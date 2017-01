Dommeren til Jensen: – Har moren din så mye «cash»?

I løpet av tre måneder i 2006 setter Eirik Jensen inn 67.500 kroner i kontanter på egen bankkonto.

Det skjer i samme periode som han ifølge egen forklaring har over 200.000 kroner i utgifter i forbindelse med oppussing av småbruket på Fenstad i Nes.

Også disse utgiftene ble betalt kontant.

Ifølge Gjermund Cappelen er han kilden til kontantene. Han har forklart til Spesialenheten for politisaker at Jensen har fått betalt for informasjon om politiets aktiviteter, herunder om det foregikk politispaning på hasjpartiene som Cappelen fikk levert.

Eirik Jensen benekter at han sto på hasjsmuglerens lønningsliste.

– Hvor kommer pengene fra?

I retten onsdag gikk Spesialenheten for politisaker gjennom deler av kontoutskriftene de har sikret seg fra bankene som Jensen har benyttet. Disse går ti år tilbake i tid.

Gjentatte ganger ble Jensen spurt hvor pengene kommer fra.

– En del av det er fra kontantbeholdningen som jeg har hatt og det andre er forskudd på arv fra mine foreldre, svarte Jensen.

Når den pensjonerte politioverbetjenten viser til «kontantbeholdningen» mener han oppsparte seddelbunker som han har oppbevart hjemme. Han har flere ganger omtalt seg selv som «en kremmer».

Allerede i ungdommen skal han ha tjent penger på å selge røkt øl på Nesodden. Han har også fortalt om dykkeroppdrag hvor han fikk betalt for kontant, samt kjøp og salg av kjøretøy og forskudd på arv.

Spesialenheten for politisaker mener imidlertid at de jevnlige innskuddene viser at Jensen stadig mottar nye kontanter.

5. september 2006 satte Jensen inn 20.420 svenske kroner. Samme dato satt han også inn 10.000 norske kroner.

– De 10.000, hvor kommer de fra, spør Schilling.

– Det kan være kontantbeholdningen. Men når du bare får et tall og skal koble det til dato og innskudd, så blir det rimelig komplisert. Det er lettere å stille spørsmål enn å svare, sier Jensen til aktor.

– Jeg tror jeg hadde husket det hvis jeg hadde hatt to så store beløp i forskjellig valuta og satt det inn på samme dag, sier Schilling.

20. september 2006 setter Jensen inn nye 6000 kroner.

– Jeg regner med at du ikke husker det heller, bemerker Schilling.

Jensen puster tungt i vitneboksen, mens aktor blar videre i permen.

– 14. desember så tar du ut 57.000 kroner. Du gjør et bilkjøp samme dag på Økern bilauksjon. Jeg tenker da at kontantbeholdningen din er tom, siden du tar ut penger fra banken istedenfor å ta det fra kontantene du har hjemme, sier Schilling.

– Nei, det er ikke riktig. Jeg kan ikke gi deg noen forklaring på det, men jeg kan ikke si at det du sier nå stemmer.



– Har kontantbeholdningen din vært null på noe tidspunkt siden du startet å spare opp ved dykking i 1973 og frem til februar 2014 da det var 34.000 kroner igjen, spør aktor Schilling.

– Nei, svarer Jensen.

– Husker du laveste nivå?

– Nei, det husker jeg ikke.

– Fikk forskudd på arv

Dommer Kim Heger stusset også på Jensens forklaring om kontantinnskuddene.

– Du har nevnt moren din, har hun så mye «cash», spør Heger.

– Hun har i hvert fall et uttak på 600.000 kroner har jeg sett i papirene, svarer Jensen.

– I denne perioden, spør Heger.

– Nei, totalt sett. Det var forskudd på arv. Jeg kan ikke si eksakt hvor mye penger jeg har fått av henne dette året, sier Jensen.

– Men det må jo være noe påfyll av kontanter, påpeker Heger, mens han sitter med oversikten over innskuddene foran seg.

Han får aldri noe klart svar og blir avbrutt av forsvarer Arild Holden som påpeker at det også vil bli lagt frem en forbruksanalyse av økonomien til Eirik Jensen.

– Jeg synes spørsmålet var ganske enkelt: Jeg spurte bare hvor pengene kom fra. Det kommer ofte fra lønn, så har jeg hørt at det kommer noe fra moren din, og fra kjøp og salg av biler, sier dommer Kim Heger.

Eirik Jensen svarer at de vil komme tilbake til dette senere.