Derfor blir Eirik Jensen uansett ikke pågrepet

Fredag arrangerte Jensen og samboeren kunstutstilling på Frogner. På mandag trenger han ikke være redd for å bli pågrepet.

Mandag faller dommen mot eks-politimannen Eirik Jensen og hasjdømte Gjermund Cappelen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 21 års fengsel for Jensen, som står tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Da VG spurte han om han var redd for å bli pågrepet i retten etter domsavsigelsen mandag svarte han følgende:

– Jeg vet ikke ... ja, jeg er jo det, men det får man bare ta som det kommer.

– Ikke grunnlag

Men det blir ingen pågripelse, og Jensen vil gå fri uansett utfall på mandag. En eventuell fengsling vil først skje ved en rettskraftig dom.

Aktor i saken, Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten, opplyser til VG at de har vurdert å begjære varetektsfengsling av Jensen, men mener at lovens vilkår for dette ikke er oppfylt.

– Spesialenheten har vurdert om det er grunnlag for å fengsle Jensen ved en eventuell domfellelse, og kommet til at vi ikke vil begjære fengsling. Fengsling krever at det foreligger konkret unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare eller at det støter allmennhetens rettsfølelse at domfelte går fri fram mot ankeforhandlingen. Selv om saken gjelder alvorlige lovbrudd, er kjerneområdet for bestemmelsen om fengsling av hensyn til allmennhetens rettsfølelse grove volds- og seksualforbrytelser, sier hun.

Redd for fengsel

I et større intervju med VG sa Jensen at han selvfølgelig var redd for å bli dømt til fengsel.

– Men i norsk rett skal det straffbare bevises utover enhver rimelig tvil, med bevis man skal ta og føle på. Hva er de håndfaste bevisene, utenom Cappelens forklaring? sa Jensen da.

Han sa han ikke kunne tenke på hvordan et fengselsopphold ville være for ham. Dommen i Oslo tingrett ser han på som første runde i saken. Han har tatt innover seg at det uansett utfall sannsynligvis vil bli en runde i lagmannsretten.

Kunstutstilling

Fredag arrangerte samboeren Ragna Lise Vikre kunstutstilling i Oslo sammen med landskapsmaleren Tore Hogstvedt.

Utstillingen ble fremskyndet fordi tidspunktet for domsavsigelsen ble tidligere enn mange hadde antatt.

Jensen, som har en støttegruppe på Facebook med over 17.000 medlemmer, sier at tiden mellom hovedforhandling og nå, har vært tøff. I løpet av disse månedene har Jensen blitt manager for samboeren. Kunsten, Vikre og treningen har vært redningen i denne ventetiden, har Jensen sagt til VG.

«For å kunne klare å holde hodet over vann har prosjekter hatt stor betydning. Det å kunne gjennomføre og lande dem, har gitt energi. Et felles prosjekt som har vært viktig for oss begge er å få gjennomført en maleriutstilling før domsavsigelsen. Dommen kommer tidligere enn vi hadde forventet» skriver Jensen på støttegruppen.

