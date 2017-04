Cappelens mor hevder sønnen sa: «Eirik Jensen beskytter meg.»

OSLO TINGRETT (VG) I en samtale på begynnelsen av 1990-tallet skal hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha beroliget moren om virksomheten sin: «Eirik Jensen beskytter meg.»

I sal 250 i Oslo tingrett sitter moren til hasjsmugleren Gjermund Cappelen i vitneboksen.

Den eldre pensjonisten i slutten av 70-årene er klar og tydelig i stemmen når hun forteller om sønnens oppvekst, rusmisbruk, hasjimperium og kjennskap til ulovlighetene og kontakten med eks-politilederen Eirik Jensen (59).

Aktor Kristine Schilling spør på et tidspunkt om hva moren har visst om kontakten mellom Cappelen og Jensen.

— Det jeg har skjønt om det; det er at når jeg konfronterte Gjermund om hasjomsetningen, så kunne han fortelle at han ikke hadde befatning med hasjen selv og hadde orden på penger og greier. Men han sa at jeg ikke trengte å være engstelig, fordi Eirik beskyttet ham, forklarer hun.

HILSTE: Moren til Gjermund Cappelen tok kontakt med eks-politilederen Eirik Jensen i retten og hilste på ham. Foto: Tore Kristiansen

– Cappelens far visste om Jensen-kontakt



Moren anslår tidspunktet for denne samtalen til årene 1993 eller 1994. Det var i disse årene at informantforholdet mellom Cappelen og Jensen ble etablert etter at de to møttes i et avhør i en sak hvor hasjsmugleren var involvert.

— Siden Gjermund var fengslet og arrestert så mange ganger, spanet på og etterlyst, så har det aldri vært noe etter 1994 eller 1994. Jeg tenkte: «I all verden. Når Gjermund sa at Eirik beskyttet ham, så tenkte jeg, ok.». Gjermund skulle også hjelpe politiet, men det ble det vel ikke noe av, da, forteller moren.

Pensjonisten i slutten av 70-årene skal ikke ha vært alene om sin kjennskap om forholdet mellom sønnen og eks-politilederen.

— Faren til Gjermund, min eks-mann, har truffet Eirik Jensen. Han fortalte meg at Eirik var mer en beskyttende faktor enn en venn. Eirik var også et forbilde for Gjermund, en slags farsfigur og omsorgsfull person. Det vil jeg takke Eirik Jensen for, og det er de harde 90-årene vi snakker om her, sier moren, og opplyser at kontakten med Jensen har vært til og fra i alle disse årene.

Slik ble moren kjent med Eirik Jensen



På begynnelsen av 2000-tallet ble hasjsmugleren tatt for fyllekjøring. Førerkortet ble beslaglagt, men han fikk det raskt tilbake.

— Det syntes jeg var merkelig. Når man stiller spørsmål til voksne barn, så stiller man ikke spørsmålet før man vet svaret. «Er det Eirik som har hjulpet deg?» spurte jeg. Da smilte Gjermund fra øre til øre og svarte «ja», forteller moren.

Hun er tydelig på at hun aldri har møtt Eirik Jensen ansikt til ansikt før i Oslo tingrett i dag, torsdag formiddag – men at hun først hørte om eks-politilederen i 1993.

— Gjermund fortalte at han hadde truffet en politimann med hestehale i 1993 i forbindelse med en fengsling. Det viste seg å være Eirik Jensen. Gjermund var også til avrusning hvor Eirik Jensen var med. Det var fantastisk gjort av en politimann, sier moren, som også skal ha blitt oppringt av Jensen på denne tiden.

— Han fortalte at Gjermund var stoffri og at jeg kunne ta det helt med ro fordi han skulle ta vare på ham. Det var en hyggelig samtale som gjorde meg glad. Jeg fikk telefonnummeret til Jensen slik at jeg kunne ringe hvis det var noe.

FORSVARER: Hasjsmuglerens advokat, Benedict de Vibe. Foto: Tore Kristiansen

I denne perioden skal moren og Cappelen også ha sett et innslag på TV hvor en politimann med hestehale figurerte.

— «Er det din Eirik?», spurte jeg. Og det var det.

– Merkelig at Gjermund aldri ble tatt



— Hva visste din eks-mann om det som foregikk? vil Cappelen-forsvarer, Benedict de Vibe, vite.

— Det visste han. Gjermund hadde et godt kommunikasjonsforhold til faren, og så tror jeg at Gjermund fortalte at han var beskyttet slik at vi ikke skulle bekymre oss for at han ble tatt. Det snakket jeg også med eks-mannen min om. Vi slapp å være redde for at han skulle arresteres, svarer moren.

— Det var merkelig at Gjermund ikke ble arrestert, og det er nesten tragisk at det har gått så lang tid til det har blitt så svært. Jeg lurer på om jeg har gjort en dårlig mor siden jeg sitter her i dag.

– Normal barndom



I begynnelsen av sin forklaring for retten beskrev moren en lang reise fra barndomsårene til Gjermund Cappelen og til sal 250 i Oslo tingrett.

Hun ble skilt fra Cappelens far da hasjsmugleren var seks år gammel. Moren og barna flyttet til Hedmark, mens faren ble boende i Bærum. I årene som fulgte dro Cappelen til faren i helger og ferier, men da han skulle begynne på ungdomsskolen, flyttet han til Bærum permanent.

— Det var et normalt familieliv, med en vanlig oppvekst med fotball, danseskole, speideren og elgjakt. Det virket som om han ikke helt fant seg til rette hverken her eller der, og den identitetsbiten tror jeg var vanskelig for ham, forteller moren.

Politimann: Gjermund er «sliten nå»



I ungdomsårene begynte Cappelen med hasj, og han fortsatte med hasj, ifølge moren.

— Om han omsatte eller ikke, det vet jeg ikke noe konkret om. Om det ble finansiert uten å stjele hjemme, det kan man bare spørre seg om, forteller hun.

På slutten av 1980-tallet ble moren kjent med Cappelens heroinmisbruk i en samtale med en politimann, som sa at sønnen var «sliten nå». Cappelen var pågrepet i en straffesak.

— Jeg har kjent til misbruket i alle år, samt forsøkene på avrusningene. Jeg har også kjent til Jensens rolle i en av disse avrusningene, sier moren.

– Fryktelig mye penger



— Hvordan har Cappelens forhold til penger vært? spør aktor.

— Det har vært perioder med lite penger og perioder med mye penger. Så ble det mer penger, enda mer penger og fryktelig mye penger, svarer hun.

KONTANTER: Til sammen fant politiet over to millioner kroner i kontanter hjemme hos Gjermund Cappelen. I tillegg fant politiet over tre millioner kroner i bilen til hans voksne sønn (28), også disse tilhørte Cappelen. Foto: POLITIET

Ifølge moren, forklarte sønnen det enorme pengeforbruket med omsetning av biler fra Tyskland.

— Men jeg skjønte at det ikke var nok. Jeg har spurt, og han har fortalt: Han omsatte hasj. Det var på 1990-tallet. Det var på 2000-tallet. Jeg har visst det hele tiden, forteller hun.

— Hva har du visst om omfanget? spør aktor.

— Vi er en familie som snakker med hverandre, forteller hverandre og svarer hverandre når man blir spurt. I begynnelsen dreide det seg ikke om innførsler, men det gjorde det etter hvert. Han var mye i Nederland og fortalte at det hadde med innførsel av hasj, svarer moren.

– Vært rasende



Hun har vært rasende, og hevder hun har gjort mange forsøk på å stanse trafikken.

— Stoffmisbruket også. Men nå er det noe med det… den sorgen jeg har følt og som familien har opplevd. Det er en absurd verden for folk som ikke har vært i den, sier hun.

Moren beskriver et helt vanlig familieliv, men med en grusom hemmelighet som alle har vært klar over – uten at det har vært snakket mye om.

— Men det er jeg som har visst mest. Det har vært en ganske slitsom reise, men på en annen side også en interessant reise. Jeg har fått vite om ting som ikke vanlige folk kjenner til. Det ligger en visdom i det også.

Moren har i alle år hatt kontakt med hasjsmugleren, men vesentlig mindre de siste årene.

— Han fikk stadig nyere biler, klokker og klær. Han hadde mye penger, sier moren.

Visste hvorfor Cappelen ble pågrepet



Da Cappelen ble pågrepet like før midnatt 19. desember 2013, så var moren på rehabilitering i Spania på grunn av sin helsetilstand.

— Skjønte du hva det gjaldt? spør aktor.

— Jeg trengte ikke å spørre, men jeg forsto ikke at Gjermunds samboer og barnebarnet mitt var tatt. Det var et vanvittig sjokk. Vi snakket lite om hasjinnførslene de siste årene. Det blir mye mer virkelig når man snakker om ting enn når det vare er en tanke, svarer moren.