Ingen enighet mellom Mack og Rema

Møtet mellom Mack og Rema 1000 mandag, førte ingen vei. Mack-direktør vil ikke godta dagligvarekjedens nye tilbud.

– Vi har vært i møte med Rema, og vi er ikke enige, sier Mack-direktør Harald Bredrup til VG mandag kveld.

Bakgrunnen for uenighetene er dagligvarekjedens nye «bestevenn-satsing», som innebærer at kjeden skal slanke andelen leverandører. Ølprodusenten Mack er altså ikke en av bestevennleverandørene. Nå protesterer Mack sammen med andre produsenter som er blitt utelatt av ordningen.

Godtar ikke tilbudet



Mandag ettermiddag var bryggeriet i et tre timer langt møte med Rema 1000, uten at partene kom til enighet om en avtale for antall Mack-produkter som skal finnes i butikken.

Bredrup sier til NTB at han frykter betydelige kutt og oppsigelser etter at Rema har signalisert at de vil satse på lokale ølsorter og dermed vil redusere butikkplassen for Mack og andre øl som Hansa, Aass, Borg og CB.

Pressemeldingen Rema sendte ut mandag, forsikrer nordlendingene om at de fortsatt vil få kjøpe Mack-øl i landets tre nordligste fylker. Det tilbudet holder ikke for ølprodusenten.

– Vi fikk bekreftet at vår fortolkning av alvoret i situasjonen er korrekt. Det er kommet noen nye ting på bordet, men det er et langt sprang derfra til den virkeligheten vi legger til grunn, sier Bredrup til VG etter mandagens møte med Rema.

Foreslår å fjerne 80–90 prosent av Mack-produktene



Bakgrunn: Disse varene kan forsvinne fra hyllene

Uenigheten vedvarer til tross for at Rema 1000 i en pressemelding tidligere i dag hevdet at de hadde lyttet til ropene fra nord – og fortsatt ønsket å selge de nordnorske dråpene i de tre nordligste fylkene dersom Mack ønsket det.

Rema 1000 foreslår ifølge Bredrup en reduksjon av Mack-produkter til nærmere 80–90 prosent. Det vil ikke Mack godta.

–De forslagene til forbedring av avtalen som Rema kom med i dag innebærer at det fortsatt er et stort sprik mellom antallet produkter vi har i butikk i dag, og plassen som er forespeilet, sier Bredrup.

Partene skal forsøke å komme til enighet under et nytt møte. Det er foreløpig ikke klart når partene skal møtes igjen.

– Vi opplever at vi har en god tone med Mack. Det er litt avstand i forhandlingene, men vi er enige om å fortsette dialogen. Vårt mål er å selge Mack i hele Nord-Norge, og vi håper Mack ønsker det samme, skriver Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for innkjøp i Rema 1000 i en SMS til VG.