Rettssak om minnestedet på Sørbråten til våren

KUNSTPLANEN: Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli. Vinneren er den svenske kuntneren Jonas Dahlberg. Materiale skal graves ut fra Sørbråten ved Utvika og på den maten skape et arr i landskapet til minne om 22. juli.

Foto: Jonas Dahlberg Studio

NTB scanpix