Det tror derimot forfatter Torgrim Eggen at han kommer til å gjøre.

– Ja, jeg er sikker på at Jensen anker, sa han.

Etter seansen på Centralteatert var over ønsket ikke Jensen å la seg intervjue av media.

Lørdag skal Eirik Jensen gjøre det advokat de Vibe mente var greit, snakke om krimboken sin.