Derfor ble Jensen dømt

Retten mener Eirik Jensen (60), som ble satt til å lede politiets prestisjeprosjekt mot kriminelle gjenger, har medvirket til norgeshistoriens største narkotikaforbrytelse.

Oslo tingrett mener en rekke av tekstmeldingene, som etterforskerne har funnet på Gjermund Cappelens gamle mobiltelefoner, viser at Jensen ble holdt informert om narkotikatransportene.

En av meldingene som retten viser til i dommen er fra 13. april 2011. Jensen skriver da følgende til Cappelen:

«Hei..vet d hvordan firma ligger an m det andre v h har pratet om..d er litt stress nå..håper du forstår».

Cappelen svarer raskt:

«Jeg sjekket i går og det er snakk om den 19 eller 20 denne måneden, dessverre»

Den 20. april 2011 kom det 200 kilo hasj fra Nederland til Cappelen. Etter at lastet var på plass, sendte Jensen følgende melding til Cappelen.

«lite å gjøre i påsken, kun å sole seg, og d er trygt med rett solfaktor. Til b p jobb mandag».

Oversikt: Se SMS-ene mellom Jensen og Cappelen

I dommen fremgår det at det ikke finnes opplysninger om politioperasjoner som kan forklare innholdet i meldingene. Det påpekes også at Jensen kun bruker «blomsterspråk» når han kommuniserer med Cappelen.

Konklusjon: Retten mener Eirik Jensen bevisst og systematisk har medvirket til smugling av ca. 13,9 tonn hasj.

Baderommet

Dommerne mener Eirik Jensen var innforstått med at Gjermund Cappelen skulle betale alle vesentlige utgifter da badet på Århus gård ble pusset opp i 2005.

Jensen har forklart at han skulle betale Cappelens danske håndverker 120.000 kroner, men at vedkommende «forsvant». Retten mener Jensens forklaring om at han ikke fikk tak i håndverkeren er lite troverdig. I dommen vises det til at håndverkeren døde seks år etter arbeidet på Århus gård – og at enken ikke var vanskelig å få tak i.

Det er også funnet en falsk kvittering med fingeravtrykk fra Gjermund Cappelen og den såkalte «rørleggeren» – en av medlemmene i Cappelens hasjliga.

Konklusjon: Retten mener Cappelens rolle i oppussingen av Jensens bad er korrupsjon – og at det klart faller utenfor forsvarlig, adekvat og godt kilde- og politiarbeid. Verdi: 200.000 kr.

Kontantene

Eirik Jensen har forklart at han fikk 30.000 kroner fra hasjsmugler Gjermund Cappelen i desember 2013 – angivelig tilbakebetaling av et lån.

Retten mener Eirik Jensens forklaring om lånet ikke er troverdig. I dommen påpekes det at politiet fant to millioner kroner i kontanter i boligen til Gjermund Cappelen da han ble pågrepet, samt 3,4 millioner i en leiebil han disponerte. Samtidig hadde Cappelen to BMW-er til over tre millioner, klokker for over 2,5 millioner kroner, smykker for 1,3 millioner og vesker for 800.000 kroner.

«Retten kan således ikke se at Cappelen skulle ha behov for å låne kr. 30.000 fra Jensen for å betale en bilreparasjon – en reparasjon som det for øvrig ikke er betalt noe for», heter det i dommen.

Konklusjon: Retten mener begge parter gjorde seg skyldig i korrupsjon da Cappelen overleverte 30.000 kroner til Jensen i desember 2013.

Slik forløp dommen: Les direktereferatet

Klokkene

Etter at etterforskerne fant Eirik Jensens fingeravtrykk på kvitteringen til en Tag Heuer-klokke, innrømmet politimannen at han hadde fått en slik klokke fra Gjermund Cappelen. Den ble kjøpt i 2009 og var verdt 17.000 kroner. Kvitteringen ble utstedt til Eirik Jensen.

Ifølge Jensen ga han tilbake klokken dagen etter, angivelig fordi han skjønte at det var galt. Cappelen avviser at han fikk tilbake klokken. Den er ikke funnet.

Konklusjon: Selv om Jensen skulle ha levert tilbake klokken, så var korrupsjonshandlingen fullført da klokken ble overlevert og tatt imot, mener retten. Verdi: 17.800 kr., inkludert reparasjon av Jensens TW Steel-klokke.

Lovdata: Anonymisert versjon av dommen

Tekstmeldingene

Retten mener det ikke er tvil om at tre av meldingene, som er lagt frem for retten, viser at politimannen Eirik Jensen etterlyser betaling fra hasjsmugleren Cappelen.

9. desember 2009:

«Hei! Av 100 påmeldte møtte kun 90…?»

12. juni 2010:

«Det er 50 til. 200 fra før og 100 fra ny».

29. januar 2012:

«Måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring i en leilighet ute på øya sist uke … ble derfor litt stress i opplegget mitt videre … Håper vi kan prates i slutten av uken, hvis du er på beina».

Jensen forklarte først at meldingen handlet om oppussing av garasjen på hans nåværende bolig. Da det ble klart at han første kjøpte småbruket etter at meldingen ble sendt, endret han forklaring og sa at de flammesikre platene ble brukt i lokalene til MC-klubben Iron Pigs.

I dommen knuses Jensens forklaring.

«Det er på det rene at klubbhuset ikke ble pusset opp på denne tiden, og Jensen har i retten ikke kunnet svare på hvorfor Cappelen, som politiets kilde eller informant, skulle informeres om Jensens eventuelle bruk av flammesikrede plater ved oppusning av en MC-klubb», skriver retten.

Konklusjon: Retten mener det ikke er noe i bevismaterialet som kan forklare meldingene på annen måte enn at det gjelder betaling fra Cappelen til Jensen. Verdi: 420.000 kroner.