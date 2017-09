Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel

OSLO TINGRETT (VG) Den tidligere politimannen Eirik Jensen (60) dømmes til lovens strengeste straff for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven.

Fakta: Eirik Jensen * Begynte i Oslo politidistrikt i 1977 og ble etter hvert leder for Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray i Oslo. Har deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden og tilhørte før pågripelsen politimesterens strategiske stab. * Ble pågrepet 24. februar 2014, løslatt 30. mai samme år. I 2016 ble han pensjonert. * Er tiltalt for grov korrupsjon for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner, og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Nekter straffskyld. * Er også tiltalt for brudd på våpenloven, men enkelte tiltalepunkter er blitt frafalt.

Det ble konklusjonen etter en flere timer lang opplesning av den 105 sider lange dommen i Oslo tingrett mandag.

Den tidligere politimannen stod tiltalt for medvirkning til innførsel av cirka 13,9 tonn hasj, grov korrupsjon og brudd på våpenloven – og ble dømt etter alle disse tiltalepunktene. Han ble imidlertid frifunnet for noen av punktene under tiltalepunktet som gjelder brudd på våpenloven.

– Det er enestående i norsk strafferett at en polititjenestemann med de stillingsforholdene som Jensen har hatt, har gått tungt inn og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettshistorie, leste dommer Kim Heger opp fra dommen.

Etter domsavsigelsen sa Jensen at han vil ta betenkningstid på hvorvidt han vil anke dommen eller ikke.



Samtidig ble tiltalte Gjermund Cappelen dømt til 15 års fengsel – tre år mindre enn hva påtalemyndigheten la ned påstand om.

Retten hadde på forhånd besluttet at selve slutningen og straffeutmålingen skulle leses opp helt til slutt, så det ble dermed noen nervepirrende timer for de to tiltalte – Eirik Jensen, og hasjimportøren Gjermund Cappelen.

Plukket Jensens forklaring fra hverandre

Likevel; underveis fikk man flere pekepinner på retningen det ville gå. Jensens forklaring ble plukket fra hverandre, bit for bit – og etter første pause sa dommer Heger at retten anser det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen, forsettelig og systematisk, har medvirket til Cappelens sammenhengende import av en meget betydelig mengde hasj.

– Hvorvidt Jensen vitterlig faktisk hadde grunnlag for å si om var trygt å ta inn lasten inn, spiller ingen rolle. Ei heller er det avgjørende om Jensen bistand var nødvendig for en vellykket innførsel.Det er heller ikke avgjørende for skyldspørsmålet om Jensen har ytet bistand ved hver enkelt innførsel. Som nevnt overfor må Cappelens virksomhet anses som et sammenhengende straffbart forhold, sa Heger.



Ikke lenge etterpå ble det også klart at både Jensen og Cappelen dømmes for grov korrupsjon.

DOMMENS DAG: Her ankommer Eirik Jensen Oslo tingrett mandag. Foto: Tore Kristiansen , VG

Retten mener at Jensen har mottatt gaver for 247.800 kroner fra Cappelen. Det dreier seg om klokker, oppussing av badet på Århus gård, og 30.000 kroner i kontanter, oppsummerer Heger.

Totalt summerer de det til 667.800 kroner.

Cappelen var på sin side tiltalt for innførsel av narkotika og grov korrupsjon, og ble dømt etter begge disse tiltalepunktene.



Tingretten mener at Cappelen i årevis fikk hjelp og beskyttelse fra Jensen til å kunne fortsette sin storstilte hasjimport.

