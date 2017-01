Dobbeltdrapsmann bortvist fra Jensen-rettssaken

OSLO TINGRETT (VG) Ifølge forsvarerne har dobbeltdrapsmannen tidligere truet Eirik Jensen (59).

Mandag forsøkte han å følge rettsforhandlingene i Oslo tingrett da Jensen ble satt på tiltalebenken for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Ifølge Jensens forsvarer, John Christian Elden, ble de informert av politiet om at dobbeltdrapsmannen hadde forsøkt å komme inn i salen og ble bortvist fra tinghuset.

– Det er sikkert en grunn til at han var her. Han er en av personene som gjør at han Eirik Jensen bor på hemmelige adresse, sier Elden til VG.

Ifølge forsvarsadvokaten har Jensen tidligere blitt truet av dobbeltdrapsmannen.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har blitt informert om hendelsen av politiet og opplyser at vedkommende ble avvist i sikkerhetskontrollen utenfor salen.

Iskaldt møte i retten i dag: Jensen festet blikket i Cappelen

Brant lik i skogen

55-åringen begikk sitt første drap i 1992 da han knivstakk en homofil purser på nachspiel i Oslo. Han var kraftig ruset på alkohol og husket ikke annet fra natten enn at det var mye blod i leiligheten.

Det andre drapet han er dømt for skjedde i 2001 – bare syv måneder etter at han ble prøveløslatt. Politiet spanet på ham da han brant liket i skogen i Ytre Enebakk.

Eirik Jensen var involvert i etterforskningen av drapet og beskriver hendelsen i biografien «På innsiden». 55-åringen hevder han ikke drepte vedkommende og er uskyldig dømt. Han opplyser til VG at drapsdommen er til behandling hos Gjenopptakelseskommisjonen.

– Jeg kan bekrefte at jeg ble bortvist fra retten, men jeg ble ikke gitt noen begrunnelse. Jeg vil tro at det handler om en sak mot meg fra 2001 hvor Eirik Jensen var involvert, sier 55-åringen til VG.

Han ble løslatt fra fengsel i forrige uke.

– Jeg var ikke der for å være ufin, eller for å skape dårlig vibrasjoner, men fordi jeg synes saken er interessant, forteller han.

Ropte «svin» til Jensen

Det var forsterket sikkerhet rundt rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen som startet i Oslo tingrett i dag. Rettssalen voktes av bevæpnet politi og alle som skal inn i området må gå gjennom metalldetektor, samtidig som bagasjen undersøkes.

En mann som knyttes til en kriminell gjeng i hovedstaden ble også bortvist av politiet mandag. Han kom seg helt inn i rettssalen.

Da Jensen forlot tinghuset sammen med samboeren Ragna Lise Vikre, ventet han på utsiden sammen med venner og ropte «svin» til den pensjonerte politioverbetjenten.

Eirik Jensen nekter straffskyld for den alvorlige tiltalen og flere ganger antydet at det kan være gamle fiender som har insistert saken for å rydde av banen.

– Det er mange som er ute etter Jensen, og som vil sette stor pris på det dersom han skulle bli domfelt, sier forsvarer John Christian Elden.