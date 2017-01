Mack frykter Rema-nekt kan føre til oppsigelser

Ølbryggeriet Mack er blant leverandørene som sliter med å få hylleplass når Rema 1000 legger om strategien. Bryggeridirektøren frykter det kan koste arbeidsplasser.

Mack-direktør Harald Bredrup frykter at det får konsekvenser for ølbryggeriets 120 ansatte dersom produktene forsvinner fra Rema, skriver Nord24.

PROBLEM: Macks Bryggeri i Tromsø kan få problemer dersom de ikke får hylleplass hos dagligvarekjeden Rema 1000. FOTO: TERJE MORTENSEN / VG

– Vi er ikke ferdig forhandlet, men det som ligger på bordet ser ikke bra ut. Det er en kraftig reduksjon i volum, og det som ligger det til grunn for det, er Remas bestevennsavtale med Carlsberg, sier han og legger til at det utvilsomt kan føre til nedbemanning.

Bredrup forteller videre at dette kan true hele eksistensgrunnlaget til bedriften og at de har behov for at forbrukerne nå bruker sin kundemakt for å hjelpe.

Ikke til enighet



Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, bekrefter at Macks produkter kun vil være å finne i Troms hvis partene ikke kommer til enighet.

– Tilbudet i dagens dagligvaremarked er i stor grad begrenset til produkter fra et fåtall store leverandører. Det ønsker Rema 1000 å endre ved å rydde plass til mindre, lokale leverandører, sier han til NTB.