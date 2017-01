Barndomsvennen til Eirik Jensen dømt til 14 års fengsel for hasjsmugling

OSLO TINGHUS (VG) Her sitter barndomsvennen «Johan»i godstolen til Eirik Jensen. I 2008 ble han dømt som hovedmannen i en hasjliga i Sverige.

Mannen i 50-årene ble tatt etter at svensk politi hadde spanet og avlyttet personene i narkonettverket hans. Da politiet til slutt slo til mot hasjligaen, fikk de kloa i 404 kilo hasj som var skjult i et vogntog.

– N.N. har vært den ledende personen i den narkotikaforbrytelse som er blitt avslørt, og den er blitt utført med kompetanse og systematikk, står det i dommen fra 2008, hvor mannen i 50-årene ble dømt til fengsel i 14 år.

DIREKTE: Følg rettssaken minutt for minutt

I Oslo tingrett ble korrupsjon- og narkotiltalte Eirik Jensen (59) spurt om sitt forhold til mannen i 50-årene.

– Han er en barndomsvenn fra Nesodden som jeg hadde mye kontakt med de årene da jeg bodde der ute. Jeg anså han for å være en god venn. Han jobbet som dørvakt og kjørte lastebil, forklarte Eirik Jensen.

HASJ: Her er noen av de 404 kiloene som svensk politi beslagla da barndomsvennen «Johan» ble tatt som hovedmannen i en hasjliga. Foto: , Svensk politi

De to skal ha hatt et svært tett forhold frem til midten av 2000-tallet. Eirik Jensen var blant annet forloveren til barndomsvennen da han giftet seg.

Bakgrunnen for at barndomsvennen ble tema i retten, er fordi Spesialenheten for politisaker allerede i 2008 etterforsket den tidligere politilederens private omgang med kriminelle.

Les også: Dette er Eirik Jensens rørlegger

I den etterforskningen hadde Eirik Jensen status som mistenkt.

– Etter hvert fikk jeg en følelse av at han var i feil miljø. Jeg sa fra til ham, at hvis han rotet seg borti noe av det jeg jobbet med, så ville kontaktet vår bli brutt. Han ble på et tidspunkt pågrepet i en straffesak, det resulterte i at jeg ikke hadde kontakt med ham på 15 år, forklarte Eirik Jensen i retten.

STORE PENGER: Disse pengene ble funnet hjemme hos barndomsvennen «Johan» da han ble tatt av svensk politi. Foto: , Svensk politi

I Eirik Jensen sin bok «På Innsiden» ble barndomsvennen omtalt som «Johan».

Gjermund Cappelen og «Johan»

– Kjenner du til noen tilknytning mellom han og Gjermund Cappelen, spurte aktor Kristine Schilling i retten.

– Det vet jeg ikke. Jeg tror han har truffet han, i forbindelse at han (barndomsvennen) sto i døren på Smuget, svarte Eirik Jensen.

– Han sto i døren på Smuget? Er det tilbake på 1990-tallet det, da?

– Jeg tror det.

– Hva er det som gjør at du tror de har truffet hverandre da?

BESLAG: Her ligger den samme hasjen i en bag, slik den ble funnet i vogntoget som ble stoppet i Dalarna i 2007. Foto: , Svensk politi

– Det er vel det eneste stedet det kan være mulig.

– Har du sett det?

– Nei.

– Hvordan vet du det da?

– Jeg tror Cappelen har fortalt det. Det er bare noe jeg husket i en bisetning. «Det var en ålreit fyr», sa han. Det syntes vel jeg også på det tidspunktet. Det var vel på 1990-tallet.

– Og etter det har ikke du og Cappelen snakket noe mer om han?

– Jeg tror ikke det, svarte Eirik Jensen på aktors spørsmål.

I Oslo tingrett var det tydelig at den tidligere politilederen tidvis var oppgitt over aktors mange spørsmål.

Noe forsvarer John Christian Elden forstår godt:



VG er kjent med at det finnes flere opplysninger om barndomsvennen «Johan» i etterforskningen mot Eirik Jensen.

Trolig blir han et tema senere i rettssaken.

Les også: Husker ikke bankinnskudd på 59.000 kroner på fire minutter

MC-kriminell pusset opp badet

Spesialenheten ville i retten også vite hva som skjedde da den tidligere politilederen pusset opp badet på et småbruk i Uddevalla i Sverige på begynnelsen av 2000-tallet.

– Jeg skjønner ikke relevansen. Men i utgangspunktet var det en ... Ehh ... Jeg tror du kan støtte deg til forklaringen jeg har gitt tidligere, for jeg husker ikke i detalj.

NYTT BAD: Dette er badet som ble pusset opp i boligen til Eirik Jensen på begynnelsen av 2000-tallet. Foto: , Privat

– Det var et mye mindre oppussingsprosjekt, og det ble gjort av en person som var en god venn av min daværende kone, jeg hadde ikke noe særlig med dette å gjøre, forklarte Eirik Jensen.

Denne personen, også han en mann i 50-årene, var tidligere en sentral skikkelse i en av de omstridte MC-gjengene. Han er straffedømt en rekke ganger.

I tillegg til å pusse opp badet, bodde han ifølge VGs opplysninger også periodevis hjemme hos Eirik Jensen i 2002 og 2003.

Les også: Svarte «husker ikke» 25 ganger på 26 minutter

Både rett før og like etter at han bodde hos Eirik Jensen, ble mannen tatt i to narkosmugling-saker. Senere ble han også dømt for begge forholdene.

Aktor: Lærte du noe av 2008-saken?

Spesialenhetens etterforskning i 2008 ble til slutt henlagt som intet straffbart forhold. Mens den fortsatt var under etterforskning, uttalte sjefen for spesialenheten følgende til VG:

– Hvis denne personen har vært informant og politimannen informantbehandler, er det åpenbart i konflikt med retningslinjene om kildebehandling. Faren er at det blir et avhengighetsforhold mellom politimannen og kilden, sa Spesialenheten-sjef Jan Egil Presthus til VG i 2008.

– Lærte du noe av 2008-saken? Gjorde du deg noen betraktninger i ettertid i forhold til dette å behandle kilder og informanter, spurte aktor i Oslo tingrett torsdag.

– Det gjelder å unngå slike situasjoner, å sette seg i slike situasjoner. Jeg har kommet i en slik situasjon nå med Cappelen. Jeg har prøvd etter beste evne å bistå der jeg har kunnet bistå, og informasjonen jeg har fått er blitt brukt på en slik måte at den aldri har slått tilbake på Cappelen. Jeg synes jeg har holdt meg til mine egne prinsipper, forklarte Eirik Jensen.

Les også: Ekstrem oppussing