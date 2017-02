Cappelens betrodde mann har nektet å forklare seg: «Jeg tør ikke»

Han var en velfungerende rørlegger, og en av Gjermund Cappelens nærmeste. Da han ble pågrepet gikk han i «lås». Siden har det vært tyst.

Nå håper Spesialenheten for politisaker at 52-åringen endelig skal snakke. På mandag er han, sammen med flere av de andre i Cappelens hasjliga innkalt som vitne til sal 250 i Oslo tingrett.

– Vi har stevnet ham som vitne og ønsker å stille spørsmål i vår sak. Det er derfor vi vil at han skal møte, sier aktor Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker til VG.

For dem er han sentral i bevisførselen rundt baderomsoppussingen til Eirik Jensen, som Spesialenheten mener Cappelen betalte.

Jobben ble aldri betalt: Cappelens betrodde venn pusset opp Jensens bad

At de får sitt håp innfridd er derimot høyst tvilsomt.

Mannens forsvarer, Johnny Veum, opplyser nemlig til VG at han har sendt en legeerklæring til Oslo tingrett på vegne av sin klient og at det er lite sannsynlig at 52-åringen, som var lager- og transportmann for Cappelen, møter for å vitne i straffesaken.

HASJLAGER: I desember 2013 fant politiet 109 kilo hasj i garasjen til rørleggeren. Hasjen tilhørte Gjermund Cappelen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Dommeren tror ikke han snakker



Under rettsforhandlingene torsdag virket heller ikke statsadvokat Lars Erik Alfheim, som har ansvar for den delen av saken som handler om Cappelens innføring av hasj, særlig optimistisk med tanke på at rørleggeren nå skulle begynne å snakke, over tre år etter at han ble pågrepet.

Les også: Dette er «Rørleggeren»

Han har opplyst at 52-åringen ikke har avgitt en eneste forklaring. Hverken i avhør, eller i den såkalte oppbevaringssaken i Asker- og Bærum tingrett, der han i 2015 ble dømt til 13 års fengsel for oppbevaring av 476 kilo hasj.

Dommen er anket, og saken behandles i disse dager i Borgarting lagmannsrett. Rørleggeren var kun til stede under forhandlingene på ankesakens første dag. Han har senere uteblitt av helsemessige årsaker.

Dommer Kim Heger spurte på torsdag rettens aktører om man bare skulle droppe å i det hele tatt innkalle ham, ettersom «det er vel åpenbart at han ikke kommer til å si noe?» Men Spesialenheten ønsket altså å gi det et forsøk.

Kommentar: Ekstrem oppussing

NYTT BAD: Det flislagte baderommet med boblebad, dusjhjørne og to vasker sto ferdig en gang på vårparten i 2006. Foto: Privat

«Jeg tør ikke»



20. desember 2013 ble rørleggeren pågrepet av politiet. Han var mistenkt for å disponere et hasjlager for Cappelen på Røa i Oslo hvor politiet et par dager tidligere hadde fingert et innbrudd og fjernet 109 kilo hasj og 67850 kroner i kontanter.

– Oppdraget var å pågripe rørleggeren. Vi var to personer. Det var en hektisk dag som gjorde at vi endte opp i leiebil uten blålys, forklarte en spaner i retten før helgen.

De to politibetjentene oppdaget mannen på en parkeringsplass i samtale med en annen person. Da 52-åringen satt seg inn i sin egen bil ble han tatt.

– Han ble gjort kjent med rettighetene sine og stilt spørsmål om han ville forklare seg. «Jeg tør ikke.», svarte han, forklarte spaneren.

Spesialenheten for politisaker: Dette badet var betaling for hasj-samarbeid

Begynte å vugge



Politimannen opplyste videre at han ikke sa all verden, men at han virket oppegående. Rørleggeren satt seg selv inn i leiebilen til politiet.

– Da jeg kom tilbake etter å ha ordnet med parkeringen av hans varebil, var han betydelig mer borte. Han begynte etter hvert å vugge frem og tilbake, og gned seg mot tinningen. Han ble mindre og mindre kontaktbar. Jeg spurte om han trengte legetilsyn, og det svarte han heller ikke på, forklarte spaneren.

– Det var vanskelig å få ting ut av ham. Han var veldig innesluttet.

– Oppfattet du ham som velfungerende før det? spurte statsadvokaten.

– Ja, det vil jeg si. Han svarte relativt greit de første minuttene. Han ble mindre og mindre kontaktbar. Det tok noen minutter før han endte opp i den tilstanden han gjorde. Det var ikke et knips med fingrene, men prosessen gikk veldig raskt, svarte spaneren.

DIREKTE FRA MANDAG KL. 09: Følg rettssaken her

– Han er helt rå



Siden har han altså ikke forklart seg om noe som helst. Dette til tross for at han i avlyttingsopptakene politiet gjorde av Cappelens liga i tiden før pågripelsen fremstår som frisk og oppegående. Disse opptakene har blitt avspilt for retten. Han holdt frem i jobben som rørlegger, gjorde avtaler med medlemmer i ligaen og var mye på farten.

En gammel venn av Gjermund Cappelen forklarte seg blant annet om rørleggeren for retten i uken som var. De to delte en interesse for motorsykkel. Han omtalte 52-åringen som en «hyggelig kar», som var «kjempeflink» i faget sitt.

– Han er bare helt rå. Han gjør den beste jobben av alle, sa vitnet.