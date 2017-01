Mack har ikke kommet til enighet med Rema

Møtet mellom Mack og Rema 1000 mandag, førte ingen vei. Mack-direktør vil ikke godta dagligvarekjedens nye tilbud.

– Vi har vært i møte med Rema, og vi er ikke enige, sier Mack-direktør Harald Bredrup til VG.

Mandag ettermiddag var bryggeriet i et tre timer langt møte med Rema 1000, uten at partene kom til enighet om en avtale for antall Mack-produkter som skal finnes i butikken.

Bakgrunn: Disse varene kan forsvinne fra hyllene

Uenigheten vedvarer til tross for at Rema 1000 i en pressemelding tidligere i dag hevdet at de hadde lyttet til ropene fra nord - og fortsatt ønsket å selge de nordnorske dråpene i de tre nordligste fylkene dersom Mack ønsket det.

Rema 1000 foreslår ifølge Bredrup en reduksjon av Mack-produkter til nærmere 80–90 prosent. Det vil ikke Mack godta.

–De forslagene til forbedring av avtalen som Rema kom med i dag innebærer at det fortsatt er et stort sprik mellom antallet produkter vi har i butikk i dag, og plassen som er forespeilet, sier Bredrup.

Partene skal forsøke å komme til enighet under et nytt møte.Det er foreløpig ikke klart når partene skal møtes igjen.