De hemmelige tekstmeldingene

Slik forklarer Gjermund Cappelen tekstmeldingene som Eirik Jensen ble konfrontert med bak lukkede dører.

Gjennom kommunikasjonskontroll og tapping av innhold på gamle mobiltelefoner har Spesialenheten for politisaker sikret seg over 1500 tekstmeldinger.

Helt sentralt i etterforskningen står de meldingene som er sendt i forkant og etterkant de to siste hasjleveransene Cappelen mottar før han pågripes av politiet.

Spesialenheten mener SMS-ene avslører Jensens oppgave overfor Cappelen: Å beskytte og trygge hasjtransporten.

16. oktober 2013 venter Gjermund Cappelen på 136 kilo hasj som skal smugles inn i Norge fra Nederland. Samtidig som han har kontakt med resten av narkotikanettverket sitt, kommuniserer han også med politioverbetjent Eirik Jensen.

Klokken 10:32 sender Cappelen denne tekstmeldingen til Eirik Jensen:

«Som jeg skrev i går, venter jeg på info. Vanskelig å si noe, når man ikke vet noe. Gir melding med en gang jeg hører noe»

Jensen: «Ja da, forstår, men jeg bare sier fra om helga.»

Cappelen: «Ok»

Jensen: «Når har du fasiten?»

Cappelen: «Skjønner du er stressa, men hadde jeg visst det, hadde du visst det»

Jensen: «Hehe. Ja, det blir jo å prioritere hva man skal gjøre i helgene».

Samme dag som Gjermund Cappelen mottar hasjleveransen, får han denne korte meldingen fra Jensen:

«Ok, er i butikken. Ikke så mye å gjøre»

Ifølge Cappelen reiste Jensen inn til Politihuset denne søndagen.

Høsten 2013 jobber ikke Erik Jensen lenger på Seksjon for organisert kriminalitet. Han er rådgiver i politimesterens stab og noen måneder tidligere hadde han vært med å lage rapporten «Oslo 2022 – Fremtidens kriminalitetsutfordringer».

Cappelen svarer på meldingen fra Jensen:

«Bra, håper å få gjort litt i kveldinga, evt. i morgen. Det blir bra.»

Klokken 18:05 sender Jensen en ny tekstmelding til Cappelen:

«Cruiser oppover nå før snøen kommer, rolig kveld»

Ifølge Cappelens forklaring betyr meldingen at det er rolig hos politiet og Jensen reiser hjem igjen. På dette tidspunktet har hasjtransporten passert grensen og klokken 19 møter en av Cappelens medhjelpere kureren på Texburger på Skøyen i Oslo

Etter at hasjen er gjemt på de hemmelige narkotikalagrene, sender Cappelen denne tekstmeldingen til Jensen klokken 20:29:

«Ha en god kveld, fikk gjort en del av hagearbeidet. Prates i slutten av uka.»

Meldingen står på vent i nettverket til mobilleverandøren frem til klokken 08:10 dagen etter. Ett minutt etter at meldingen er levert, svarer Eirik Jensen:

«Ok»

Ifølge Eirik Jensens forklaring i retten dreier ikke kommunikasjonen seg om hasjleveransen, men Cappelens arbeid som kilde for politiet.

NEKTER STRAFFSKYLD: Den pensjonerte polititoppen Eirik Jensen hevder han ikke visste at Gjermund Cappelen smuglet hasj. Foto: Tore Kristiansen , VG

14. november 2013 kommer den siste hasjleveransen før politiet i Asker og Bærum aksjonerer og pågriper ham. Dette var en trailer med 322 kilo med høykvalitetshasj fra Spania, ifølge Cappelen. Lasten var kamuflert som en kryddertransport.

12. november 2013 sender Gjermund Cappelen denne tekstmeldingen til Eirik Jensen:

«Flyttingen ble ferdig før ventet. Regner med å få gjort alt ferdig i morgen eller torsdag. Ta en tur i morgen hvis du kan»

I retten har Cappelen vært tydelig på at dette ikke er noen vanlig flyttemelding.

– Det som skjer her er at jeg har fått beskjed om at en innførsel er i anmarsj, og at den kommer litt før jeg hadde trodd. Det har ikke noe med flytting å gjøre, forklarte Cappelen i retten.

Han purrer når Jensen ikke svarer på meldingen. Dagen etter sender Cappelen:

«Kontakt?»

Han blir stresset av manglende svar og sender tre spørsmålstegn til Jensen. I tillegg til den hemmelige private telefonen, blir meldingen også sendt til Eirik Jensens tjenestetelefon i politiet.

– Jeg skrev på tjenestetelefonen hans for å være sikker på å nå frem. Jeg ventet på en trailer, som man normalt er bekymret for. Jeg trenger beskjed fra Eirik hvis det er noe, forklarte Cappelen i retten.

Senere, når Jensen er logget på skriver han «OK» og at han «alltid er på».

Om morgenen den 14. november, dagen da hasjlasten er på vei inn i Norge, får Cappelen følgende tekstmelding fra Jensen:

«Helt OK»

To minutter senere svarer Cappelen:

«Blir nok holdende på frem til i morgen. Men tror nok helt sikkert vi kan ta helgen»

Senere denne morgenen er det mye kontakt i nettverket til Cappelen der arbeidsoppgaver fordeles. Mye handler om lossingen av hasjtraileren som har parkert på Ramstadsletta i Bærum.

Klokken 12:45 samme dag sender Cappelen melding til Jensen:

«Blir ferdig i dag. Går det bra hos deg?»

Cappelen får ikke svar og sender to spørsmålstegn til Jensen 50 minutter senere.

– Jeg hang fortsatt på ham for å få forsikringer om at alt var i orden fra hans side, sa Cappelen i retten.

Ifølge Jensens forklaring i retten satt han strategimøte denne dagen. Han mener SMS-ene handler om Cappelens «informasjonsinnhenting» og at han ikke prioriterte å svare med en gang.

Klokken 15:17 svarer Jensen:

«Alt er topp»

De følgende dagene – mens luksushasjen fra Spania distribueres i Cappelens nettverk – går det flere tekstmeldinger mellom ham og Jensen. De siste er sendt 19. november:

Eirik Jensen: «Hei. Går det på torsdag?»

Cappelen: «Skal prøve. Alt gikk i flyttinga»

Jensen: «?»

Cappelen: «Snakkes på torsdag. Du tok ikke denne, skjønner jeg.»

Jensen: «He he… Nei, ikke hvis det ikke betyr at du fikk et inkassobesøk.»

Gjermund Cappelen mener den siste meldingen om «inkassobesøk» viser at Jensen forstår at det er snakk om penger.

«Alt gikk i flyttinga» forklarer Cappelen er en omskriving av at han har prioritert å betale leverandørene på dette tidspunktet.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, vil ikke kommentere hva klienten har forklart om tekstmeldingene som VG omtaler i denne saken.

– Vi kan ikke si noen ting, nettopp fordi forklaringen om hvilke politiaksjoner og informasjonsinnhenting som pågikk på ulike tidspunkter har skjedd for lukkede dører over lang tid i retten. Jeg kan derfor heller ikke kommentere hvilke konkrete sekvenser dette gjelder, opplyser Elden.