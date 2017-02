Dommeren skeptisk til Cappelens forklaring

OSLO TINGRETT (VG) Hvordan kunne Gjermund Cappelen bli beroliget av en melding fra Eirik Jensen om «solskinn» når han hverken visste når eller hvor hasjlasten skulle krysse grensen?

Dommer Kim Heger har flere ganger reagert på utspørringen til aktor Lars Erik Alfheim og påpekt at retten ønsker seg konkrete spørsmål til Gjermund Cappelen om betydningen av meldingene fra polititoppen Eirik Jensen.

Da Alfheim ikke fulgte opp Hegers formaning på starten av dagen, tok Heger selv ordet i forkant av første pause.

Temaet var en tekstmelding som Eirik Jensen sendte til Gjermund Cappelen i mai 2010. Jensen er tiltalt for å ha gitt Cappelen informasjon om politiets aktivitet og på den måten medvirket til innførsel av 300 kilo hasj fra Nederland i denne måneden.

Meldingen var «solskinn».

– Du sier at det betyr at det ikke er noe problematisk å drive innførsel, men hvor er det «solskinn», spør dommer Heger.

– Det er ikke noe sol den dagen, men «solskinn» er en positiv melding, svarer Gjermund Cappelen.

– Jeg skjønner det, men hvor er det meldingen relaterer seg til, sier Heger.

– Du kan ikke konkretisere stedet hvor det var «solskinn», svarer Cappelen.

– Kan du spesifisere når det var «solskinn», spør Heger.

– Nei, det er en helt generell melding, svarer Cappelen.

– Som gjelder over hele landet? Hele Europa?

– Jensens oppgave har vært å ta imot signaler fra politiet internt, hvis det er noe spesielt som skjer. For eksempel aksjoner eller spaning som kan knyttes til meg. Eller om det blir gjort beslag.

Eirik Jensen var tydelig fornøyd da han hørte spørsmålene fra Kim Heger til Cappelen.

Cappelen: – Jeg faller til ro

Ifølge Gjermund Cappelen ble hasjpartiene hovedsakelig smuglet inn via ferge til Larvik eller kjørt over grenseovergangen på Svinesund.

– Husker du et sånt møte med Jensen hvor du sier at det kommer en last via Larvik eller Svinesund, spør Heger.

– Nei, det blir ikke spesifisert hver enkelt gang hvor det kommer. Det får ikke jeg beskjed om heller, forteller Cappelen.

– Men når du mottar en melding fra Jensen om «solskinn», vet du da hva han tenker på?

– Da er det rolig over hele linjen, svarer Cappelen.

– Og linjen er? Er det alle grenseovergangene?

– Nei, han kan ikke ha hundre prosent kontroll på alle grensekontroller i Norge. Det sier seg selv.

– Nettopp, det er det jeg spør om, sier Heger.

– Det betyr at han ikke har fått melding om at noe er galt – at noen er tatt eller at det er spaning rundt meg. Det er det han mener med «solskinn» og «fint vær».



– Det jeg favner etter Cappelen, sier Heger og fortsetter:

– Hvordan faller du til ro med denne meldingen når du venter 300 kilo fra Nederland? Du vet ikke hvor transporten skal komme?

– Jeg faller til ro fordi Eirik, ifølge ham selv, har hatt veldig god kontroll på det som skjer i politiet.

Ifølge Gjermund Cappelen betalte han Eirik Jensen 500 kroner per kilo for denne informasjonen – til sammen 8,5 millioner.

Stolte på Eirik Jensen

– Hvordan kan du falle til ro når du ikke vet når og hvor lasten kommer?

– Eirik Jensen vet at jeg får trailere med hasj. Han har sagt til meg at han får varsling om det dersom det dukker opp en beskjed internt hos politiet om at det er beslaglagt noe på grensen eller annet sted i Norge, sier Cappelen, og legger senere til:

– Jeg skjønner at Jensen ikke kan si til Tollvesenet at nå skal dere ikke ha kontroll på grensen. Det er ikke mulig, men Tollvesenet ber om bistand fra politiet dersom det skjer et stort beslag og varslingen går inn til PTO-sentralen.

PTO står for Politi Toll Oslo er bemannet med tjenestemenn fra både politiet og Tollvesenet. Kontoret er fysisk plassert inne på sikker sone hos Seksjon for organisert kriminalitet på politihuset i Oslo. PTO fungerer også som avdelingens operasjonssentral.

– Det jeg lurer på hvordan du kan falle til ro med en melding om «solskinn», gjentar Heger.

– Jeg har i hvert fall stolt på det, svarer Cappelen.

– Ja, men stolt på hva, spør Heger igjen.

– På Eirik.

– Men du vet jo ikke når eller hvor, sier dommer Kim Heger og fortsetter:

– Hvis du ikke vet når den kommer, så vet jo ikke Eirik Jensen når den kommer. Jeg må få vite på et eller annet tidspunkt hvordan du kan vite at det bare er å slappe av og ta inn lasten.

– Slappet du helt av eller var det en reduksjon av risiko, spør Sven Olav Solberg, som er fagdommer sammen med Heger.

– Ingenting er hundre prosent. Det er tilfeldige kontroller både her og der, svarer Cappelen.

Før lunsjpausen rettet Kim Heger igjen pekefingeren mot Cappelen. Det skjedde etter at Cappelen svarte ja på at det skulle være et møte med Jensen 17. desember – før det senere viste seg at han ikke husket møtet.

– Det er ikke noe dealing og wheeling her nå. Nå er det alvor, sa dommer Heger.