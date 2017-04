OSLO TINGRETT (VG) På den 50. rettsdagen ramset den tidligere kollegaen opp den ene tingen etter den andre som var i stand til å sette Eirik Jensen i et dårlig lys.

– Han var kjempekritisk, men når dreier seg om konkrete ting han har påpekt, så har ikke det vært en tøddel mer enn vi har visst fra annen bevisførsel. Det har vært mer ønskelig å belaste Jensen enn å gi noe materielt innhold for rettssaken, svarte Jensens forsvarer, John Christian Elden, på VGs spørsmål om hvordan han ville karakterisere vitnemålet.

Da Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, fikk samme spørsmål svarte han følgende:

– Noen vil kalle det et karakterdrap.

– Vil du bruke den betegnelsen?

– Nei, men han fikk hard medfart. Det vil jeg si.

ADOKVAKT OG TILTALT: Gjermund Cappelen (t.gh.) på tiltalebenken i Oslo tingrett. Sammen med forsvarer Benedict de Vibe. Foto: Tore Kristiansen , VG

- Pinlig



Den harde medfarten han sikter til fikk den korrupsjons- og narkotiltale ekspolitimannen altså av en tidligere kollega i Oslo-politiet, som onsdag inntok vitneboksen. De to ble ansatt der samme dag, kunne vitnet fortelle. 7. januar 1980.

Trolig en stolt dag for dem begge. Siden har mye skjedd for de to som i dag begge er pensjonister.

Vitnet, som Spesialenheten for politisaker oppfordret pressen til ikke å omtale med navn på grunn av hans tidligere jobb med informanter på avsnittet for spesielle operasjoner, var fra 2006 til 2014 såkalt hovedveileder for informantbehandlere.

Han skulle passe på at de politimennene, og kvinnene, som hadde informanter fulgte regelverket. Det kunne han fortelle at Jensen, som en periode var sjefen hans på avsnittet, ikke gjorde.

– Det er pinlig å ha en sjef som driter i reglene, sa vitnet.

Han ramset altså opp det ene etter det andre som gjorde at han var skeptisk til Jensen, ikke hadde tillit til ham, eller mente han manglet god dømmekraft:

• Jensen fikk barn med en tidligere narkoman informant (Dette fortalte han uoppfordret, og advokat Elden beskyldte ham etterpå for å utelukkende ønske å belaste Jensen).

• Vitnet mente Jensen generelt pleide alt for nært forhold til mange informanter. Han klarte ikke å skille mellom å være venn og politimann.

• Jensen ville vite detaljer om et narkobeslag for å ta informasjon med ut i «miljøet» angivelig i håp om å finne ut hvem bakmennene var. En helt uaktuell fremgangsmåte, ifølge vitnet, som mente Jensen med det ville røpe at politiet jaktet bakmenn.

• En politikollega hadde fortalt vitnet at han fryktet Jensen ville ende opp som kriminelle selv dersom han sluttet i politiet, fordi han hadde så nære bånd til en MC-klubb på Nesodden.

• Jensen var ifølge vitnet den eneste som drev med informanter som aldri skrev en eneste logg om informantmøter, slik man skal.

• Han fulgte heller ingen av de andre reglene, forklarte den tidligere kollegaen. For eksempel at man skal være to når man møter informanter.

ADVOKAT OG TILTALT: Eirik Jensen (t.h.) sammen med forsvarer John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Når ikke kollegene til knærne

• Meldingene Jensen la inn i etterretningssystemet Indicia «holdt ikke mål». Vitnet ønsket å få sperret Jensens tilgang til systemet.

• Blomsterspråk, som Jensen har fortalt at han brukte i sin kontakt med Cappelen, var bare noe kriminelle drev med, forklarte vitnet.

• Vitnet mener Jensen i boken sin «blåser seg opp som den store informantbehandleren i Oslo, og den som har løst alle saker». Faktum, mener vitnet, er at Jensen ikke engang når sine kolleger til knærne.

• Det er ikke lov å være så naiv som Jensen må ha vært dersom han ikke skjønte at Cappelen var stor-kriminell etter å ha jobbet så mange år med narkokriminalitet i hovedstaden, mente vitnet.

• Vitnet sa det var en vanvittig påstand å hevde at man har nedgradert en informant til kilde når man har hatt så hyppig møtevirksomhet som Jensen og Cappelen har hatt. «Et skrekkeksempel», var dommen.

AKTOR: Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen , VG

Tror han snakker friere

Til tross for at vitnet selv benektet dette i retten, sier Cappelens forsvarer, Benedict De Vibe, til VG at han tror vitnet følte at det var lettere å snakke så åpent fordi han ikke lenger har så sterke bånd til Oslo politidistrikt som andre som har vært inne og vitnet har.

– Han kunne sette ting på plass uten risiko for noen reaksjoner i ettertid. Det gjør det mer sant og mer fullstendig, mener De Vibe.

Aktor fra Spesialenheten, Guro Kleppe, ønsker ikke å gi noen karakteristikk over vitnemålet til politipensjonisten, men sier han har hatt en sentral rolle i forhold til å være hovedveileder.

– Det er relevant for om forholdet mellom Cappelen og Jensen har vært tjenestelig, og hvordan det har vært oppfattet i Oslo politidistrikt. Han er klar på at Jensen har operert i strid med regelverket, sier Kleppe.