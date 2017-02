OSLO TINGRETT (VG) Ifølge Gjermund Cappelens forklaring i retten satte Eirik Jensen ham i kontakt med en barndomsvenn da han trengte torpedo.

Eirik Jensen var forlover da barndomsvennen giftet seg. I 2008 ble samme mann dømt som hovedmannen i en hasjliga i Sverige. I Jensens egen bok «På innsiden. Historien om mitt politiliv» omtales vennen under pseudonymet «Johan».

Ifølge Gjermund Cappelens forklaring i retten skal imidlertid Jensen ha anbefalt «Johan» da Cappelen «hadde behov for en kar som kunne gjøre ting som ikke var helt lovlig».

VG har vært i kontakt med det ett av ofrene som skal ha fått bank fra Gjermund Cappelens torpedoer. Episoden skal ha skjedd på midten av 90-tallet.

– Jeg ble oppsøkt på jobb av to menn med finlandshetter og balltre. De slo meg så fælt at jeg ikke klarte å gå på to uker, forteller mannen i 50-årene til VG.

Han fikk aldri vite hvem de to mennene var, men mener å forstå hva som var årsaken til hvorfor han fikk juling.

– Jeg ønsker ikke å utdype dette noe. Det er 20 år siden, og jeg har kommet meg videre, sier mannen.

– Hva tenker du om opplysningene om at den ene torpedoen skal ha nære bånd til Eirik Jensen, og at han skal ha blitt kjent til at du fikk juling?

– Jeg synes det er forjævlig, sier han.

Han husker ikke noe av hva de påståtte torpedoene sa til ham da han fikk juling. Forholdet ble aldri anmeldt.

– Hvorfor ikke?

– Jeg hadde mer enn nok med meg selv på den tiden, sier mannen i 50-årene.

Gjermund Cappelen sa følgende om hendelsen i retten:

– Han fikk bra med juling. Han hadde problemer med å bevege seg ganske lenge, forteller Cappelen i retten.

Ifølge Cappelen betalte han 20.000 kroner til Jensens barndomsvenn og en navngitt bekjent av ham.



Senere skal to personer, som skyldte hasjsmugleren penger, fått besøk av de samme torpedoene. Cappelen ville helst ikke snakke om det i retten.

– Nei, det er grusomt, sier Cappelen.

Ifølge ham måtte en av personene på legevakten etter volden. Den andre episoden husker han ikke detaljene rundt.

Cappelen forklarte i retten at Eirik Jensen ikke skal ha reagert på hendelsene hvor det ble brukt torpedoer.

– Han mente det var fortjent han, sier Cappelen i retten.



– Hvorfor mente han at det var greit, spør aktor Kristine Schilling.



– Det var normalt det på den tiden der. Det høres jo helt sykt ut. Det er ikke noe jeg er stolt av, svarer Cappelen.

Eirik Jensen mener torpedoopplysningene fra medtiltalte Gjermund Cappelen er rent oppspinn.

– Han avviser det totalt og sier at det aldri har skjedd, sier Jensens forsvarer, Arild Holden, til VG.

Cappelen har tidligere forklart det samme i politiavhør og Jensens barndomsvenn «Johan» er innkalt som vitne i den pågående rettssaken. De navngitte ofrene er også stevnet som vitner.