B-gjengen visste om hemmelig Jensen-etterforskning

Etterforskningen mot Eirik Jensen (59) skulle foregå i all hemmelighet. Likevel visste politioverbetjentens verste fiender i gjengmiljøet hva som foregikk.

22. februar 2014: Spesialenheten for politisaker har i det skjulte etterforsket Eirik Jensen i drøyt fem uker. Operasjonen er superhemmelig.

Det er lagt en plan for når politioverbetjenten skal pågripes, men tid og sted er foreløpig ikke bestemt. Denne dagen mottar imidlertid politiet i Oslo informasjon om at kriminelle kjenner til at Jensen snart skal tas.

Etter det VG får opplyst var det medlemmer av B-gjengen som kjente til den hemmelige operasjonen.

– Vi ble varslet av Oslo-politiet om at de hadde hørt at Jensen var under skjult etterforskning og at det var i sammenheng med en større narkotikasak, forklarte aktor Guro Glærum Kleppe i sitt innledningsforedrag i retten tirsdag.

Pågripelsen av Jensen blir derfor fremskyndet i all hast. To dager senere, 24. februar 2014, pågripes den til da høyt betrodde politilederen av innsatsgruppen UEH i garasjeanlegget på politihuset i Oslo.

Forholdet mellom Eirik Jensen og B-gjengen har en lang forhistorie:

27. august 2006: Ni skudd blir avfyrt i folkemengden på Aker Brygge i Oslo. Det blodige oppgjøret i gjengmiljøet i Oslo blir starten på «Operasjon gjengbekjempelse». Justisminister Knut Storberget og politiet har fått nok av jevnlige skyteoppgjør i Oslos gater.

– Da fikk jeg en telefon fra min sjef, som lurte på om jeg var klar. Jeg hadde jobbet opp mot gjengmiljøet i mange år. Jeg kjente mange folk i miljøet, og fikk da tilbud om å lede gjengprosjektet. Det var jo ærefullt, forklarte den pensjonerte politilederen Eirik Jensen i retten tirsdag.

«Operasjon Nemesis»

2007: Eirik Jensen leder «Operasjon Nemesis» – oppkalt etter den greske ånden for guddommelig gjengjeldelse. Aksjonen rammer B-gjengen knallhardt og en rekke familiemedlemmer blir satt bak lås og slå.

Brødrene i Rasool-familien blir senere dømt for grovt heleri og fratas verdier for 17 millioner kroner.

Spesielt ydmykende var det at foreldrene ble satt på tiltalebenken. Politiet mente de hadde brukt penger som stammet fra sønnenes kriminelle virksomhet. Operasjonen har aldri blitt glemt av B-gjengen. Heller ikke av Jensen.

– Med min kjennskap til gjengmiljøet så glemmer jo de aldri. Selv om de lover at de skal glemme så gjør de ikke det, uttalte Jensen til TV2 8. februar 2015.

Opplysningene om at kriminelle vinteren 2014 kjente til etterforskningen av Eirik Jensen er svært interessante for forsvarerne.

– Det sier mye. Det kan være lekkasjer i politiet. Det kommer i hvert fall ikke fra Jensen, sier John Christian Elden til VG.

Avbildet med Cappelen

Høsten i forkant verserte det også opplysninger i det kriminelle miljøet om at Gjermund Cappelen var informant for Jensen. Årsaken var at en straffedømt person observerte et møte mellom Cappelen og Jensen på Ekeberg som fant sted 10. september 2013. Det ble tatt et bilde som spredde seg blant kriminelle.

Forsvarerne til Jensen mener det kan ha bidratt til at Cappelen måtte presentere en forklaring på hvorfor han hadde møtt den profilerte politioverbetjenten.

– Dette er en av teoriene vi jobber ut fra: Hvorfor fikk han plutselig et behov for å kaste skyld på Jensen? Er det blitt stilt spørsmål til ham etter at kontakten ble kjent. Har noen gått på ham? Har de presset ham eller truet ham, sier Elden.

Det aktuelle bildet har senere blitt levert til Spesialenheten for politisaker.

NEMESIS: Her føres en av Rasool-brødrene bort av politiet i forbindelse med aksjonen i 2007. Foto: Trond Solberg , VG

Startet spaning på Cappelen

Tre måneder etter at det hadde begynt å svirre rykter i det kriminelle miljøet om Cappelen, iverksatte Asker og Bærum politidistrikt spaning mot hasjbaronen. I løpet av de første dagene fulgte etterforskerne blant annet Cappelen inn på Sandvika storsenter, der han kjøpte flere mobiltelefoner.

Spanerne gikk inn i butikken etter at hasjbaronen hadde dratt fra stedet og sikret seg telefonnumrene til de aktuelle telefonene, ifølge VGs opplysninger.

5. desember 2013: To dager etter at den skjulte etterforskningen iverksettes gir Asker og Bærum tingrett politiet klarsignal til å iverksette kommunikasjonskontroll for å avdekke Cappelens kontaktnett og narkotikavirksomhet.

I tillegg blir det innhentet historiske trafikkdata fra hasjbaronens telefonnummer.

Materialet viser at det er hyppig kontakt med et telefonnummer som tidligere har vært knyttet til en domfelt pakistansk mann. Han befant seg på dette tidspunktet i Pakistan.

Noen dager senere blir det avtalt et møte mellom Cappelen og den ukjente personen som disponerer telefonnummeret.

Det første møtet

10. desember 2013: Cappelen og brukeren av det mystiske telefonnummeret møter hverandre på Grønlandsleiret i Oslo sentrum. Mannen med den ukjente mobilen setter seg inn i bilen. Når han senere forlater bilen blir han av spanere identifisert som den høyt betrodde politimannen, Eirik Jensen.

– Det var kjent i politiet at de to hadde tjenstlig kontakt, men det ble gjort tiltak for å lukke etterforskningen slik at man unngikk at Cappelen fikk kunnskap om dette. Det var uklart for politiet om kontakten som var avdekket hadde noe med Jensens jobb å gjøre eller om det var grunnlag for å mistenkte ham for lovbrudd, forklarte assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker i sitt innledningsforedrag tirsdag.

AKTOR: Guro Glærum Kleppe skal legge frem bevisene mot Eirik Jensen i den pågående rettssaken. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Spesialenheten varslet



12. desember 2013: Spesialenheten får beskjed om at det i forbindelse med den skjulte etterforskningen mot Cappelen har kommet informasjon rundt en politimann som gir grunnlag for varsling, i henhold til regelverket.

Natt til 18. desember 2013: Etterforskere gjør innbrudd på hasjlageret til Cappelen-ligaen og tar beslag i flere hundre kilo hasj og en større mengde kontanter. Det fingerte innbruddet blir gjennomført for å utløse kommunikasjon.

En rørlegger, som var sentral i nettverket til hasjbaronen, varsler Cappelen om innbruddet. Cappelen tar nesten umiddelbart kontakt med Jensen og ber om et møte:

«Er du i byen i dag? Må ha en prat. Viktig».

Jensen svarer samme dag og det blir avtalt et møte.

Det andre møtet

19. desember 2013: Spanere følger møtet mellom Cappelen og Jensen. Hasjbaronen plukker opp den daværende politilederen på samme sted i Grønlandsleiret i Oslo, kjører til Ekeberg og tilbake. Møtet varer i om lag 20 minutter. Da Jensen forlater bilen bærer han en hvit konvolutt i hånden, ifølge Spesialenheten.

Like før midnatt denne dagen blir Cappelen pågrepet av politiet. Etter pågripelsen avhøres Cappelen av politiet, og han ber om å få kontakte sin kildefører i politiet, Eirik Jensen. Ønsket avslås.

– Cappelen forteller om politisamarbeid



7. januar 2014: Cappelen snakker med to tjenestemenn som jobber med etterretning ved Asker og Bærum politidistrikt. Samtalen blir tatt opp på lydbånd og vil bli avspilt under rettssaken.

Her kommer det frem at hasjbaronen er villig til å gi informasjon, og polititjenestemennene opplyser at de er interessert i noe annet enn medlemmene av hasjligaen.

– Cappelen forteller om et samarbeid med en politimann og hva det består i, men han oppgir ikke identiteten på politimannen, forklarte Kleppe i sitt innledningsforedrag.

De første avhørene

10. og 12. januar 2014: Tjenestemenn fra politiet snakker med Cappelen igjen. Alt blir tatt opp på bånd.

13. januar 2014: Cappelen avhøres for første gang av Spesialenheten. I løpet av de neste tre månedene avhøres Cappelen seks ganger av enheten som etterforsker straffbare forhold begått av politiansatte.

15. januar 2014: Spesialenheten for politisaker iverksetter skjult etterforskning mot Eirik Jensen, deriblant spaning, kommunikasjonskontroll og logging av to kjøretøy.

Snaue seks uker senere skjer den dramatiske pågripelsen av Eirik Jensen.