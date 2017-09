Dommeren om Jensen: Straffbar medvirkning

Tingretten mener Eirik Jensen (60) kjente til at Gjermund Cappelen (50) var storimportør av hasj – og at han dermed kan straffes for passiv medvirkning.

Eks-politimannen har «trådt innenfor sirkelen» for straffbar medvirkning, leser dommer Kim Heger opp.

Retten mener Jensen kan straffes for passiv medvirkning til Cappelens innførsel av narkotika. Forutsetningen for dette var at retten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Cappelen har drevet stort innenfor innførsel av hasj.

Passiv medvirkning kan foreligge når en person, som har en særlig plikt til å handle, likevel forholder seg passiv. Heger pekte på at Jensen, som en erfaren politimann, hadde en plikt til å handle, i form av eventuelt å arrestere Cappelen, ettersom han må ha visst at Cappelen drev stort innenfor import av hasj.

– Det er ikke tvilsomt at en polititjenestemann har plikt til å arrestere en storimportør av hasj, også når importøren også er en viktig kilde.

Selve slutningen kommer helt til slutt i opplesningen av den 105 sider lange dommen, og det er beregnet at det totalt vil ta omkring fire timer.

Innledningsvis sa dommer Heger at tingrettens dom mot de to tiltalte, Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, er enstemmig.

DOMMENS DAG: Etter at han ankom rettssalen like før klokken 9.30, har Gjermund Cappelen (50) stort sett sittet stille med armene i kors. Foto: Tore Kristiansen , VG

Jensen og Cappelen har med sikkerhet møttes minst 37 ganger, og sannsynligvis langt flere, heter det i dommen.

Jensen–forklaring ikke troverdig

Flere vitner fra Asker og Bærum politidistrikt har vitnet om at Cappelen var en stor narkotikaimportør.

Retten viser blant annet til en hendelse hvor Jensen overtok en informant fra en polititjenestemann i Asker og Bærum. Informanten ga detaljerte opplysninger om hvordan Cappelen smuglet hasj til Norge.

Jensen har forklart at han ikke snakket med denne kilden om Cappelen. Retten mener Jensens forklaring på hva som skjedde, ikke er troverdig.

Under domsavsigelsen sitter Jensen tilbakelent med foldede hender på bakre rad i rettssalen. Foran seg har han en spiralblokk der han noterer små kruseduller. Ved flere anledninger rister han på hodet og sukker.



ANKOMST: Eirik Jensen (60) ankom rettssal 250 i Oslo tingrett klokken 9.22 mandag, åtte minutter før domsavsigelsen begynte. Foto: Tore Kristiansen , VG

Spanere fra Asker og Bærum politidistrikt mener på sin side at Jensen varslet Cappelen om at de fulgte etter ham i 2000.



Fakta: Eirik Jensen * Begynte i Oslo politidistrikt i 1977 og ble etter hvert leder for Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray i Oslo. Har deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden og tilhørte før pågripelsen politimesterens strategiske stab. * Ble pågrepet 24. februar 2014, løslatt 30. mai samme år. I 2016 ble han pensjonert. * Er tiltalt for grov korrupsjon for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner, og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Nekter straffskyld. * Er også tiltalt for brudd på våpenloven, men enkelte tiltalepunkter er blitt frafalt.

– Selv om retten langt på vei er enig i at svært mye tyder på at Jensen fortalte om spaningen, er det ikke for retten nødvendig å ta stilling til det spørsmålet. Retten finner det svært underlig at Jensen ikke fant det nødvendig å reagere på spaningen. Det var et klart signal på at Cappelen kunne mistenkes for alvorlig narkotikakriminalitet, leser dommer Kim Heger opp.

Retten: Jensen kjente til importen

Flere tollere har i retten forklart seg om kjennskap til Cappelens virksomhet. «Slik vet man når man jobber i toll og politi», har et vitne forklart.

Heger viste til at Cappelen var nevnt en rekke ganger i politiets etterretningssystemer og at det var laget flere notater hvor han kobles til hasjinnførsel.

– Jensen har forklart at han i sine stillinger har vært godt kjent med disse etterretningssystemene. Retten kan ikke legge annet til grunn enn at Cappelen var et kjent navn for de som jobbet med spaning, sier Heger, og legger til at det er «bemerkningsverdig» at Jensen ikke var kjent med dette.

– Etter dette fremstår det ikke som sannsynlig at Jensen ikke skal ha fått med seg at Cappelen var stor på import av narkotika.

Heger viser til at Jensen selv har skrevet i et notat til dansk politi at Cappelen var godt kjent for norsk politi for alvorlig narkotikakriminalitet.

Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen i hele tiltaleperioden var godt kjent med Cappelens virksomhet som importør av meget betydelige mengder hasj.

Retten: Har gått rykter

– Jensen har lagt vekt på at han har vært en outsider i politiet, leser Heger opp, og fortsetter å si at ekspolitimannen har ment at mange kan ha vært ute etter ham.

Heger legger så til at retten mener Jensen har rett i at det har gått rykter om ham og at det har vært kritiske røster mot hans ledelse og metoder.

– Fra 2000 i Asker og Bærum politidistrikt, og delvis i Oslo politidistrikt, har det versert rykter om samarbeidet mellom Cappelen og Jensen. Samme rykter har også versert i kriminelle miljøer, sier Heger.

Senere i opplesningen ble det imidlertid bemerket at retten kan ikke se at saken er foranledninget av noen sammensvergelse mot Jensen.

Retten påpeker at til tross for ryktene, så har Eirik Jensen nytt stor tillit i politiet.

– Snakker sant om import

Dommerne i Oslo tingrett er enige med dommerne i rettssaken mot Cappelens liga: De mener Cappelens forklaringer kan lyttes til når de understøttes av andre, uavhengige bevis.

– Han har vist evne og vilje til å forklare seg feilaktig dersom det gagner ham, leser meddommer Sven Olav Solberg opp fra dommen – etter å ha lagt vekt på at Cappelen først benektet de kriminelle forholdene i de første avhørene.

– Retten tar utgangspunkt i at Cappelen først benektet kjennskap til noe mer enn 100 gram hasj funnet hjemme hos ham. Han ga til dels detaljerte forklaringer om forhold som bare var «tull og tøys», leser Solberg opp.

Tingretten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Cappelen snakker sant om sin egen import av hasj.

Under de første dagene av rettssaken forklarte Jensen bak lukkede dører om et hemmelig nasjonalt prosjekt han skal ha vært en del av. Heger bemerker i domsavsigelsen at denne delen av saken ikke har betydning for skyld eller straffeutmåling i saken.

Spesialenheten la i juni ned påstand om 21 års fengsel for Jensen. Statsadvokat Lars Erik Alfheim la ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen, inkludert tre års strafferabatt: Ett år for tilståelsen og to år for å ha snakket Jensen inn i saken.

Ventes ny runde

Mens Cappelen har tilstått, har Jensen hele tiden nektet straffskyld for både narkotikaimport og korrupsjon.

Uansett utfall vil tingrettsdommen trolig bare bli slutten på første kapittel i norgeshistoriens mest alvorlige tiltale mot en polititjenestemann.

Jensen har varslet at han vil anke dersom dommen ikke går hans vei. Det samme er det ventet at påtalemyndigheten ved Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten gjør.