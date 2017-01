OSLO TINGRETT (VG) Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) forteller for første gang om en kryptert mobiltelefon han fikk av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) på midten av 2000-tallet.

– Ja, vi fikk telefoner fra kilder eller informanter. Jeg også. Det var en spesiell telefon, og det var på et tidspunkt da kriminelle begynte å tenke annerledes og tok i bruk krypterte telefoner. Det hadde ikke vi hørt om en gang på dette tidspunktet, og jeg fikk en kryptert telefon av Cappelen, forklarte Jensen da straffesaken fortsatte i Oslo tingrett torsdag.

Historien om den krypterte telefonen var ikke kjent for Spesialenheten for politisaker før den tidligere politilederen brakte den på banen fra vitneboksen i sal 250. Det dreier seg om en Nokia N73, som ble funnet på vaskerommet til Eirik Jensen.

– Jeg har ikke blitt spurt om den i avhør, utdypet Jensen.

– Fortell oss mer om telefonen fra Cappelen? sa aktoren.

– Det var en telefon med et krypteringssystem. Jeg leverte den til en teknikere i Oslo politidistrikt for å få dem til å se hva det var. Det var et skritt frem i tid for oss, hvor vi nå måtte se for oss en teknisk kryptering, forklarte Jensen.

MANGE SPØRSMÅL: Aktor Kristine Schilling. Foto: NTB/SCANPIX

– Disponerte du den med Cappelen? spurte aktor Kristine Schilling.

– Det er mulig. Jeg er ingen tekniker. Jeg husker ikke årstall. Det må ha vært i 2004-2005 …, svarte Jensen.

– Hvorfor var det viktig med en kryptert telefon? ville aktor vite.

– Jeg har aldri sagt at jeg har brukt kryptodelen, men det er mulig det var noen meldinger. Det er lenge siden. Den lå på vaskerommet i en haug, og den er hos Spesialenheten nå, svarte Jensen, og fortsatte.

Ifølge Spesialenheten for politisaker som har de funnet 332 kommunikasjonshendelser på telefonen i perioden 2008–2012.

Les også: Ekskollega om Jensens «blomsterspråk»: – Synes han tar voldsomt i







Ga mobil til Cappelen



Den tidligere politilederen forklarte seg også generelt om rutiner for innkjøp av telefoner for polititjenestemenn som jobbet med informanter og kilder.

– Jeg kjøpte telefoner ved en butikk på Grønlandsleiret eller Clas Ohlson. Rutinene har sikkert blitt mer strukturert enn da jeg skaffet mine første telefoner. Det var satt opp en kasse med mange telefoner som vi brukte, og det har blitt funnet noen av disse på mitt kontor. Jeg brukte de periodisk og nettet de opp ved behov, forklarte Jensen.

Bakgrunn: Slik forklarer Jensen sitt mystiske «blomsterspråk»

Den pensjonerte politimannen mener de fikk refundert mobilkjøp.

– Hadde noen i Oslo politidistrikt oversikt over dine telefoner i perioden 2005 til 2011? spurte aktor.

– Det kan jeg ikke svare på. Det har ikke vært registreringsplikt, svarte Jensen.

– Ga dere telefoner til informanter kilder som kommunisere med blomsterspråk?

– Ja, det har vi gjort, svarte Jensen.

– Til Cappelen?

– Det husker jeg ikke, svarte Jensen.

Spesialenheten for politisaker stilte også flere spørsmål rundt hvorfor Eirik Jensen kastet en telefon da Cappelen ble pågrepet.

– Vi ønsker at informanten selv skal trekke inn samarbeidet med politiet, hvis vedkommende ønsker det. Derfor har telefonen en identitet som ikke skal spores og derfor kaster man det, forklarte Eirik Jensen.

– Jeg skjønner at det er viktig for informanten at det brukes kodespråk slik at han ikke blir avslørt, men jeg skjønner ikke hvorfor politiet må kaste telefonen, sier aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker.

– Den er brent. Den skal ikke brukes mer. Den skal destrueres. Jeg har ingen flere kommentarer enn det, svarer Jensen.