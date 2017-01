Cappelens forsvarer: Mener Jensen visste om hasjbutikken

OSLO TINGRETT (VG) Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) blånekter for å ha kjent til hasjbutikken til narkobaronen Gjermund Cappelen (50). En politirapport fra 2001 sår tvil rundt denne påstanden.

Det mener narkobaronens forsvarer, Benedict de Vibe.

Da straffesaken mot den tidligere politilederen og hasjbaronen fortsatte i Oslo tingrett mandag, ble det lagt frem dokumenter fra politietterforskninger i 2000 og 2001.

17. april 2000: Jensen pågrep en mann i Asker og Bærum som var i besittelse av ett gram heroin. Mannen ble satt i varetekt ved Ila fengsel og oppsøkt av Jensen og en kollega i løpet av varetektperioden.

— Ga han deg informasjon om Cappelen? spurte de Vibe.

— Nei, svarte Jensen.

Hevder Jensen fikk informasjon om Cappelen i 2001



2. august 2001: Den samme mannen ble pågrepet på nytt av Jensen. I en politirapport fremkommer det under tittelen «Saker» at vedkommende blant annet har gitt informasjon om et drap og Gjermund Thorud, som senere har byttet etternavn til Cappelen.

—Jeg husker ikke at han var nevnt i den saken. Du (journ.anm. advokat Benedict de Vibe) legger til grunn at det er noe spennende han har meddelt, forklarte Jensen.

— Men han kan vel ha gitt deg informasjon om Cappelen og narkotikatrafikk? spurte de Vibe.

— Det er ikke snakk om narkotikatrafikk, svarte Jensen.

Hasjbaronenes forsvarer boret videre med spørsmål knyttet til den aktuelle rapporten, og opplyste for Jensen at kollegaen som var med i møtet med mannen på Ila i 2000 har forklart seg for Spesialenheten for politisaker.

Jensen hevder han ikke har lest dette avhøret, men syntes det var glimrende at kollegaen har vært i avhør siden det vil oppklare spørsmålene.

Jensen: Hjalp informant med rusproblemer



— Men hva om det var narkotikatrafikk dette dreide seg om? fortsatte de Vibe.

— Da ville det ha blitt skrevet et notat og lagt inn i systemet, svarte Jensen.

— Men kan det ha vært noe annet en narkotika?

— Ja, det er det. Jeg hjalp denne mannen på en rusklinikk, det samme som jeg hadde gjort med Cappelen tidligere, svarte den tidlige politilederen.

Jensen er tydelig på at han aldri har kjent til Cappelens hasjforretning før han ble pågrepet 19. desember 2013.

— Cappelen har hatt kompetanse som vi har benyttet oss av. Jeg har aldri hørt fra noen andre om hans virksomhet, forklarte Jensen, som mener det er åpenbart at Cappelen har innført hasj til Norge etter det som skjedde for drøyt tre år siden.

Spanet på hasjbaronen alene



I en annen politirapport fra 12. desember 2000 kommer det frem at Jensen fikk informasjon fra politiet i Danmark om at en dansk statsborger var på vei til Norge med fly. Den aktuelle mannen var en av Cappelens samarbeidspartnere, ifølge forsvareren.

Jensen skal ha vært alene under spaningen mot den danske statsborgeren da han møtte nettopp Cappelen på restauranten Fridays i Oslo sentrum.

I rapporten står det at Jensen mistet «objektene» i den tette trafikken etter møtet.

— Hvordan ble observasjonen overlevert til dansk politi? spurte de Vibe.

— Jeg husker ikke hvordan det ble meddelt, svarte Jensen.

— Men rapporten er stemplet med logoen til norsk politi og omhandler vel egentlig Cappelen?

— Mhm… svarte Jensen kort.

— Du omtaler Cappelen som kilde og skriver rapport om ham som en mistenkelig person, da?

— Ja, svarte Jensen.

Mange spørsmål



Hasjbaronens forsvarer boret videre i om Jensen meddelte noe av informasjonen til kollegene i norsk politi, men det husket han ikke noe om.

— Det var et møte. Hva som skjedde videre vet jeg ikke. Det var en mistenkelig handling og siden jeg skrev rapport så viser vel det at jeg ikke holder hånden over noen. Jeg skrev en rapport. Det var et valg jeg gjorde, om det var rett eller galt ikke å gå videre, det skal jeg ikke ta stilling til, forklarte Jensen.

De Vibe opplyste Jensen om at han på dette tidspunktet visste at Cappelen tidligere hadde vært knyttet til alvorlige narkotikaforbrytelser. Forsvareren lurte derfor på om han noen gang konfronterte Cappelen med møtet med den danske mannen.

— Nei, de Vibe. Hvis vi hadde fått ny informasjon fra Danmark, så kunne vi ha opprettet sak i Norge, svarte Jensen.

— Du kunne vel ha sagt til Cappelen at du holder vel ikke på med dette nå lenger?

— Det kunne jeg ha gjort, svarte Jensen.