Derfor fortalte Cappelen om Eirik Jensen

OSLO TINGRETT (VG) Hasjsmugler Gjermund Cappelen følte seg sviktet av Eirik Jensen da han ble tatt av politiet.

Cappelen forsto han var i alvorlig trøbbel da han ble pågrepet av Asker og Bærum politidistrikt som hadde jaktet på ham i flere år. Han gikk ut fra at de hadde funnet de to lagrene med til sammen 476 hasj og at resten av hasjligaen satt fengslet som ham.

– Jeg gikk i et avhør med politiet på lille julaften og spurte dem hvor lenge jeg kom til å sitte varetektsfengslet. Lenge, svarte etterforskeren. Da skjønte jeg at det var en alvorlig sak, forteller Gjermund Cappelen i retten.

– Jeg tenkte jeg at løpet var kjørt, legger han til.

Han hadde flere ganger forsøkt å få kontakt med sin kildefører i politiet, Eirik Jensen.

– Da jeg ble overflyttet til Ila fengsel forsøkte jeg igjen. Fengselsbetjentene kom da tilbake og sa at de hadde fått en faks fra politiet i Asker og Bærum hvor det sto at jeg kun skulle ha kontakt med tre personer, forteller Cappelen.

– Da det ble vaktskifte forsøkte jeg igjen. Jeg tenkte at noen glipper på dette, men det skjedde ikke.

Uvanlig besøk på cella

10. januar 2014 ble han oppsøkt av to sivile tjenestemenn fra politiet i Asker og Bærum hvor han blir oppfordret til å fortelle hvorfor han ikke har blitt tatt tidligere. De snakket da om Cappelens politikontakt – uten at Eirik Jensens navn blir nevnt.

På cella sa Gjermund Cappelen følgende:

«Jeg har kunnet holde på helt fritt. Han har sørga for at Tollvesenet har fjerna seg eller hatt kontroll med alle grenseovergangene når jeg skal ha inn varer. Så hvis det er beslag så får jeg beskjed, så da er det ingen som kom, ingen som møter opp. Sånn har det skjedd».

Han sa også at Eirik Jensen fikk betalt 500 kroner pr. kilo hasj.

– Jeg følte Eirik hadde sviket meg ved at jeg ble tatt. Tankene mine var at han ikke hadde gjort jobben sin overfor meg. Han skulle beskytte meg og nettverket mitt. Det var en trykkoker som eksploderte. Jeg gikk i forhandlingsmodus og forsøkte å forhandle meg ut av denne situasjonen, forteller hasjsmugleren i retten.

Dommer Kim Heger stilte flere spørsmål om hendelsen hvor Cappelen ble oppsøkt på cellen av to sivile politispanere og var særlig interessert i hvorvidt det var inngått noen avtaler.

Hasjbaronen om første pengegave: Jensen fikk 10.000 kroner i 1993

Krevde straffeamnesti

– Jeg sa at hvis jeg skal være med dette, så skal jeg ha amnesti. De kom tilbake og sa at det ikke var mulig. De sa at amnesti ikke finnes i norsk lov.

– Andre krav, spør dommer Kim Heger.

– Jeg sa at sønnen min skulle ut og kona mi skulle ut, forteller Cappelen.

– Kom de ut da, spør Heger.

– Ja, men ikke akkurat da, svarer Jensen.

– Straffereduksjon, spør Heger.

– Ja, jeg ba om ingen straff, sier Cappelen.

– Det endte ikke med noe dokument som ble skrevet under, spør Heger.

– Nei, svarer Gjermund Cappelen.