Cappelen: Ingen kan bekrefte at jeg betalte Jensens bad

Hasjsmugleren Gjermund Cappelen (50) hevder han betalte for oppussing av et bad hos den tidligere politilederen Eirik Jensen (59). Men ingen kan bekrefte betalingen.

Den tidligere politilederen og hans daværende samboer kjøpte et småbruk på Romerike i Akershus i 2005. Kort tid etter overtagelsen satte de i gang med et omfattende restaureringsprosjekt, som blant annet inkluderte et helt nytt bad.

Det flotte badet sto ferdig i 2006 og er et sentralt tema i straffesaken mot den tidligere politilederen og hasjsmugleren i Oslo tingrett.

– En bonus



Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av oppussingen til 292.250 kroner – og de mener baderommet er blant de økonomiske forholdene som Cappelen har gitt til Jensen som godtgjørelse for politiinformasjon.

– Det var en bonus, forklarte Cappelen.

En dansk håndverker, som døde i 2012, og en rørlegger (52) fra Oslo var delaktige i oppussingen – begge anbefalt til Jensen av Cappelen.

Den 52 år gamle rørleggeren var en av hasjsmuglerens mest sentrale medhjelpere i narkotikaligaen. 52-åringen ble i fjor dømt til 13 års fengsel for oppbevaring av 476 kilo hasj. Dommen er anket og behandlingen av denne saken pågår nå i Borgarting lagmannsrett.

TAUS: Den hasjtiltalte rørleggeren (52) var en av Cappelens mest betrodde partnere. Han nekter å forklare seg om noe som helst.

Uenighet



I Oslo tingrett har Jensen og Cappelen vært uenige om hvordan oppgjøret for baderomsoppussingen endte.

Jensen: Jeg møtte aldri rørleggeren, og jeg visste ikke hvem han var. Delregningen på 120.000 kroner ble aldri betalt, siden jeg ikke fikk tak i håndverkeren.

Cappelen: Jeg betalte. Det var en slags bonus til Eirik. Han har vært en god støttespiller for meg, både for businessen min og i forbindelse med rusproblemene mine. Men jeg sørget for at han aldri møtte rørleggeren. Jeg forstår ikke at Eirik ikke fikk kontakt med håndverkeren. Han kunne bare ha kontaktet meg.

I tingretten mandag ville Jensens forsvarer, John Christian Elden, vite om noen utenforstående kunne bekrefte at Cappelen faktisk betalte for oppussingen av badet på vegne av Jensen.

– Nei, ikke som jeg kommer på, forklarte hasjsmugleren i retten mandag.

Hasjsmugleren svarte at den danske håndverkeren var død, mens rørleggeren var taus. I tillegg nevnte han en tredje person – men konkluderte til slutt med at ingen kunne bekrefte betalingen foruten ham selv.

Fingeravtrykk



Spesialenheten har tatt beslag i kvitteringer fra den aktuelle oppussingen, som er signert med det falske navnet «Frank Olsen». Cappelen har i retten forklart at det var han som sto bak signeringen med dette navnet, siden Jensen ønsket en kvittering for arbeidet og at det var viktig at rørleggerens identitet ikke ble kjent.

Kripos har undersøkt den falske underskriften på kvitteringen og konkludert med at det sannsynligvis er Cappelens håndskrift.