Har kjøpt 1600 liter Mack-øl i protest mot Rema

56-år gamle Roger Rossvoll har bestilt og fått levert en pall med Haakon Mack på døra. Nå håper han Reitan får det med seg.

– Jeg forstod nok ikke helt hvor mye det var. En pall er et rundt begrep. Jeg ble overrasket, sier Roger Rossvoll.

Mannen som er bosatt i Averøy i Møre og Romsdal har reagert på striden mellom Rema 1000 og de norske øl-produsentene på sin egen spesielle måte, skriver Tidens Krav.

For å støtte øl-produsenten Mack, som er Nord-Norges største øl-bryggeri, kjøpte Rossvoll 1600 liter av typen Haakon Mack.

– Ren prinsippsak

– For meg er det viktig å markere min avsky mot det regime Ole Robert Reitan og Rema 1000 er i ferd med å innføre. Dette er en ren prinsippsak, sier Rossvoll.

Rossvoll mener dagligvarebransjen har for stor makt og at forbrukerne må si ifra.

– Forbrukermakten er viktig. Vi har mer innflytelse enn vi vet om. Jeg tror vi har det så fint at vi ikke bryr oss om det, vi kjenner ikke på de store problemene.

40.000 KRONER I ØL: Roger Rossvoll bekrefter at et estimat på 40.000 kroner ikke er langt fra det han har brukt på Mack-ølet. På bildet viser Mack-direktør Harald Bredrup frem fjorårets juleøl. Foto: Ronald Johansen , VG

– Velger andre ølmerker

Rema 1000 lanserte ved årsskifte en ny app som kutter 10 prosent på de 10 produktene forbrukeren bruker mest penger på. Konsernet lanserte også en bestevennstrategi, der noen leverandører får god hylleplass mot gode priser.

Det er denne strategien som har ført til at norske øl-merker som Mack, Hansa Borg og CB-øl ikke vil kunne finnes i Rema-butikker over hele landet slik det tidligere har vært.

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum, at det er tydelig at øl engasjerer forbrukerne.

– I Møre og Romsdal velger kundene andre ølmerker fremfor Mack og vi ønsker derfor å tilby kundene der andre sorter, skriver Fossum.

Vil ha norsk øl

56-åringen er selv utflyttet nordlending og har tidligere bodd i Bergen i over 20 år.

– Jeg vet hvordan det føles for bergensere og nordlendinger at en trønder tar bort ølet vårt fra butikkhyllene, sier Rossvoll.

– Tror du Reitan vil bry seg om stuntet ditt?

– Ja, det tror jeg. Om det ikke kommer noe konkret ut av det, så tror jeg at han kommer til å tenke seg om neste gang han skal gjøre en slik avgjørelse.

Søker nye venner

Da Rossvoll skulle bestille ølet fra produsenten, ringte han Mack og sa at han ville ha en pall med Haakon Mack levert på døra.

– Det var vanskelig å bli trodd. Jeg spurte om det var mulig og han sa at hun skulle sjekke. Etter en uke forstod de at jeg ikke tullet og ølet ble levert på døra.

– Hvor lang tid har du tenkt å bruke på å drikke opp alt?

– Jeg må skaffe meg en hel haug med nye venner. Jeg kommer ikke til å klare dette før utløpsdato. Det er mer et stunt for sakens skyld enn at jeg ser noe nytte av det selv.