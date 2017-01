Bilselger: Jensen hentet 120.000 på verksted

OSLO TINGRETT (VG) Politioverbetjent Eirik Jensen oppbevarte 120.000 kroner i et skap på et MC-verksted, ifølge mannen som solgte ham en bil i 2009.

I 2009 tok Eirik Jensen kontakt med en mann som annonserte en brukt Chevrolet Tahoe til salgs på Finn for 120.000 kroner. 20. november møttes de to i Oslo for å gjennomføre kjøpet.

I avhøret som Spesialenheten for politisaker har gjennomført omtales stedet som de gamle lokalene til motorsykkelklubben Outlaws, men dette ble avvist av Jensen i retten.

– Outlaws har aldri vært der, sa Eirik Jensen.

Jensen grillet i retten: Slik var dag 8

– Husker ikke hvor jeg hadde pengene

De kriminelle MC-gjengene var i mange år blant hans ansvarsområder i Oslo-politiet.

Aktor Kristine Schilling forsøkte seg med at det kanskje var lokalene til MC-klubben Iron Pigs, hvor en rekke politiansatte var medlemmer. De hadde tilhold i den gamle pakkesentralen på Grorud stasjon.

Dette ble også avvist av Jensen.

– Iron Pigs eksisterer ikke lenger. Dette var et verksted vi leide, sa han krast til aktor Schilling og opplyste at politikollega John Malden var leietaker i 2009.

Ifølge vedkommende som solgte bilen til Eirik Jensen skal han ha fått salgssummen på 120.000 kroner i kontanter. Pengene skal Jensen, ifølge avhøret med selgeren, ha oppbevart i et skap inne på verkstedet.

– Jeg husker ikke hvor jeg hadde pengene. Dette var en periode hvor jeg jobbet mye. Det være at dette var mens jeg hadde campingvogn på Grorud eller hybelleilighet, sa Jensen i retten torsdag.

– Ble selgeren litt overrasket når du kom med så mye i kontanter?

– Nei, det virket ikke sånn. Jeg tror han ble veldig fornøyd da han fikk kontantoppgjør, svarte Eirik Jensen.

I dag tror ikke Jensen det er riktig at han hadde pengene liggende i et skap på verkstedet. Han sier det ikke er vanlig å oppbevare penger der. Han husker at han kjøpte den aktuelle bilen, men ikke selve transaksjonen.

– I ettertid er jeg også usikker på om salgssummen stemmer, sier Jensen.

Eirik Jensen mener han kjøpte bilen for 100.000 kroner.