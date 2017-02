Cappelen: Jensen sa Tollvesenet ikke trengte bekymre seg

OSLO TINGRETT (VG) Etter at Tollvesenet spanet på Gjermund Cappelen, skal Eirik Jensen ha tatt kontakt og fortalt dem at det ikke var nødvendig, ifølge Cappelen.

Foreløpig har retten bare fått høre Cappelens versjon av historien, men Spesialenheten for politisaker varsler at det vil bli mer bevisføring rundt hendelsen.

En rekke ansatte i Tollvesenet er innkalt som vitner i den pågående rettssaken.

Hendelsen skal ifølge hasjsmugleren Gjermund Cappelen ha funnet sted i februar 2012 da to dansker reiste fra København til Oslo for å møte ham.

Tollvesenet stanset danskene og gjennomførte en tollkontroll. Ifølge Cappelen hadde han bare et kort møte med de to mennene i Bærum, før han slapp dem av igjen.

– Jeg syntes det var mistenkelig at en bil hadde ligget etter en stund. Det ender med at jeg kjører danskene tilbake til byen etter kort tid. Eirik ble veldig bekymret når han hørte at jeg hadde kontakt med disse to gutta, forteller Cappelen.

– Oppdaget du at du ble spanet på, spør statsadvokat Lars Erik Alfheim.

– Ja, det var biler som lå tett på, forklarer Cappelen.

Les også: Dommeren skeptisk til Cappelens forklaring

Cappelen hevder han har betalt Eirik Jensen 500 kroner per kilo innsmuglet hasj for å være beskyttet mot politispaning. I etterkant av hendelsen tok han kontakt med politioverbetjenten.

– Eirik syntes det var veldig trist at det hadde vært kontakt. Han tok kontakt med PTO-kontoret og hørte. Han sa da at de ikke trengte å bekymre seg, fordi jeg ikke drev med hasj lenger. Han sa de to mennene hadde vært noen innom meg og gitt meg noen tilbud, men at jeg hadde avslått det fordi jeg ikke lenger var i bransjen, sier Cappelen.

Eirik Jensen ristet flere ganger på hodet da han hørte hva Gjermund Cappelen fortalte foran dommerne.

PTO står for Politi Toll Oslo og er bemannet av tjenestemenn både fra politiet og Tollvesenet. Kontoret er fysisk plassert inne på sikker sone ved Seksjon for organisert kriminalitet på politihuset på Grønland i Oslo. Det fungerer også som seksjonens operasjonssentral.

Påtalemyndigheten mener den ene dansken var Gjermund Cappelens hasjkontakt på kontinentet. Dette har ikke Cappelen ønsket bekrefte, selv om navnet dukker opp jevnlig under hans forklaring i retten.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha medvirkning til Cappelens hasjsmugling og for grov korrupsjon, fordi Spesialenheten for politisaker mener han har mottatt verdier for til sammen 2,1 millioner kroner.

Les også: Jensen i SMS: «Hvordan ser ordreboka ut?»