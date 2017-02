Cappelen tegnet hasj-møtested

OSLO TINGRETT (VG) De tre mennene ble tatt med bagasjerommet fullt av hasj – og en tegning av stedet hvor de skulle møte mottakeren i Oslo.

Forrige fredag forklarte Gjermund Cappelen (50) at kurerene aldri fikk vite hvor de skulle møte mottakeren før de passerte grensen til Norge. Men ingen regler uten unntak.

24. mai 2013 skal en av hasjtransportene til den narkokriminelle 50-åringen ha blitt tatt av svensk politi, som beslagla 186 kilo hasj og pågrep tre danske menn.

I lomma til en av mennene ble det funnet en detaljert tegning med kryss og teksten «meeting point».

ROMSLIG VOLVO: I bagasjerommet fant politiet flere bager. De tre danskene kjørte to biler, en følgebil og en bil som fraktet hasjen. Foto: , SVENSK POLITI

Tegningen viser området ved en bensinstasjon på Skøyen, langs E18 i Oslo.

— Jeg tegnet opp disse bygningene med en pil der hvor bilen skulle stå, et «meetingpoint». Dette ble gjort i et møte med leverandøren i Danmark. Jeg ba dem om å skrive av lappen siden jeg ikke ville ha mine fingeravtrykk og DNA på den, forklarte Cappelen i retten.

Beskjeden ble ikke fulgt, ifølge storsmugleren.

Skriftprøve avslørte Cappelen



Den aktuelle tegningen ble funnet på en av kureren da hasjtransporten ble stoppet.

En skriftanalyse av lappen hos Kripos konkluderte med at den mest sannsynlig var tegnet av Cappelen.

— Det var en glipp. Jeg lagde ofte slike beskrivelser, men dette skulle leverandøren gi beskjed om til kureren etter at transporten hadde passert grensen til Norge, forklarte Cappelen.

Også svensk politi mente hasjen skulle til Skøyen i Oslo.

Storsmugleren hevder han hadde kontakt med Jensen i hele den perioden.

— Når ble du kjent med beslaget? spurte statsadvokat Lars Erik Alfheim.

— Ganske raskt etterpå. Leverandøren var også frustrert over at lasten var borte, og jeg dro til København for å finne ut hva som hadde skjedd og om de hadde kontroll på kureren og følgebilen, svarte Cappelen.

De tre danskene som ble tatt med hasjen ble senere dømt til lange fengselsstraffer, men ingen av mennene ville oppgi hvem de skulle møte i Oslo.

HASJBAGER: Totalt 186 kilo med hasj ble funnet i bagene som danskene hadde med seg. Foto: , Svensk politi

Fant 666 kilo hasj

Hasjen i bilen i Sverige var skjult i flere bager, og svensk politi fant ut at bagene var kjøpt av en ukjent mann i en butikk i København.

Svenskene ba dansk politi om hjelp til å identifisere mannen, noe de gjorde. I august 2013 slo de til mot mannen – og gjorde et gigantbeslag.

Hele 666 kilo ble funnet i en leilighet som mannen disponerte.

SKULLE TIL NORGE: Her har politiet pakket ut og tatt bilde av hasjen som ble funnet i bagene. Foto: , Svensk politi

Påskrift på hasjen og plastemballasje – både på det svenske og danske beslaget – gjorde at man mente at det stammet fra det samme partiet.

I Oslo tingrett har det kommet frem at Gjermund Cappelen gjennom flere år har hatt tette forbindelser med personer i København – og at dette har med hasjvirksomheten hans å gjøre.

