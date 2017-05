Bedragerifrikjent byggmester er Jensens baderomsekspert

I 2012 ble byggmester Harald Langemyhr frikjent for grove bedragerier. Nå skal han hjelpe eks-politilederen Eirik Jensen som ekspertvitne på baderom.

Oppussing har vært et gjentatt tema under rettssaken mot Eirik Jensen.

Kort tid etter at Jensen overtok Århus gård på Fenstad i Nes kommune, satte han og daværende samboer i gang med et omfattende restaureringsprosjekt, som blant annet inkluderte et helt nytt bad som sto ferdig i 2006.

Ekssamboeren om Jensen: – Jeg får det ikke til å stemme

Spesialenheten for politisaker har taksert verdien av oppussingen til 292.250 kroner.

De mener baderommet er blant de økonomiske fordelene som Cappelen har gitt til Jensen som godtgjørelse for politiinformasjon, og badet er en del av korrupsjonstiltalen som Jensen nekter straffskyld for.

– Det var en bonus, forklarte Cappelen om badet, som også har uttalt at ingen kan bekrefte at han betalte for badet. Kripos har derimot undersøkt underskriften på kvitteringer, og funnet at den sannsynligvis tilhører Cappelen.

Bevisene i byggepermen: Mener Jensen lyver om badet

HVOR MYE KOSTET BADET? Forsvarets ekspertvitne vil komme med sine beregninger om hvor mye det kostet å pusse opp dette badet i 2006. Foto: , Privat

Ny vurdering av badet



Denne uken har forsvarerne Arild Holden og John Christian Elden ført sine vitner. Torsdag skal byggmester Harald Langemyhr i vitneboksen.

Langemyhr skal ifølge Elden gå gjennom verdiene av oppussingsarbeidene på badet.

– Han skal legge fram kvitteringer og regninger på hva som har vært reelle verdier på oppussingen i 2006 og gå gjennom hva som har vært de reelle kostnadene til materialer. Hva arbeidene hadde kostet dersom et ordinært firma skulle gjennomført dem, sier Elden til VG.

Han legger til at Spesialenhetens takstmann har kommet med anslag og gjettet en del.

– Mens Langemyhr har gått gjennom alt og sjekket kvitteringene og funnet ut hva prisene var i 2006. Han har gjort det mer detaljert og grundig.

Tingrettsdommer Kim Heger uttalte denne uken at det ikke hadde så stor betydning hvilken verdi oppussingsarbeidene hadde. Derimot er det avgjørende spørsmålet om Cappelen betalte.

Langemyhr ble i 2008, sammen med fire ansatte, siktet for grovt bedrageri på til sammen 28 millioner kroner i forbindelsen med oppføringen av Økern sykehjem i Oslo. Oslo kommune mente graden av overfakturering var så grov og alvorlig at de gikk til anmeldelse av byggmester Langemyhr.

Etterforsket Jensens barndomsvenn: Møtte på problemer

Han ble så tiltalt for å ha svindlet kommunen for 18,4 millioner kroner ved å ta betalt for mer arbeid enn det som ble utført. Han var også tiltalt for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet avslørte sosial dumping, underbetaling og dårlige boforhold for firmaets polske arbeidere.

Frikjent

Han ble frikjent for bedrageri i Oslo tingrett i 2012, men domfelt for brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet for å ha huset for mange utenlandske arbeidere i trange brakker.

Han ble også dømt for ett tilfelle av momsunndragelse og brudd på regnskapsloven, ifølge NTB.

Varslet for seks år siden: – Cappelen og Jensen samarbeider

– Kan takstmannens historie være negativt for Jensens sak?

– Snarere tvert imot. Han er den mannen som har fått sine regnskaper gjennomgått mest av både domstolene og politi og har fått fullt ut medhold hele tiden, både i en straffe- og erstatningssak, sier Elden til VG. Han har tidligere representert Langemyhr.

Fikk erstatning

Noen dager etter at det var klart at dommen ikke ble anket, krevde Langemyhr Oslo kommune for 200 millioner i erstatning.

– Jeg mener jeg har krav på erstatning for tapt arbeidsinntekt, tap av firmaet og tap forbundet med at kommunen ikke lot meg komme inn på arbeidsplassen og hente ut gravemaskiner og annet utstyr. Kravet beløper seg til i overkant av 200 millioner kroner, sa han til Dagens Næringsliv.

I 2013 ble erstatningskravet modifisert til 27 millioner kroner, pluss forsinkelsesrente på 10 millioner kroner.

Byggmesteren mente Oslo kommune handlet grovt uaktsomt da de anmeldte ham og stengte to byggeplasser i 2008.

Han ble så tilkjent til sammen 20 millioner kroner av Oslo tingrett, men fikk likevel alvorlige riper i lakken, skrev NTB.

Jensen i sms: «Hvordan ser ordreboken ut?»

«Retten er ikke i tvil om at det foreligger massive brudd på arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, både i avtalt tid og faktisk arbeidstid, og lovens regler om overtid.» går det fram av dommen.

Sammen med andre forhold mente retten at «forholdene samlet var av en slik karakter og omfang at de oppfyller kriteriene for sosial dumping.» Likevel mente retten at bruddene ikke var grunn nok til å heve kontrakten med Langemyhr.

Det har ikke lyktes VG å få kontakt med Langemyhr.

Knytinger mellom vitner

Tirsdag kom det fram at Jensens-forsvarets revisor, Helge Bettmo, startet selskapet Totalgruppen AS, et holdingselskap for et byggefirma, sammen med Langemyhr i fjor.

REVISOR: Helge Bettmo la tidligere denne uken fram sine beregninger om Jensens private forbruk. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

Det kom fram da aktor Kristine Schilling spurte om uavhengigheten til Bettmo som vitne, hvor han svarte at han ikke hadde andre knytinger til Advokatfirmaet Elden enn at han hadde kontorlokale der.

Schilling påpekte at selskapet Totalgruppen AS har adresse hos Advokatfirmaet Elden og at en advokat hos Elden er styreleder, mens Bettmo er styremedlem.

Elden svarte med å spørre Spesialenhetens revisor om hvor hun fikk lønnen si fra og hvilke tilknytninger hun hadde til andre personer i Spesialenheten.