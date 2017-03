Ekspert: – Reitan-familien tåler å tape penger en stund. Men det gjør jo ikke kjøpmennene

Rema 1000 opplevde et historisk salgsfall i februar. Eksperter mener det vil gå utover kjøpmennene og tror det kan bli et internt opprør i dagligvarekjempen.

Tirsdag presenterte Aftenposten det som ble omtalt som katastrofetall for Rema 1000 i februar. Det kommer etter et 2016 der kjeden tjente mye penger, men hvor starten på dette året har vært trøblete:

Som følge av Remas nye merkevarestrategi, har man fått lokale kundegrupper mot seg flere steder. Tirsdag innrømte gründer og hovedeier Odd Reitan at man gjorde en feil i sin kommunikasjon rundt den nye strategien.

Husker du? Kjøpte 1600 liter øl i Rema-protest

Dagligvareekspert og BI-høyskolelektor Odd Gisholt mener at Rema 1000 må gjøre en snuoperasjon i den situasjonen de har kommet i. De har allerede forsøkt å bøte på situasjonen ved å gi store rabatter til kunder i butikker i Østfold, hvor det er misnøye med at kjeden har kuttet ut Borg-øl.

– Disse rabattene må noen betale. Rema 1000 har sagt at de selv skal ta tapet, men til syvende og sist vil det gå utover kjøpmennene, som eier butikkene. Dette er dermed ikke noe de kan fortsette med, sier Gisholt.

Ekspert: – Mange kjøpmenn som ikke tjener penger

Dagligvarekjedens bestevennstrategi må ta en del av skylden, mener eksperter.

Ifølge Gisholt er det allerede rundt 100 kjøpmenn i Rema 1000-franchisesystemet som ikke tjener penger.

– Kjøpmennene har holdt seg i ro til nå. De vil ikke si noe i fare for å miste franchisen, sier Gisholt, og legger til:

– Reitan-familien har mye kapital og tåler å tape penger en stund. Men det gjør jo ikke kjøpmennene.

Dagligvare-analytiker i Balanza Gruppen AS, Geir Myklebust, tror Rema 1000 sentralt kan møte store protester fra kjøpmennene, og i verste fall et internt opprør, hvis nedgangen fortsetter, og går utover dem.

– Hvis dette i stor grad går utover kjøpmennene kan Rema 1000 risikere et internt opprør, sier Myklebust.

Han forteller at det kommer an på hvordan Rema 1000 sentralt kompenserer for nedgangen i de regionene og butikkene som er berørt.

Rema: Noe nedgang

VG stilte tirsdag kveld Rema spørsmål om påstandene fra Gisholt og Myklebust, om hvordan Rema kompenserer for store rabatter og om det er riktig at mange av kjedens kjøpmenn sliter med lønnsomheten.

– Vi har lagt bak oss et godt 2016 og har aldri solgt så mye varer til så lave priser som i fjor. Kjøpmenn i Rema 1000 gjør en fantastisk innsats og viser svært gode resultater. Hva gjelder februar opplever vi nedgang i noen områder, men vekst i andre. Dette slår noe ulikt ut i ulike deler av landet, var svaret fra kommunikasjonsrådgiver Kaia Østbye Andresen i Rema.

Slutter opp om kjeden



VG har prøvd å komme i kontakt med kjøpmenn i Østfold. Fire av butikkene sier at de ikke vil uttale seg eller viser til regionkontoret, og en sier at de har fin vekst.

– Det er ikke rart at de ikke sier noe. Her slutter de seg opp om kjeden sin og har ikke behov for å skape mer negativitet rundt butikken sin. Hadde det gått strålende for alle, så hadde de selvfølgelig ikke hatt noe imot å fortelle om det, sier Are Knudsen ansvarlig redaktør i Dagligvarehandelen, ukeavisen for dagligvarebransjen.

Les også: Varsler priskrig

Han forteller at det sikkert er flere som har fin vekst og at det vil være store lokale forskjeller, men etter det han erfarer er det flere Rema-butikker som må jobbe hardere for pengene nå enn tidligere.

– Det er nok størst problemer i områdene hvor det er industribedrifter som er direkte rammet av Rema 1000s bestevennstrategi. Det har nok vært vanskeligere å være Rema-kjøpmann i Sogndal med Lerum, eller Tromsø med Mack, enn å være kjøpmann i Oslo. Blir dette en varig situasjon, vil nok imidlertid alle ledd i Rema tape på det, sier Knudsen.

Foto:

– Ikke bekymret



VG har også vært i kontakt med flere kjøpmenn på Vestlandet og i Nord-Norge. De tegner et blandet bilde: Noen av dem melder om dårligere omsetning, men de er likevel ikke bekymret for egen fremtid:

– Vi er heldige som er en Rema-familie som tar vare på hverandre.

Han forteller at han har registrert at det er mange som har hatt sterke meninger i sosiale medier og mener at folk og media har misforstått strategien.

– Vi har hatt Mack-øl i mange år og har det fortsatt. Det er ikke like naturlig at butikker sørpå skal selge Tromsø-øl, jeg skulle gjerne sett at Mack øl ble solgt over hele landet, men det lages nå bedre plass til kortreist lokal-øl og mer mangfold, sier Olsen.